Lucas Sugo reapareció en los escenarios tras la muerte de su hija: “Lo más importante es seguir a pesar de los pesares, porque de eso se trata la vida”

El músico Lucas Sugo regresó a los escenarios durante la Expo Melo 2026, una vuelta que marcó su primer contacto masivo con el público tras el fallecimiento de su hija mayor, Florencia Victoria Sugo Da Rosa, ocurrido el pasado 19 de agosto a los 23 años. El artista enfrentó meses de angustia por el estado de salud de su hija, quien padecía un carcinoma de sitio primario desconocido desde 2025. La jornada en Melo resultó un momento de gran carga emocional tanto para el intérprete como para sus seguidores.

Sugo tomó el micrófono ante una multitud y compartió una reflexión sobre la resiliencia: “Lo más importante es seguir a pesar de los pesares, porque de eso se trata la vida, gente. De seguir. A pesar de los pesares. Muchísimas gracias”. El artista enfatizó la necesidad de encontrar fuerzas en situaciones adversas y sostuvo que el show debía representar una fiesta y un espacio de celebración, más allá del dolor personal. “Vamos a seguir de pie hasta el final del show. Celebrando, porque siempre vamos a tener razones para celebrar aquí porque nos ven aquí, porque nos miran aquí y porque también en otros lugares nos están mirando”, añadió durante su alocución en el escenario.

Florencia, la hija de Lucas Sugo, murió el pasado 19 de agosto a los 23 años

La productora Sentimientos Producciones, bajo la dirección de su manager Diego Sorondo, formalizó semanas atrás la suspensión de toda actividad profesional hasta inicios de octubre, una medida que buscó priorizar el entorno familiar del artista. Tras la pausa, Sugo retomó su agenda con un calendario que incluye presentaciones en Uruguay y varias provincias argentinas. El cronograma cuenta con fechas confirmadas en Chaco, Santa Fe, Formosa, Buenos Aires, Mendoza y Córdoba durante el resto del mes de octubre.

La relación entre el músico y su hija poseía una fuerte carga simbólica, ya que en 2018, Sugo dedicó la canción La flor de mi vida a Florencia por sus 15 años. El cantante admitió con anterioridad ante el medio El País la dificultad de interpretar este tema debido al impacto emocional por la enfermedad de ella. Florencia Sugo mantuvo un perfil activo en redes sociales durante su tratamiento y compartió mensajes sobre la superación personal bajo el lema “un día a la vez”. En marzo de 2026, la joven escribió sobre su aprendizaje respecto a la fortaleza y el propósito de cada jornada. La joven recibió tratamientos médicos tanto en Uruguay como en Estados Unidos, etapas en las cuales su padre acompañó de cerca cada proceso al cancelar presentaciones previas.

Lucas Sugo confirmó sus shows para octubre con el mensaje "Por ella, por mi familia y por ustedes... Volvemos" Instagram (@lucas_sugo)

Sugo agradeció el respeto del público mediante un video en su cuenta de Instagram donde reconoció que la pérdida representó un impacto profundo. El artista invitó a sus seguidores a valorar el capital emocional en el presente. “Si podemos agarrar una buena parte de ese capital emocional e invertirlo en el hoy, vivir hoy con menos estrés y con menos quejas, creo que sería lo mejor”, señaló el intérprete. La comunidad musical de la región manifestó su apoyo al artista y a su familia, compuesta además por sus hijos Lucas Agustín e Isabella, mediante diversos mensajes de solidaridad en las plataformas digitales tras la noticia del deceso.

La presencia de Sugo en la Expo Melo funcionó como un punto de inflexión profesional y personal ante una audiencia que respondió con aplausos y muestras de afecto. El entorno del músico confirma la continuidad de los conciertos programados, mientras los organizadores locales ajustan detalles para recibir al artista en diversos puntos de Argentina y Uruguay. Sugo cerró su discurso en el escenario con un mensaje hacia sus fans: “Siempre vamos a tener razones para sonreír, porque siempre va a haber mucha gente que te va a querer ver feliz. Vamos arriba, que esto sea una fiesta. Vamos a festejar”.