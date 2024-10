Ángel de Brito reveló en qué condiciones encontraron la habitación de Liam Payne tras su muerte

Escuchar

Este miércoles por la tarde se conoció la muerte del cantante británico Liam James Payne, quien integró la banda One Direction. El artista estaba en la Argentina para ver a su excompañero de la banda, Niall Horan. Hasta el momento, trascendió que se cayó de un tercer piso de un hotel ubicado Costa Rica 6092, en Palermo. En este contexto, el periodista de espectáculos Ángel de Brito dio a conocer las condiciones en las que se halló la habitación del músico.

En horas de la tarde, oficiales de la Comisaria N°14 se dirigieron al hotel por un llamado al 911, al ser informados sobre un “hombre agresivo” que podría haber estado bajo efectos de drogas o alcohol. Una vez en el lugar, el SAME constató la muerte del artista.

En este sentido, Ángel de Brito brindó más detalles a través de su cuenta personal de X. “Lesiones gravísimas (irrecuperables) tras la caída (14 metros) y fue identificado por el pasaporte. La habitación completamente desordenada y con restos de lo que había usado durante el día”, indicó el periodista.

Además, se refirió a la situación personal que estaba enfrentando el músico británico. “Estaba en proceso de rehabilitación. El cantante reveló que su alcoholismo comenzó cuando el equipo que estaba a cargo de la banda los encerraba en habitaciones de hotel para ‘garantizar su seguridad’ en medio de sus compromisos laborales por la magnitud que adquirió One Direction en el mundo”, informó de Brito.

Ángel de Brito contó detalles de cómo estaba la habitación del hotel (Captura/X: @AngeldebritoOk)

Cabe destacar que el caso quedó bajo la Fiscalía en lo Criminal y Correccional N.º 14, a cargo del fiscal Andrés Esteban Madrea y la secretaria María Florencia Lavaggi.

Y, por su parte, Alberto Crescenti, titular del SAME, dialogó con LN+ y dio detalles al respecto. “A las 17.11 llegó la ambulancia, pero cuando arribó el equipo, este hombre presentaba lesiones incompatibles con la vida. Lesiones gravísimas a raíz de la caída que sufre aproximadamente de unos tres pisos, que son unos 14 metros”, señaló.

El fallecimiento de Liam Payne impactó al mundo del espectáculo internacional y miles de fanáticos expresaron su pesar a través de las redes sociales. Rápidamente, se dieron a conocer las últimas publicaciones del artista en el país en su cuenta personal de Snapchat, una aplicación de mensajería instantánea. “Hermoso día en la Argentina”, había dicho en uno de sus videos antes de que se diera a conocer la noticia.

Liam Payne perteneció a la reconocida boy band One Direction del 2010 al 2015, cuando la banda decidió comenzar una pausa indefinida tras la publicación de 5 discos y cosechar millones de jóvenes fanáticos alrededor del mundo. En mayo del 2014, la banda se presentó en el estadio de Vélez Sarsfield en el marco del Where we Are Tour,

Cabe destacar que el británico comenzó su carrera como solista un año después con canciones como Strip that down, Get Low, Bedroom floor, entre otros. A mediados del 2023 se había anunciado su primera presentación en el país programado para el 9 de septiembre; sin embargo, tuvo que cancelar su gira por Sudamérica debido a la grave infección que sufrió en su riñón y decidió tomar un descanso.

Cómo quedó la habitación del hotel, en fotos

Horas más tarde de la trágica noticia, se dieron a conocer las impactantes imágenes de cómo quedó la habitación que ocupaba Liam Payne en el hotel ubicado en Palermo.

El televisor led de la habitación estaba destruido y se observan botellas y copas con bebidas alcohólicas

Sobre una mesa se encontraron diferentes sustancias, velas, encendedores y cajas de jabones

Restos en la bañera de la habitación

