Murió el Indio Solari: dónde ver los tres documentales sobre su vida
Las producciones que recorren su trayectoria, obra y el fenómeno cultural que construyó el músico; duración y plataformas
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La muerte de Carlos Alberto Solari, más conocido como Indio Solari, generó una profunda conmoción entre fanáticos, músicos y figuras de la cultura argentina. El histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota falleció en su casa de Parque Leloir, donde vivía desde hacía años, tras convivir durante largo tiempo con el Parkinson, enfermedad que había dado a conocer públicamente en 2016. En medio de las despedidas y homenajes que inundaron las redes sociales, muchos seguidores comenzaron a recordar distintos momentos de su trayectoria y surgió una pregunta entre quienes quieren repasar su historia: dónde pueden verse los tres documentales que retratan la vida y la carrera de una de las figuras más influyentes del rock nacional.
1. Tsunami: Un océano de gente (2016)
Dirigido y producido por Mario Pergolini, este documental marcó un momento especial en la carrera del Indio Solari, ya que fue una de las pocas ocasiones en las que aceptó llevar a cabo una entrevista extensa frente a cámara. Grabado después del multitudinario recital que brindó en Tandil en marzo de 2016, el músico habla sobre distintos aspectos de su vida, su trayectoria artística, su estado de salud y el fenómeno social que generan sus conciertos.
Dónde verlo: Canal oficial de Vorterix en YouTube.
2. El alucinante viaje de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota (2015)
Este largometraje documental, realizado por Comando Luddista, reconstruye la historia de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota a través de imágenes de archivo, entrevistas y testimonios de personas que formaron parte de la banda y de su entorno. La producción explora los orígenes del grupo en La Plata, su crecimiento y la construcción de una identidad que terminó convirtiéndolo en uno de los fenómenos musicales más importantes de la Argentina.
Dónde verlo: Suele proyectarse en funciones especiales. Para enterarte de próximas fechas, se recomienda seguir la cuenta de Instagram @alucinanteviajedepatriciorey.
3. Piedra que late (2013)
Dirigido por Julio Leiva y Maximiliano Laina, este documental pone el foco en los seguidores del Indio Solari y en el fenómeno cultural que se creó alrededor de sus recitales. Filmado durante el show que el músico ofreció en Tandil en diciembre de 2011, retrata el viaje de miles de fanáticos y la experiencia colectiva conocida popularmente como la “Misa India”, una de las manifestaciones más singulares del rock argentino.
Dónde verlo: Disponible en YouTube.
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