La última aparición pública de Liam Payne antes de su muerte

Escuchar

Bailando, cantando y posando para sus fans. Así fue la última aparición pública de Liam Payne, el exintegrante de One Direction que falleció este miércoles por la tarde tras caer del tercer piso en el hotel Casa Sur, ubicado en Costa Rica al 6032, en el barrio de Palermo. El cantante se encontraba en el país porque el 2 de octubre pasado asistió al concierto de su excompañero de banda Niall Horan.

En las imágenes se lo puede ver sonriente, bailando al ritmo de la música y posando para las fotos que le sacaban sus fans desde la tribuna. A pesar de que el grupo musical, principalmente admirado por un público adolescente, se separó el 25 de marzo de 2015, los artistas mantenían una buena relación y solían presenciar sus shows.

Liam Payne había cancelado su recital en la Argentina el año pasado

El año pasado, Liam Payne canceló su gira sudamericana y causó estupor entre los fanáticos que aguardaban su llegada al país el 9 de septiembre. A raíz de una grave infección en su riñón, el exintegrante de One Direction había decidido tomarse un tiempo de descanso para preservar su estado de salud y volver a los escenarios cuando estuviera recuperado.

En ese entonces, el cantante y compositor se encargó de dar la noticia en su cuenta de Instagram, donde grabó un video contando las complicaciones que estaba atravesando. “Con gran pesar tengo que decirles que no tenemos otra opción que posponer mi próxima gira por Sudamérica. Durante la semana pasada estuve en el hospital con una infección renal grave, es algo que no le desearía a nadie, y las órdenes de los médicos son que ahora necesito descansar y recuperarme”, contó el joven artista.

Con una gran expectativa sobre el tour que iba a comenzar el 1 de septiembre en Perú y tenía como destinos Colombia, Brasil, Chile, México y Argentina, donde se iba a presentar el sábado 9 de septiembre, Liam se mostró apenado por tener que tomar esa decisión para cuidar su salud.

Para finalizar su video, Payne no se olvidó de su público que agotó las localidades para ver su función y ahora deberá aguardar a la reprogramación oficial de la gira por Sudamérica: “Gracias como siempre por el amor y el apoyo, y esperamos verte pronto”, cerró.

De qué murió Liam Payne

Alberto Crescenti, titular del SAME, dialogó con LN+ y dio detalles al respecto. “Lamentablemente, a las 17.04 ingresa un llamado al sistema 911 hacia el 107 por una persona caída a un patio interior de este hotel en Palermo. A las 17.11 llegó la ambulancia, pero cuando arribó el equipo, este hombre presentaba lesiones incompatibles con la vida. Lesiones gravísimas a raíz de la caída que sufre aproximadamente de unos tres pisos, que son unos 14 metros”, comenzó.

El hotel Casa Sur, donde encontraron muerto al músico Liam Payne, excantante de One Direction Santiago Oroz - LA NACION

“El equipo no pudo hacer absolutamente nada. No hubo reanimación porque se constató que había fallecido. Todo el cuerpo presentaba lesiones gravísimas”, añadió. En cuanto a la hipótesis de cómo cayó, el jefe del SAME indicó: “Eso habría que esperar la pericia correspondiente. No me quiero adelantar y no quiero dar nada por sentado, pericia y autopsia. Está trabajando ya el fiscal y la Policía de la Ciudad. Nosotros, lamentablemente, podemos dar certeza del fallecimiento porque el equipo accedió al pasaporte correspondiente con nombre y apellido”.

El caso está bajo la Fiscalía en lo Criminal y Correccional N.º 14 a cargo del fiscal Andrés Esteban MadrTodo el cuerpo presentaba lesiones gravísimas”.

LA NACION

Temas Palermo