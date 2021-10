Murió Marcelo Frydlewski, el marido de Ana Rosenfeld, tras una larga internación por coronavirus

Murió Marcelo Frydlewski (67), el marido de la abogada Ana Rosenfeld. La noticia la dieron a conocer sus dos hijas en Instagram. El empresario estaba internado desde hacía más de un mes por un delicado cuadro de coronavirus en Miami, Estados Unidos, a donde había viajado con la abogada para disfrutar de unas vacaciones junto a sus nietos.

“Viviste como cualquier persona en el mundo quisiera vivir. Disfrutaste mas de lo que se podía. No te privaste nunca de nada. Formaste la familia que todos queremos formar. Viviste como pocos y luchaste como ninguno. El que todo lo puede y todo lo sabe. El que admiro más que a nadie en el mundo. Deseo que el mundo entero pueda tener un papá como lo tuve yo”, escribió Stefi Frydlewski en un desgarrador mensaje de despedida.

Su hija Stefi compartió la triste noticia en su cuenta de Instagram Instagram

“Te prometo que voy a honrarte toda la vida y cuidar a todos como te prometí. Sos mi héroe, mi ídolo, mi Hulk para siempre. Y yo tu supergirl como una de las últimas palabras que me escribiste. Te amo con todo mi corazón. Volá alto, papi. Acá te vamos a extrañar y necesitar mucho”, completó.

En tanto, Pamela Frydlewski lo recordó con un video cantando junto a Valeria Lynch el tema “Piensa en mí”. “Pienso en vos papá. No me alcanzan las palabras para decir lo que sos en mi vida. Me enseñaste todo y mucho más. Nos formaste con amor, alegrías y sabiduría junto a mamá. Nos dieron lo mejor que alguien podía soñar tener”, comenzó la también abogada, quien hacía pocos días había compartido algunas fotos de su padre.

Pame, una de sus dos hijas, lo despidió con un video cantando "Piensa en mí", de Valeria Lynch

“Sos enorme papá, luchaste hasta el último minuto. Te amo eternamente. No sé cómo voy a seguir sin vos, pero sé que siempre me vas a guiar, como lo hiciste hasta hoy. Volá alto papá. Te amo”, finalizó.

Rosenfeld y su marido se habían hisopado para poder regresar a la Argentina y, para su sorpresa, ambos confirmaron su diagnóstico de Covid-19. Mientras que la letrada transitó el virus en su departamento, Frydlewski debió ser hospitalizado a los 10 días de aislamiento.

El periodista de espectáculos Ángel de Brito también comunicó la noticia en sus redes sociales y le envió un mensaje de aliento a la familia. “Lamentablemente falleció Marcelo, un hombre simpático, cariñoso y siempre a favor. Un abrazo enorme para y sus hijas Pamela y Stefi. Y a todos sus seres queridos”, escribió el conductor de Los ángeles de la mañana (eltrece).

Ángel de Brito compartió la noticia en sus redes sociales Twitter

Lo último que se supo es que Frydlewski estaba intubado en terapia intensiva. Rosenfeld había recibido un duro parte médico que compartió en su cuenta de Instagram. “Alguien me dijo hoy que el 99% depende de Dios y que el 1% depende de vos, peleá con fuerza por ese 1%, que te estoy esperando mi amor”, había escrito en septiembre.

Ana Rosenfeld y Marcelo Frydlewski estuvieron juntos más de 36 años y son padres de dos hijas Instagram @anarosenfeld

Durante este tiempo difícil, la abogada pidió apoyo, oraciones y buenos deseos a sus amigos y seguidores. También publicó varias imágenes de su pareja con actualizaciones sobre su salud. “Cada vez que le hago escuchar un mensaje de los nietos siento que su corazón sonríe. Aprendí a decir ‘un día a la vez’. Seguimos rezando más fuerte que nunca”, publicó este 8 de octubre, horas antes de que se conociera la noticia del fallecimiento.

El último posteo que Ana Rosenfeld le había dedicado a su esposo Instagram Ana Rosenfeld

Hace un mes, contó con gran alegría que había podido visitar a su esposo en la clínica. “Les cuento que hoy pude visitar por primera vez en 15 días a mi amorcito y sepan que tiene espalda para seguir luchando”, dijo en su momento Rosenfeld.