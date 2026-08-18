Murió Glória Menezes, actriz pionera con más de 60 años de carrera y famosa por su novela La Favorita

La actriz Glória Menezes murió este martes, a los 91 años, en Río de Janeiro. La oficina de prensa de la artista confirmó la noticia a EXTRA, perteneciente a O Globo. No se reveló la causa de su muerte.

Glória fue protagonista de decenas de telenovelas desde los inicios de la televisión brasileña. Marcó una época y fue adorada por el público y la crítica, tanto por sus papeles en teatro como en televisión y cine. Solo en Globo, actuó en más de 40 telenovelas.

Glória Menezes tenía 91 años

Glória Menezes nació el 19 de octubre de 1934 en Pelotas, Rio Grande do Sul. Su nombre registrado era Nilcedes Soares de Magalhães, una combinación de las letras de Nilo y Mercedes, los nombres de sus padres.

“Tuve que cambiarlo. Decidimos poner Glória, porque Glória es Glória en cualquier idioma. Y Menezes, por mis raíces portuguesas y porque completa trece letras. Trae buena suerte”, supo decir sobre su origen.

Una carrera que despegó cuando dejó la universidad

La actriz forjó su carrera en San Pablo, ciudad a la que se mudó con su familia a los seis años. Tras finalizar sus estudios, la joven, apasionada por el teatro, se matriculó en la Facultad de Artes Dramáticas de la Universidad de San Pablo (USP). Allí formó un grupo de teatro amateur llamado Jóvenes Independientes, al que dedicaba todo su tiempo. Luego, abandonó la universidad y, en su debut en 1959, ganó el premio a la Mejor Actriz Revelación en un festival de teatro amateur promovido por el director Antunes Filho. A partir de entonces, su ascenso al estrellato fue meteórico.

Ese mismo año, debutó en televisión con la telenovela Um Lugar ao Sol (1959), por la que también recibió un premio. Poco después, Antunes la invitó a participar en la obra Las brujas de Salem, un hito en su carrera. Además de ganar otro premio a la Mejor Actriz Revelación, fue entre bastidores donde Glória conoció a su compañero de vida, Tarcísio Meira.

Glória Menezes rodeada de sus seres queridos: marcó a la sociedad brasileña con su talento

Impresionado por la actuación de Glória en el teatro, el cineasta Anselmo Duarte la invitó a trabajar en O Pagador de Promessas (La palabra dada), filmada en 1960. La película se estrenó en 1962 en el Festival de Cine de Cannes y ganó la Palma de Oro.

Al año siguiente, la actriz protagonizó junto a Tarcísio Meira la primera telenovela diaria de la televisión brasileña: 25499 Ocupado, transmitida en vivo por Excelsior. Durante la telenovela, los actores —que ya habían trabajado juntos en la radionovela Uma Pires Camargo (1961) de TV Tupi— iniciaron un romance y posteriormente contrajeron matrimonio. Desde entonces, la pareja se ha convertido en un ícono de la televisión nacional. También durante este período, junto a Tarcísio, protagonizó telenovelas en el mismo canal, como A Deusa Vencida (1965) y Almas de Pedra (1966), de Ivani Ribeiro.

La pareja fue a Globo en 1967 para protagonizar Sangue e Areia (1967), de Janete Clair, y tuvo un gran debut. Posteriormente, la actriz apareció en Passos dos Ventos (1968), interpretando un papel romántico junto al actor Carlos Alberto, mientras que Tarcísio protagonizó A Gata de Vison (1968), junto a Yoná Magalhães. Los espectadores lo exigieron y Glória volvió a actuar junto a Tarcísio en Rosa Rebelde (1969), también de Janete Clair.

En 1970, la pareja protagonizó otra telenovela del autor, Irmãos Coragem (Hermanos Valientes), un éxito sin precedentes en la televisión brasileña. En ella, Glória interpretaba a una mujer atormentada por tres personalidades distintas: la reservada Lara, la extravagante Diana y Márcia, la más equilibrada.

