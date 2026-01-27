Murió Gabriel Ernesto Garzón, voz icónica del Topo Gigio, a los 57 años

Gabriel Ernesto Garzón Lozano, actor de doblaje que durante décadas dio voz al icónico Topo Gigio, murió a los 57 años. El también comediante, titiritero y productor mexicano dejó con su trabajo una huella en la infancia de millones de chicos en América Latina.

La noticia de su fallecimiento generó numerosas reacciones por parte de aficionados al personaje infantil y colegas del medio. El encargado de confirmar públicamente la muerte del intérprete fue el comediante Jorge “Coque” Muñiz Falcón, quien lo despidió con un emotivo mensaje en las redes sociales, acompañado de una imagen de ambos. “Hoy perdí otro amigo y un gran artista. Dios te tenga en buen lugar y te cobije con su luz perpetua, descansa en paz, querido amigo”, expresó su colega.

El artista atravesaba un delicado estado de salud desde hacía varias semanas y se encontraba internado, lo que había despertado preocupación entre sus allegados. A comienzos de diciembre de 2025, amigos y compañeros del medio impulsaron campañas solidarias para conseguir donantes de sangre y acompañar el tratamiento que recibía.

Hasta el momento, no se difundieron oficialmente las causas de su muerte, aunque su cuadro clínico era complejo y había requerido asistencia médica constante.

Garzón desarrolló una extensa y multifacética trayectoria en el mundo del espectáculo, en la que se desempeñó como actor, locutor, escritor, productor y titiritero. Su carrera estuvo especialmente ligada a los contenidos infantiles y al humor, ámbitos en los que se convirtió en una referencia de la televisión mexicana.

Participó en ciclos como El espacio del Tío Gamboín, Una sonrisa con Cepillín y La Casa de la Risa, programas que marcaron época y acompañaron a varias generaciones.

El Topo Gigio desembarcó en la televisión a finales de los años 50

Además de su trabajo televisivo, formó parte de numerosos proyectos radiales y teatrales, aunque su nombre quedó definitivamente asociado al del Topo Gigio. Durante los años 90, Garzón fue la voz oficial en español del personaje y su aporte no se limitó a la locución, ya que desde lo actoral dio matices y una personalidad única al famoso ratón.

Paralelamente, el actor tuvo un rol destacado como formador de nuevas generaciones de actores de voz, transmitiendo su experiencia por el oficio. También participó activamente en tareas de producción y escritura.

De la TV al gesto de Juan Román Riquelme

Creado a finales de los años 50 por la artista italiana María Perego, el Topo Gigio desembarcó en la Argentina en 1968, formando parte del programa La Galera, emitido por Teleonce, donde participó en distintos sketchs junto a figuras como Juan Carlos Mareco, Berugo Carámbula, Héctor Larrea y Susana Giménez. Su popularidad también cruzó fronteras y, en Brasil, el personaje fue incorporado por Xuxa a su exitoso ciclo televisivo.

Berugo Carambula con el Topo Gigio - Fuente: YouTube

Hacia fines de los años 80, el entrañable ratón de gomaespuma volvió a la pantalla argentina con La hora del Topo Gigio, que se emitió por Canal 11. Con el paso del tiempo, el personaje volvió a captar la atención de nuevas generaciones, en parte gracias a los festejos “a lo Topo Gigio” de Juan Román Riquelme y, posteriormente, Lionel Messi, que volvieron a recordar al ícono popular infantil.

El famoso Topo Gigio de Riquelme, en 2001

Varias de sus frases quedaron grabadas en la memoria colectiva, entre ellas: “¡Lo dije yo primero, lo dije yo primero!” y el clásico “a la camita”. En 2018, el entrañable ratón volvió a decir buenas noches en una campaña publicitaria.