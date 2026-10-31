Murió a los 61 años Marcela Giorgi, histórica locutora de Radio Mitre

La histórica locutora de Radio Mitre Marcela Giorgi murió a los 61 años. La noticia fue confirmada al aire por su amiga y periodista Mariel Di Lenarda durante un llamado con Adriana Verón por esa misma emisora.

“Empezamos el programa con un clima totalmente diferente a como lo solemos hacer, como no es la costumbre, ¿no? Con todos los oyentes, un encuentro de alegría, de fiesta, de compañía, de entretenimiento y demás. Pero en este momento toda la familia de Radio Mitre está muy triste", manifestó Verón, al inicio de la transmisión.

El posteo de Mariel Di Lenarda tras anunciar la noticia al aire Redes

La periodista expresó que la radio estaba atravesada por una noticia que no querían que llegara nunca y contó que, pese a las consultas de los oyentes sobre el estado de salud de Giorgi, habían preferido guardar silencio para respetarla.

“Todos guardamos silencio, porque lo primero que se hace en estos casos es respetar a una persona que está atravesando un momento difícil de salud y que quizás no está queriendo comunicarlo, se respeta eso. No queríamos que llegue nunca este día. Se dio hace minutos nada más”, manifestó.

En ese momento, Verón se comunicó con Di Lenarda, quien terminó confirmando la noticia. “Es la salida al aire que nunca hubiera querido tener, pero nos dejó Marcelita Georgi”, anunció. También usó sus redes sociales para despedirla y manifestar: “Me duele el alma”.

Así fue el momento en que comunicaron la triste noticia

A esa comunicación, y en medio de un llanto, se sumó Marcelo Bonelli. “La verdad que destrozado, una noticia, como decía recién Mariel, que nunca hubiéramos querido escuchar”, afirmó.

“Ella estaba mal en el último tiempo. Todos pensamos que en algún momento iba a ocurrir, pero uno nunca quiere que ocurra y ocurrió hoy. Me enteré ahí al mediodía y quedé realmente congelado por la noticia”, relató.

El mensaje de Alfredo Leuco Redes

Por su parte, mediante sus redes, también la despidió Alfredo Leuco. “Tengo una tristeza inmensa, un agujero negro en el alma. Marcelita Giorgi fue mi compañera de micrófono durante más de una década. Una profesional de excelencia pero además una mujer extraordinaria. Muy buena amiga, solidaria, sensible, amante de su familia súper italiana”, evocó.

También la saludó el club Independiente, del cual Giorgi era reconocida fanática. “Lamentamos informar el fallecimiento de Marcela Giorgi, fanática de Independiente y varias veces nuestra voz del estadio. Acompañamos a su familia y seres queridos en este duro momento. Que en paz descanses”, expresó el equipo de Avellaneda.

La despedida del Club Independiente Redes

“¡Qué dolor! Acabo de enterarme y no lo puedo creer: murió Marcela Giorgi, mi queridísima compañera de FM GEN. Que Dios la tenga en la Gloria. QEPD", publicó, por su parte, el periodista y locutor Julio Lagos.

En el mismo sentido se expresó el periodista Juan Bindi. “Marcela Giorgi fue mucho más que la mejor locutora que alguna vez escuché. Todavía me acuerdo mi primer día, yo tenía 25. Guido Valeri le pidió adelante mío que ‘me cuide’ al aire. Y eso hizo. Como a un hermano menor. Así nos quisimos. Durante 6 años seguidos, todas las tardes”, manifestó, vía X.

Reconocida con dos Martín Fierro

Giorgi participó en el programa ‘De 7 a 9, música y noticias’, junto a Mario Portugal, por La 100, y que obtuvo dos premios Martín Fierro.

Posteriormente, al momento de recibir su propio Martín Fierro, Alfredo Leuco le hizo un reconocimiento por su labor en Radio Mitre. La definió como “el alma de la radio”. “Se enciende la luz roja y a ella se le encienden todas las luces”, escribió el periodista por entonces.

Es que, después de su etapa en La 100, Giorgi acompañó a Leuco en el ciclo ‘Le doy mi palabra’, donde cumplió los roles de conductora, locutora y comentarista de deportes y espectáculos.

“En el programa lo mío no es decir sólo hora y temperatura, sino también tirar centro para Leuco, y, a veces, hacer el gol también”, había manifestado la fallecida locura en una entrevista de 2015 con el diario Popular.

Una vida en la radio

Giorgi se recibió de locutora en Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica (ISER) en 1986. La mayor parte de su carrera la desarrolló en Radio Mitre, aunque también trabajó para diversas empresas, como Movistar y el Banco Santander.

Giorgi, con Leuco en 'Le doy mi palabra' Instagram

Trabajó entre 1996 y 2000 en Radio Horizonte. Además, entre 1998 y 2001 realizó locuciones para Disney Channel.

De 2002 a 2004 estuvo como locutora y conducta en Radio Gen 101.5. Durante varios años también realizó trabajos para American Express, Telefónica y Ogilvy & Mather. En 2014 ingresó a Radio Mitre, donde participó de diversos programas.