El éxito de la pareja se repitió en O Homem que Deve Morrer (El hombre que debe morir) (1971), también de Janete Clair; Caballo de acero (1973), de Walther Negrão; y en O Semideus (El semidiós) (1974), otra de Janete.

En 1975, Glória participó en la telenovela O Grito (1975), de Jorge Andrade, en la que interpretó a la angustiada madre de un niño con problemas mentales. Su colaboración con Tarcísio Meira se reanudó dos años después en “Espelho Mágico” (1977), de Lauro César Muniz, un hito en cuanto a experimentación con el drama televisivo: el dúo interpretó a dos actores que estaban filmando otra telenovela. También en la década de 1970, la actriz participó en tres episodios del programa “Caso Especial: O Crime do Silêncio” (1971), “Meu Primeiro Baile” (1972) —el primer programa transmitido íntegramente en color en la televisión brasileña— y “A Dama das Camélias” (1972), el debut del autor Gilberto Braga en TV Globo.

Juntos, Tarcísio y Glória protagonizaron varios programas, incluyendo una serie dedicada a ellos: Tarcísio & Glória, dirigida por Daniel Filho, una historia de ficción que narraba la relación entre un empresario corrupto y una extraterrestre.

La Favorita, el gran éxito de Glória Menezes

En 1979, Glória interpretó a una heroína popular que marcó un punto de inflexión en su carrera: Ana Preta, de “Pai Herói”, una telenovela de Janete Clair. Dueña de un club de samba, Ana Preta se vio envuelta en un triángulo amoroso con los personajes interpretados por Tony Ramos y Elizabeth Savala.

Luego participó en las telenovelas Jogo da Vida (1981) y Guerra dos Sexos (1983), de Silvio de Abreu. En esta última, aunque actuó junto al personaje de Tarcísio Meira, terminó la telenovela con el conductor Nando, papel interpretado por Mário Gomes.

Después de Tarcísio & Glória, la actriz trabajó en una serie de telenovelas de Silvio de Abreu. En Rainha da Sucata (1990), interpretó a la socialité en quiebra Laurinha Figueroa, casada con Betinho (Paulo Gracindo). El personaje, un villano cómico, fue el primero en aparecer suicidándose en una telenovela.

Glória volvió a trabajar con Tarcísio en Torre de Babel (1998). En la historia de Sílvio de Abreu, interpretó a Marta Toledo, una ama de casa adinerada que se da cuenta de que su matrimonio está fracasando y necesita experimentar un nuevo amor.

En Páginas da Vida (2006), de Manoel Carlos, y A Favorita (2008), de João Emanuel Carneiro, volvió a actuar junto a su marido. En la primera, su personaje, Lalinha, conmovió a todos. Madre de seis hijos con su marido Tide (Tarcísio), muere en los primeros capítulos con el deseo de crear un centro cultural, que se convierte en la principal misión de la familia. Glória recuerda su participación con cariño.

El último papel televisivo de Gloria fue el de la socialité Stelinha en “Totalmente Demais”, que se retransmitió en 2020. Ese mismo año, ella y su esposo participaron en el especial Os Casais que Amamos (Las parejas que amamos) del canal Viva. El programa repasó las telenovelas que formaron parte de la trayectoria de los actores.

En 2020, el actor se retiró de la pantalla cuando no se le renovaron sus contratos con TV Globo, dejando la cadena después de 53 años. Al año siguiente, Tarcísio falleció a los 85 años, víctima de la COVID-19. Estuvo hospitalizado en el Hospital Albert Einstein, en el sur de São Paulo, donde recibió tratamiento por la enfermedad.

En 2025, Glória fue una de las homenajeadas en la serie Tributo, transmitida por Globo y Globoplay. Con imágenes de archivo y testimonios de artistas como Tony Ramos, Claudia Raia y Sandra Annenberg, el programa destacó la trayectoria de esta actriz pionera y una de las figuras más notables en la historia de la televisión brasileña.

El pasado miércoles, la actriz fue homenajeada en el Paseo de la Fama de los Estudios Globo, en Curicica, en la zona suroeste de Río de Janeiro. En la ocasión, su hijo, Tarcisio Filho, la representó en el evento.