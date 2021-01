Murió Michael Apted, el director de La hija del minero y Gorilas en la niebla

Murió el director inglés Michael Apted a los 79 años Crédito: www.dga.org

Lo primero que se le reconocerá al talentoso director inglés Michael Apted, que murió a los 79 años, es su firma en títulos tan reconocidos como Gorilas en la niebla, Gorky Park, La hija del minero, Una mujer llamada Nell y hasta uno de los títulos más taquilleros de toda la historia de James Bond, El mundo no basta.

Pero el mayor legado de un realizador que a primera vista siempre estuvo ligado con el cine corresponde a la televisión. Apted fue el artífice de 7UP, un monumental proyecto de carácter documental que sigue desde 1964 la vida de 14 británicos de distintos orígenes sociales y muestra cada siete años los cambios en sus vidas.

Cada uno de ellos tenía 7 años cuando comenzó la experiencia. Desde ese momento, Apted se fue reuniendo junto al mismo equipo de trabajo de los comienzos y a intervalos regulares (cuando cumplieron 14, 21, 28, 35, 42, 49 y 56 años) con ese puñado de protagonistas anónimos para registrar con sus cámaras la evolución de sus respectivas existencias y dejar testimonio de ellas en un documento audiovisual verdaderamente único.

El más reciente episodio de ese proyecto encontró a Apted con el grupo en su cumpleaños número 63. La temporada que reflejó ese momento (titulada 63UP) pudo ser vista en la Argentina en noviembre pasado a través de la señal Film&Arts y quedará como la muestra más lograda del talento y la capacidad del director, especialmente dotado para tratar con sus actores o los protagonistas de sus obras, sean famosos o desconocidos.

Lo pueden certificar, sin ir más lejos, los grandes actores y actrices de Hollywood que lograron de la mano de Apted algunos de sus mejores trabajos en el cine: Sissy Spacek en La hija del minero (triunfadora del Oscar por su personificación de la cantante country Loretta Lynn); William Hurt en Gorky Park; Sigourney Weaver en Gorilas en la niebla, y Jodie Foster en Una mujer llamada Nell.

Nacido cerca de Londres el 10 de febrero de 1941 como Michael David Apted, se crio en un hogar de clase trabajadora y sin tener ningún antecedente cercano o familiar ligado al mundo del espectáculo descubrió por primera vez su vocación luego de ver Cuando huye el día, la película de Ingmar Bergman. Lector voraz desde chico, logró ingresar a la Universidad de Cambridge para seguir estudios de leyes e historia, además de su interés por la literatura y poesía, y dijo que esa experiencia frente a Bergman lo ayudó a descubrir las posibilidades expresivas del cine como vehículo ideal para mostrar la profundidad de un texto literario y estimular todas sus inquietudes.

Su carrera empezó en la televisión como director de series (Coronation Street, World in Action) y encontró junto a Glenda Jackson y Oliver Reed su primera oportunidad en el largometraje con El triple eco. Su carrera siguió con El misterio de Agatha Christie, película inspirada en hechos vividos por la propia escritora, interpretada por Vanessa Redgrave, junto a Dustin Hoffman y Timothy Dalton.

El éxito de La hija del minero, en 1980, hizo que Apted se instalara definitivamente en Los Angeles, donde su versatilidad fue aprovechada para todo tipo de proyectos: la comedia (¿Mi nido o el tuyo?), el drama (Mi familia o mi amante), la acción (Corazón de trueno), el suspenso (El proceso final, Testigo, Medidas extremas) y los títulos citados, que ayudaron a consolidar su nombre.

A la vez se convirtió en un destacado director de documentales musicales, un perfil marcado por su fanatismo personal hacia el rock and roll. Tal vez su obra más reconocida en este terreno fue Comienza la noche (Bring On The Night), dedicado a mostrar cómo Sting hizo su aclamado álbum El sueño de las tortugas azules. También acompañó a los Rolling Stones con un testimonio fílmico de su gira Forty Licks de 2002.

Siempre tuvo la capacidad de adaptarse a las necesidades de los grandes estudios, como cuando fue convocado por Disney para dirigir una de las crónicas de Narnia, La travesía del viajero del alba, y de los nuevos tiempos marcados por las plataformas de streaming. Con el oficio que sus pares siempre elogiaron, Apted cerró su carrera en Netflix con el thriller Unlocked, de nuevo con un gran elenco (Noomi Rapace, Michael Douglas, Toni Collette, Orlando Bloom, John Malkovich). Y el sueño de seguir rastreando la vida de aquellos niños revelados cada siete años en su evolución a través de 7UP.

