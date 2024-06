Murió el comediante Coco Martínez: el desgarrador adiós que publicó su novia en sus redes sociales

Escuchar

En las últimas horas, se conoció la noticia del fallecimiento de Coco Martínez, un influencer y comediante que dedicaba su tiempo a la elaboración de contenido humorístico referido al fútbol. La encargada de confirmar el deceso fue su pareja a través de una publicación en las redes sociales. Rápidamente, sus seguidores se mostraron conmocionados.

La pareja de Coco Martínez dio la triste noticia en su cuenta de Instagram

“No quería dejar de pasar por acá a hablar con ustedes y agradecerles inmensamente todo el apoyo y la buena energía. Todos los mensajes de amor que le mandaron a Coco durante todo este tiempo”, destacó la mujer en una historia de Instagram al hablar del triste momento que atraviesa.

“Este es el video más difícil que me toca hacer en la vida, pero me parece que se lo merecen y que él hubiera querido que sepan y que puedan acompañar en este momento desde el respeto, el dolor que estamos viviendo todos”, remarcó con lágrimas en los ojos. En esa misma línea, agregó: “Coquito falleció. No quiero adentrarme en los detalles realmente porque él siempre fue una persona muy reservada. Lo que sí quiero que sepan es que él estuvo internado, hicieron todo lo posible por ayudarlo”.

Falleció el influencer Coco Martínez

Por último, en un posteo en el feed del influencer, la mujer subió una imagen de él con la camiseta de la selección argentina en compañía de su gato. “No voy a poner fechas porque él era muy coqueto y de la edad ni hablar. Eterno Coquito. Gracias por todo lo que nos diste. Te amamos para siempre. Gracias por hacerme feliz cada día” escribió.

De qué murió Coco Martínez

Tras la confirmación de la muerte, la novia del humorista contó cómo fue el último tiempo en el que lo acompañó: “En un momento él tenía una infección generalizada, con todo el cuerpo muy demandado y muy mal. Y realmente, si llegaba a superar esta situación tan horrible en la que estaba, las consecuencias de una situación así son gravísimas”. También remarcó que su pareja era “fóbico a los médicos” y muy reticente al hecho de hacerse controles periódicos.

Falleció Coco Martínez, el influencer que se dedicaba a realizar contenidos humorísticos referidos al fútbol

“Él tuvo un episodio de dengue, que en definitiva después no se confirmó. Todo esto se dio a raíz de unos problemas intestinales que arrastraba hace mucho, pero que él no lo sabía. Su cuerpo no lo manifestaba”, concluyó.

Los mensajes de despedida en redes sociales

Con una trayectoria dedicada íntegramente a los contenidos en plataformas digitales, Coco Martínez se volvió una de las personas más queridas de las redes. Su humor y generosidad con el resto de sus colegas hizo que esta noticia cayera como un baldazo de agua fría para sus amigos, conocidos y su círculo íntimo.

Uno de los influencers que lo despidió de manera emotiva fue el “Chapu” Martínez: “No puedo creer estar subiendo esto, Coco de mi alma. Te voy a extrañar muchísimo amigo. Volá alto y hace reír a todos allá arriba como vos sabes”.

La despedida del Chapu Martínez a Coco Martínez en Instagram

Nacho Saralegui, otro generador de contenido humorístico, publicó una foto de su colega y un sentido mensaje: “Coquito. Siempre te recordaremos”.

El influencer Nacho Saralegui se sumó a las condolencias por el fallecimiento de Coco Martínez

LA NACION