Murió el Indio Solari: la despedida en redes al líder de los Redonditos de Ricota

La muerte del Indio Solari conmovió al mundo de la música y provocó una verdadera revolución en las redes sociales. El histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota falleció en su casa de Parque Leloir, donde vivía desde hacía años. El músico tenía Parkinson, diagnóstico que hizo público en 2016. Apenas se conoció la noticia, fanáticos, artistas y figuras públicas comenzaron a compartir mensajes de despedida, recuerdos y homenajes a una de las figuras más influyentes de la historia del rock argentino.

Las redes sociales se llenaron rápidamente de mensajes de usuarios que quisieron despedir al Indio Solari y recordar el impacto que tuvo su música en sus vidas. Desde publicaciones cargadas de emoción hasta fotos de recitales, fragmentos de canciones y anécdotas personales, miles de seguidores compartieron recuerdos vinculados al artista. En cuestión de minutos, su nombre se convirtió en tendencia y las plataformas digitales se transformaron en un espacio de homenaje, donde fanáticos de distintas generaciones destacaron el legado que dejó en la historia del rock argentino.

Las reacciones en las redes a la muerte del Indio Solari (Captura: X)

Las reacciones en las redes a la muerte del Indio Solari (Captura: X)

Las reacciones en las redes a la muerte del Indio Solari (Captura: X)

Las reacciones en las redes a la muerte del Indio Solari (Captura: X)

Las reacciones en las redes a la muerte del Indio Solari (Captura: X)

Las reacciones en las redes a la muerte del Indio Solari (Captura: X)

Mensajes como “No tenemos dimensión del legado que deja este hombre en nuestras vidas y nuestra cultura”; “Se fue de gira al infinito” y “Su legado es y será eterno” fueron algunos de los que más se repitieron en las redes sociales tras conocerse la noticia. Muchos usuarios también destacaron que el músico dejó mucho más que canciones, al señalar que construyó una comunidad y una cultura alrededor de su obra. Entre recuerdos, agradecimientos y despedidas, miles de fanáticos expresaron el impacto que tuvo el artista en sus vidas.

Mario Pergolini fue una de las primeras figuras públicas en reaccionar a la noticia. Durante una transmisión en vivo de Vorterix, se mostró visiblemente impactado al enterarse del fallecimiento del Indio Solari al aire. Conmovido por la información, recordó que gran parte del programa había estado musicalizado con canciones de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y expresó su sorpresa ante lo ocurrido: “Todo el programa de hoy fue con Los Redondos. Estoy asombradísimo”, lanzó.

La reacción de Mario Pergolini a la muerte del Indio Solari

Solari convivía desde hacía años con la enfermedad de Parkinson, un diagnóstico que había hecho público en 2016. A lo largo de su carrera construyó una de las comunidades de seguidores más numerosas y fieles del país. El músico tenía 77 años y dejó una huella imborrable en varias generaciones a través de sus canciones.