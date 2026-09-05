Murió Cristian Belec, modelo y actor de 100 días para enamorarse, a los 47 años

Una triste noticia sacudió al mundo del modelaje argentino. El viernes 4 de septiembre murió Cristian Belec, a los 47 años, reconocido por sus trabajos como modelo tanto en el país como en el extranjero y por sus campañas publicitarias. La noticia fue confirmada por la Asociación Argentina de Actores y Actrices, donde estaba afiliado desde hacía 10 años.

“Despedimos al actor y modelo Cristian Belec. Desarrolló una actividad artística extensa y diversa, con trabajos en publicidad, cine, TV, videoclips y producciones vinculadas a la moda. Acompañamos en este doloroso momento a sus seres queridos”, informaron a través de un comunicado. Hasta el momento no se confirmaron las causas de su fallecimiento.

La Asociación Argentina de Actores y Actrices confirmó el fallecimiento de Cristian Belec (Foto: X @actoresprensa)

Nacido el 8 de abril de 1979, Carlos Cristan Belec ganó gran popularidad por su trabajo como modelo en producciones gráficas y editoriales tanto nacionales como internacionales y en publicidades de reconocidas marcas de bebidas, supermercados, alimentos, indumentaria, petroleras, entre otras. A la hora de presentarse, llegó a definirse como: “Actor publicitario y modelo publicitario también, y cuando surge algo de moda, también estamos presentes”.

Cristian Belec falleció el 4 de septiembre a los 47 años (Foto: Instagram @cristianbelec)

En 2018 hizo una participación en 100 días para enamorarse, telenovela de Telefe creada por Sebastián Ortega y protagonizada por Carla Peterson, Juan Minujín, Nancy Dupláa y Luciano Castro. Asimismo, participó de los videoclips de “El buen bailarín” del grupo Sindicato Mono, “Pánico” de Starpunks y “Tu luz en mí” del grupo Corto plazo, como así también del cortometraje La visita.

Cristian Belec en el videoclip “El buen bailarín” del grupo Sindicato Mono

Durante su participación como invitado al programa El Show Creativo (elnueve), conducido por Juan Gujis y Hernán Drago, en 2013 reveló que formó parte de un proyecto de Hollywood. Fue doble del actor Michael Fassbender para la película X-Men: Primera generación (X-Men: First Class) de 2011. “Estuvo lindo. Fue una linda toma en Bariloche, más allá de que en los subtítulos decía ‘Villa Gesell, Argentina’”, comentó.

¿Cómo llegó al proyecto? Lo convocaron para una prueba sin decirle el nombre de la película. “El casting era por la fisionomía del actor”, indicó. Le confirmaron que ya tenía un pie adentro y, cuando le revelaron que se trataba de X-Men, se quedó sin palabras: “Dije: ‘No, es una broma, no puede ser’”.

Belec ganó popularidad por sus producciones como modelo y actor en publicidades y ficción (Foto: Instagram @cristianbelec)

Belec tenía su cuenta de Instagram pública. Allí compartía imágenes de sus distintas producciones como actor y modelo. Su último posteo en el feed data del 16 de octubre de 2025 y se trató de un video de una campaña publicitaria de una marca de lácteos.