Murió a los 100 años Peppino Mazzullo, la histórica voz de Topo Gigio

Peppino Mazzullo, el actor y la inolvidable voz original que dio vida al Topo Gigio durante más de cuatro décadas, murió a los 100 años en su casa de Italia. Con su partida, el mundo despide al artífice de frases icónicas como el entrañable “¡Pero qué me dices, ma’!” (“Ma cosa mi dici mai?”), cuyo talento traspasó fronteras y marcó la infancia de millones de espectadores en todo el mundo.

Peppino Mazzullo junto al emblemático muñeco

La noticia fue confirmada por medios locales de Italia, los cuales detallaron que el deceso se produjo en su residencia de Santo Stefano Briga, en Mesina, ciudad ubicada en el nordeste de Sicilia. A pocos meses de haber celebrado su centenario, su partida conmociona al mundo del espectáculo, que recuerda su valioso aporte cultural y el éxito rotundo que alcanzó junto al muñeco creado por Maria Perego y su marido, Federico Caldura, en 1958.

Hace 66 años, el Topo Gigio llegaba a la TV

Mazzullo asumió el rol de Topo Gigio de forma definitiva en 1961 al relevar las primeras apariciones del personaje. Dotado de un gran talento para la improvisación, el actor no se limitó a doblarlo, sino que moldeó por completo su tierna y pícara personalidad, inventando latiguillos inolvidables.

María Perego, la inventora del Topo Gigio, murió en 2019 Facebook

El propio artista solía contar que sintió una conexión mística e inmediata con el títere desde la primera vez que lo vio en los estudios de la RAI. Gracias a ese talento único, interpretó al ratón de manera ininterrumpida durante más de cuatro décadas, llevándolo al estrellato mundial en programas masivos, teatros y hasta en la histórica televisión de Estados Unidos.

Esta no es la única noticia que durante este año golpeó a los fanáticos del icónico ratoncito. El 27 de enero, Gabriel Ernesto Garzón Lozano, el reconocido actor que le dio voz al Topo Gigio para toda América Latina, murió a los 57 años. El también comediante, titiritero y productor mexicano dejó con su trabajo de doblaje una huella imborrable en la infancia de millones de chicos en la región.

Gabriel Garzón, actor de doblaje que dio voz a Topo Gigio desde 1994 para el público latinoamericano, falleció a los 57 años x.com/entreveredas

Aunque se desconoce el motivo de su deceso, el artista atravesaba un delicado estado de salud. A comienzos de diciembre de 2025, amigos y compañeros del medio impulsaron campañas solidarias para conseguir donantes de sangre y acompañar el tratamiento que recibía.