Murió John Irvin, director de Triple Identidad y Los perros de la guerra

El director británico John Irvin, conocido por las películas Triple identidad y Los perros de la guerra, entre otras, murió a los 86 años.

John Irvin, viudo desde 1991 y padre de tres hijos, murió “plácidamente en su casa” el 11 de agosto, rodeado de su familia, confirmó su productora, Claire Evans, al diario británico The Guardian. La publicación especializada norteamericana Variety también informó de su fallecimiento, citando a los productores del cineasta.

Nominado en tres ocasiones a los Bafta, los premios del cine británico, John Irvin dirigió más de una treintena de películas y series a lo largo de una carrera de más de cinco décadas, en la que realizó documentales para televisión y trabajó también en el cine de Hollywood.

Irvin, que nació el 7 de mayo de 1940 en Newcastle, en el noreste de Inglaterra, estudió en la London Film School y comenzó su carrera en la década de 1960 dirigiendo documentales, entre ellos Inheritance (1963), sobre la guerra de Argelia.

En la década de 1970, Irvin se pasó a la televisión. En 1979 dirigió para la BBC, Tinker Tailor Soldier Spy (Calderero, sastre, soldado, espía), adaptación en siete episodios de la novela de John le Carré, con Alec Guinness en el papel del espía británico George Smiley. Dicha serie ganó varios Bafta de televisión y recibió una nominación a los premios Emmy.

John Irvin continuó después su carrera en el cine, especialmente en Hollywood. En la década de 1980 dirigió Ghost story (Historia macabra), protagonizada por Fred Astaire, y posteriormente Hamburger hill (La colina de la hamburguesa), estrenada en 1987 y centrada en una batalla de la guerra de Vietnam.

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