Murió Liam Payne: todo los que se sabe sobre la muerte del ex One Direction

Escuchar

21.25 | El último regalo que recibió Liam Payne por parte de sus fans argentinos

En la página fandom del músico en Instagram, replicaron una foto de días atrás, en la que enseñaron el momento donde le entregaron la camiseta de la selección argentina de futbol, al tiempo que expusieron: “Le queda perfecta”. Minutos después se vio al músico por las calles de Buenos Aires con esa misma remera.

Liam Payne con el regalo de sus fans en el centro porteño (Fuente: Instagram/@liampaynearg)

21.12 | La última aparición pública de Liam Payne antes de su muerte

Según reveló la semana pasada en sus propias redes, el cantante se encontraba en el país porque el 2 de octubre pasado asistió al concierto de su excompañero de banda Niall Horan. En las imágenes se lo puede ver sonriente, bailando al ritmo de la música y posando para las fotos que le sacaban sus fans desde la tribuna.

21.09 | Cómo encontró la Policía la habitación de Liam Payne tras su muerte

Horas más tarde de la trágica noticia, se dieron a conocer las impactantes imágenes de cómo quedó la habitación que ocupaba el ex One Direction en el hotel ubicado en Palermo. El escenario presentaba un televisor roto, sustancias, velas, encendedores y cajas de jabones.

El televisor led de la habitación estaba destruido y se observan botellas de y copas con bebida alcohólica

Sobre una mesa se encontraron diferentes sustancias, velas , encendedores y cajas de jabones marca Dove

21.05 | Qué se sabe sobre la muerte de Liam Payne

Según detalló el titular del SAME, Alberto Crescenti, en diálogo con LN+ sobre el estado en el que fue encontrado el músico, “tenía lesiones incompatibles con la vida”. Y agregó: “Hubiéramos querido tener una chance para él, pero las lesiones que presentaba eran gravísimas. Creo que la caída que sufre es de casi 14 metros. El equipo no pudo hacer nada, no hubo posibilidad de reanimación. Todo el cuerpo presenta lesiones gravísimas”.

20.47 | Liam Payne murió este miércoles por la tarde

El ex cantante de One Direction Liam Payne fue hallado muerto a los 31 años este miércoles en el hotel Casa Sur de la Ciudad de Buenos Aires. El cantante falleció después de caer de un tercer piso al patio interno del lugar de alojamiento en Costa Rica 6092, en el barrio porteño de Palermo.

El personal policial de la Comisaria 14B se dirigió a las inmediaciones por un llamado del encargado del hotel al 911, donde se informaban sobre un hombre agresivo que podría estar bajo efectos de drogas o alcohol. El encargado había escuchado un fuerte ruido en el pulmón interno trasero del hotel. SAME constató el deceso.

LA NACION