Telefe apuesta fuerte a la temporada de verano 2027 con el regreso de Marley al mundo digital. Después de la polémica que protagonizó junto a Flor Peña en Luzu TV, el conductor desembarcará en Streams Telefe (@telefe) para ponerse al frente de Stream Playa - Sentí el verano.

El ciclo arrancará en enero desde Pinamar y estará acompañado por un equipo conformado por Maxi López, Grego Rossello, Vicky Xipolitakis y la bailarina, modelo y diseñadora de indumentaria Mica Dubra.

El desembarco de Marley abre una nueva etapa para el conductor en el formato digital y suma la presencia de Maxi López, quien ya cuenta con experiencia en el streaming de verano tras su paso por Olga en Mar del Plata la temporada pasada.

Cambios confirmados en América TV tras la salida de Mariana Fabbiani

Tras confirmarse que, luego de la compra de la productora Mandarina Contenidos por parte del Grupo Octubre, Mariana Fabbiani no regresará a América TV y llevará El diario de Mariana (DDM) a la pantalla de El Nueve desde marzo para la temporada 2027, el canal de Palermo ya habría definido cómo reordenará su grilla de las tardes a partir del verano.

Finalmente, Rodrigo Lussich seguirá en la señal abierta del Grupo América y continuará al frente de Intrusos, aunque esta vez en solitario. Tal como se venía anticipando, la histórica dupla que conforma con Adrián Pallares se separará a fin de año.

Por su parte, aunque el canal no lo oficializó, Pallares asumirá un nuevo desafío profesional dentro del mismo canal: se pondrá al frente de un magazine que ocupará la franja que deja vacante DDM. El estreno está previsto para el lunes 4 de enero y, si bien todavía se mantienen bajo reserva tanto el nombre del envío como los detalles del formato y el equipo, todo indica que saldrá al aire de 15 a 16,30.

En cuanto al presente de El diario de Mariana, Fabbiani ya no volvería a la pantalla en lo que resta del año por temas personales vinculados al cuidado de su marido, el productor Mariano Chihade -aunque no se descarta que regrese puntualmente más adelante para despedirse de su audiencia-. De este modo, hasta fin de año, el ciclo quedará a cargo de Martín Candalaft.

Rodrigo Lussich Gentileza Rodrigo Lussich

La Casa Streaming cierra su segunda temporada y prepara su desembarco en Pinamar para el verano 2027

La Casa Streaming, el canal de entretenimiento en vivo que transmite principalmente a través de YouTube (@somoslacasa) desde Palermo, cumplirá dos años en enero y cuenta con una grilla diaria de actualidad, humor, espectáculos y entrevistas.

Tras haber cerrado una etapa, la señal despedirá el año el 18 y 19 de diciembre en el Campo Argentino de Polo con las funciones de Margarita en Vivo.

Paralelamente, el canal confirmó que a partir de enero, bajo una nueva dirección y gerencia artística, desembarcará en Pinamar con una programación especial de verano.

De cara a la grilla regular del próximo año, se espera la continuidad de sus ciclos insignia: El Pelado de la Casa (el matinal conducido por Esteban Trebucq junto a Carlos Strione y Sol Simunovic), Rumis (el envío diario de charlas y entretenimiento con conductores e invitados rotativos), Valet Parking (mesa de debate y humor), Despierta la casa (con la conducción de Sol Simunovic) y Tarde de rosca (encabezado por Robertito Funes Ugarte).

Asimismo, según pudo saber LA NACION, la plataforma apostará por ampliar su oferta incorporando más contenidos on demand.