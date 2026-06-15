Murió Anne Schedeen, la actriz que interpretó a la madre de la familia en la serie Alf

Anne Schedeen, la actriz que interpretó al famoso personaje “Kate Tanner” en la serie de televisión Alf, murió este lunes a los 77 años. La noticia fue confirmada por la familia de la artista, que compartió un comunicado en sus redes sociales donde informó que “falleció en paz” e hizo un recorrido de su legado.

“Ella era una fuerza. Y es inimaginable pensar en la vida sin ella. Pero como ella decía: ‘Siempre estoy contigo’. Y tiene razón. Los recuerdos, las obras de arte, las risas contagiosas, las joyas hechas a mano, las pinturas al óleo, las esculturas, los disfraces y la alegría de vivir que los rodea siguen vivos. Brindemos con una margarita en su honor", escribió su entorno más cercano en el texto difundido.

La familia de Anne Schedeen publicó un comunicado en las redes sociales de la actriz Facebook Anne Shedeen

La familia señaló que, en cambio de flores, si alguien quisiera enviar algo en su honor, que sean donaciones para lo que describieron como “una de las causas favoritas” de Annie: Habitat for Humanity, una organización global sin fines de lucro dedicada a construir y mejorar viviendas para familias de bajos ingresos.

Además detalló algunos de los pasatiempos de la actriz y recordaron una preferencia política: “Deja un legado extraordinario de energía creativa, ingenio, amor por su familia, adoración por los perros, un odio visceral hacia Trump, pasión por las tiendas de segunda mano y amor por las buenas historias. La extrañamos muchísimo. La amábamos profundamente, al igual que todos los que la conocieron".

Su paso por Alf y un cambio radical en su vida

Si bien apareció previamente en producciones como Tres son multitud (1977-84), Paper Dolls (1984) o Second Thoughts (1983), la fama llegó a sus 37 años cuando interpretó a Kate Tunner. Durante el rodaje de Alf atravesó un embarazo, que significó la llegada del personaje de Eric, el nuevo integrante de la familia.

“Cuando surgió Alf, era otra temporada de pilotos. Seguí leyendo guiones. Casi participé en uno, pero me retiré en el último minuto. Luego leí Alf. Dije: ‘Esto es gracioso. Me hace reír’. Conocí a la gente involucrada, conocí a Alf y me convencí aún más de que quería hacerlo. Ese pequeño extraterrestre me hizo reír", contó la actriz tiempo atrás, según consignó Hollywood Reporter.

Los actores y actrices que protagonizaban la serie televisiva Alf

Andrea Elson, Paul Fusco, Max Wright, Anne Schedeen, Benji Gregory y Michu Meszaros protagonizaron la serie de Alf, una sitcom estadounidense que aterrizó en la pantalla chica, a través de NBC, el 22 de septiembre de 1986 de la mano de Tom Patchett. El extraterrestre proveniente del ficticio planeta Melmac, que formó parte de la rutina de la familia Tunner, se instaló en el entretenimiento de millones de hogares hasta 1990.

Posteriormente, la actriz interpretó papeles secundarios, hasta que, varios años después del final de la emblemática serie, se supo que había dado un cambio radical en su vida: abandonó el camino de la actuación y se dedicó a su otra vocación, el diseño de interiores.