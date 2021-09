La angustia de Luciana Salazar por el estado de salud del marido de Ana Rosenfeld: “Todos los días rezo por él”

Este jueves por la noche, una vez que terminó la gala de “Súper duelo”, Luciana Salazar quebró en llanto en la pista de “La Academia”. Desconcertados, sus compañeros se acercaron a consolarla sin saber lo que ocurría, ya que en la pista había logrado vencer a la pareja de Rodrigo Tapari con su adagio inspirado en la película 50 Sombras de Grey. Minutos después, la participante confesó el verdadero motivo de su angustia en una nota con Los ángeles de la mañana.

“Fueron unos días tristes... Son unos días tristes”, se corrigió Salazar ni bien empezó a explicar el por qué de su desconsolado llanto. “ Tengo a gente amiga, casi familia, en una situación muy difícil y eso me tiene un poco triste. Un poco no... Bastante triste ”, volvió a corregirse una vez más mientras se refería a la difícil situación que está atravesando su amiga y abogada Ana Rosenfeld, que tiene a su marido internado en terapia intensiva con covid desde hace 29 días.

Tras asegurar que esta situación le remueve “muchas cosas” y la pone mal, la modelo advirtió que -si bien tiene un contacto diario con su amiga- le gustaría estar con ella en Miami en estos momentos. “ Hablo con ella todos los días, no me gusta que esté sola. Bah, sola no es la palabra porque está su hija, pero me gustaría estar ahí con ella para abrazarla ”, confesó la rubia con vos entrecortada.

En cuanto al estado de salud de Marcelo, el marido de la letrada, Salazar contó que sigue en estado crítico y que todos están esperando un milagro. “Todos estamos rezando, esperando un milagro. Está mal”, reveló quien hacía algunas horas se había comunicado con Rosenfeld en busca de novedades. “Ayer hablamos mucho a la noche, no sé de dónde saca las fuerzas, sé que está muy triste”, lanzó en referencia al estado anímico de su confidente.

Al volver al piso, Ángel De Brito dio más detalles del estado de salud del marido de la famosa abogada. “Está muy complicada la salud de Marcelo, hay que esperar”, confirmó mientras Yanina Latorre contaba las últimas noticias al respecto. “Ana está cortando sus visitas a la clínica porque allá es todo muy cruel. Los médicos son muy crudos. No te contienen como acá. Te dicen que es crítico, que los valores no cambian, te dan el numerito de cada máquina y te despachan. Ella está en Miami con su hija con los bebés, la otra hija esta acá. Ahora el pulmón se le complicó y no le dan una esperanza de nada, es todo muy frío ”, remató.

La tristeza de Rosenfeld

A través de su cuenta de Instagram, la mediática abogada comparte imágenes de su marido, junto a mensajes que dan cuenta del dramático momento que atraviesa desde que tuvo que ser ingresado en una clínica, en Miami. “Solo quiero volver a ver tu sonrisa y abrazarte. Mis padres me dieron la vida y vos me diste una familia. Te amo”, escribió Rosenfeld el 29 de agosto.

“Seguimos rezando, familia, amigos y gente maravillosa que escribe mensajes de amor y bendiciones... Espero que pronto volvamos a estar juntos”, publicó el 2 de septiembre, al tiempo que dos días después dio cuenta de una buena noticia: había podido visitar a su marido en la clínica. “Les cuento que hoy pude visitar por primera vez en 15 días a mi amorcito y sepan que tiene espalda para seguir luchando”, advirtió Rosenfeld.

Hace unos pocos días, la abogada compartió una imagen de su marido en una moto de agua y escribió: “Siempre decís que sos un acuariano de ley… ¡Acuario representa tu necesidad de libertad y respirar aire libre! Hoy hace justo un mes que estas en el hospital, LIBRE de covid pero PRESO de sus consecuencias. ¡Volvé! ¡Salí! ¡Escapate! Te estamos esperando”.