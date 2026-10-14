Murió Netinho, el artista detrás de la exitosa canción “La isla del sol”

El cantante brasileño Netinho, autor del éxito “La isla del sol”, murió este martes en Salvador de Bahía a los 60 años tras una lucha contra un cáncer que afectaba su sistema linfático. Al artista le diagnosticaron un linfoma no Hodgkin el año pasado y fue hospitalizado a finales de septiembre tras una recaída de la enfermedad.

“Con una tristeza que nos parte el alma, comunicamos el fallecimiento del cantante Netinho, ocurrido esta mañana. En los últimos meses, luchaba contra un linfoma no Hodgkin de tipo B, que derivó en un cuadro de insuficiencia renal y disfunción multiorgánica”, expresaron desde el entorno del músico en sus redes oficiales.

En el comunicado en el que anunciaron su muerte destacaron que era un artista “extraordinario, talentoso, sensible e innovador que construyó una trayectoria marcada por la alegría, la música y un carisma inconfundible”. " Su voz, su energía y su forma tan particular de conectar con el público dejan un legado que perdurará para siempre en la memoria y el corazón de sus seguidores, amigos y de todos aquellos que tuvieron el privilegio de acompañarlo", indicaron.

Además, sus familiares señalaron que Netinho “se marchó en paz” y compartieron una cita de una frase que el cantante decía durante los últimos meses de su tratamiento: “Me iré feliz y realizado, pues la vida me dio mucho más de lo que soñé. Me llevaré conmigo la sonrisa de cada fan que fue feliz con mi arte”.

“En este momento de profundo dolor y despedida, pedimos respeto para la privacidad de la familia y los amigos, a fin de que puedan vivir este momento con la serenidad y la intimidad necesarias. Agradecemos de todo corazón las muestras de amor, cariño y solidaridad recibidas. El afecto de todos forma parte también de la historia que Netinho construyó y del legado que nos deja”, cerraron.

Según informó el medio local O Globo, Netinho reveló su diagnóstico en marzo de 2025 luego de ser hospitalizado por un fuerte dolor en la pierna. Allí, frenó su agenda de conciertos por el Carnaval en Brasil e inició un tratamiento contra el cáncer, sobre el cual dio información a lo largo de los meses siguientes hasta su muerte.

El cantante llegó a controlar la enfermedad, pero en 2026 anunció que el cáncer reapareció y que debía volver a realizarse la quimioterapia.

Años atrás, en 2013, sufrió tres derrames cerebrales que le provocaron complicaciones de salud y lo obligaron a alejarse de los escenarios por momentos. De esta manera, el artista pasó cuatro años sin presentar en el Carnaval de El Salvador.

Los familiares despidieron a Netinho en una ceremonia íntima

Su carrera musical y su incursión en la política

El artista nació el 12 de julio de 1966 en Santo Antônio de Jesus, en la región de Recôncavo Baiano y a los 10 años se mudó con su familia a Salvador. Desde muy joven demostró su interés por la música y a los 14 recibió su primera guitarra. Luego, a los 16, se inscribió en la carrera de Ingeniería Civil en la Universidad Católica local.

En 1988 hizo su debut en los escenarios, en el Carnaval de Salvador, como cantante principal de Banda Beijo. Ese mismo año fue reconocido por la canción “Beijo na Boca”, y luego se posicionó en la escena musical por éxitos como “Estrela Primeira”, “Barracos” y “A Vida é Festa”.

Su mayor éxito fue “Milla”, publicado en 1996, canción que recorrió toda la región y fue adaptado y grabado en la Argentina por Leo García bajo el título “La isla del sol”. Así se convirtió en uno de los artistas más populares del género axé en el país y llegó a presentarse en el extranjero.

Netinho también incursionó en la política. En 2022 fue candidato a diputado por el Partido Laborista (PL), pero no fue electo. Además se declaró partidario del expresidente Jair Bolsonaro y en 2021 participó en manifestaciones a su favor.