La angustia de Ana Rosenfeld por la salud de su marido, internado por Covid: “Depende de Dios”

Ana Rosenfeld está pasando un angustiante momento en Miami desde que tanto ella como su marido, Marcelo Frydlewski, dieron positivo en el test de coronavirus. La pareja viajó a la ciudad costera de Estados Unidos para disfrutar de unas vacaciones junto a sus nietos, pero todo cambió cuando el esposo de la abogada sufrió complicaciones en su cuadro de salud. Actualmente, se encuentra intubado en terapia intensiva. Desesperada, la letrada pidió apoyo y buenos deseos en las redes sociales: “Rezo por un milagro”.

El matrimonio se hisopó para poder regresar a la Argentina y, para su sorpresa, ambos confirmaron su diagnóstico de Covid-19. Rosenfeld transitó el virus en su departamento, pero su pareja tuvo que ser internada en una clínica a los 10 días de aislamiento.

El comienzo de la semana fue aún más difícil para la abogada, ya que recibió un duro parte médico y lo compartió en un posteo de Instagram: “Alguien me dijo hoy que el 99% depende de Dios y que el 1% depende de vos, peleá con fuerza por ese 1%, que te estoy esperando mi amor”.

La abogada reveló el duro pronóstico que le dieron los médicos sobre la salud de su marido Captura Instagram

Junto a una foto de Frydlewski en el Muro de los Lamentos, agregó: “Siempre rezaste y pediste por los demás, hoy los demás estamos rezando por vos; rezo por un milagro”. El posteo se llenó de celebridades que le desearon una pronta recuperación: Luciana Salazar, Rocío Oliva, Wanda Nara, Pampita Ardohain, Marcelo Polino, entre otros.

Rosenfeld lleva 36 años de relación con el padre de sus dos hijas, Pamela y Stephanie. El fin de semana compartió otra imagen donde se los ve juntos y sonrientes y pidió: “Solo quiero volver a ver tu sonrisa y abrazarte; mis padres me dieron la vida y vos me diste una familia, te amo”.

Ana Rosenfeld y Marcelo Frydlewski están juntos hace 36 años y son padres de dos hijas Instagram @anarosenfeld

El lunes, Yanina Latorre contó más detalles de la dramática situación en Los ángeles de la mañana (eltrece): “A mí me preocupa mucho ella porque está sola, encerrada y no quiere ver a nadie. Todos los días espera a que le pasen el parte y, por lo que noto, ninguno lo está pasando bien”. En este sentido, aseguró que la letrada no se despega del centro médico donde está su marido y que el domingo le permitieron verlo de lejos por unos minutos, para intentar mandarle fuerzas a la distancia.

“Les pido que me acompañen rezando, les juro que me hace falta fuerza para mover esta montaña”, solicitó Rosenfeld. La panelista de LAM se sumó a los ruegos: “Se le fue complicando todo a Marcelo y realmente está muy delicado porque es de riesgo, solo queda rezar”.

LA NACION