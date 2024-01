escuchar

A los 71 años, murió Peter Crombie, reconocido por su actuación en la serie Seinfeld (1989), una de las primeras sitcom estadounidenses que traspasó fronteras y cautivó a millones de personas, inclusive de distintas generaciones. Pese a que se desconoce la causa de su fallecimiento, trascendió que el actor se encontraba luchando contra una enfermedad repentina y de la que no se pudo determinar la causa.

Peter Crombie fue reconocido por su actuación en Seinfeld, unas de las primeras sitcom estadounidenses (Foto: captura)

Fue Nadine Kijner, quien a través de sus redes sociales informó que su exesposo falleció el miércoles 10 de enero. Además, lo despidió con una sentida publicación en su cuenta de Instagram, en la que tiene 1.199 seguidores. “Con shock y extrema tristeza comparto que mi exmarido murió esta mañana. Gracias por tantos recuerdos maravillosos y por ser tan buen hombre. Vuela libre hacia la fuente ilimitada de luz, Peter. Que tus padres te saluden con amor, y Oliver. Tanta gente te amaba porque eras un alma amable, generosa y creativa”, escribió.

La sentida publicación de la Nadine Kijner para despedir a su exmarido (Foto: Instagram/@nadinekijner)

El carrete de imágenes que seleccionó la tarotista resume el día que se casaron. Ella con un imponente vestido blanco y él con un esmoquin y moño negro, ambos rodeados de sus seres queridos. Los ‘Me gusta’ no tardaron en colmar el posteo y cientos de seguidores quisieron dejar su mensaje de despedida y aliento. “Lamento mucho saber que este maravilloso hombre y actor ha fallecido. ‘Joe Davola’ siempre será el personaje que más me hizo reír, y los fans siempre estarán agradecidos por su abrumador talento. Que sea bendecido al volver a las hermosas estrellas en el cielo”; “Nadine, lo siento mucho. Se ve tan dulce y lleno de luz como tú. Que su recuerdo sea eterno” y “Envío mucho amor y luz durante este momento difícil. Me encantó su personaje en Seinfeld”, fueron solo algunos de ellos.

La sentida publicación de la Nadine Kijner para despedir a su exmarido (Foto: Instagram/@nadinekijner)

Quien también expresó su dolor por la pérdida de Peter fue el comediante Lewis Black. “Estoy desconsolado por la muerte de mi buen amigo Peter Crombie. Era un artista talentoso. No solo era un actor maravilloso, sino también un escritor inmensamente talentoso. Más importante aún, era tan dulce, ya que él era inteligente y soy una mejor persona por conocerlo”, escribió a a través de su perfil oficial en X.

El mensaje con el que Lewis Black despidió a su amigo (Foto: Captura Instagram/@TheLewisBlack)

En cuanto a Crombie, nació el 26 de junio de 1952 y, según informó el portal IMdB, su carrera como actor comenzó en 1987 con el telefilme Almas perdidas, protagonizado por Tommy Lee Jones y Annette O’Toole. Su trayectoria cinematográfica estuvo marcada por importantes producciones como El terror no tiene forma, Sol naciente o Mi perro Skip. Además, también apareció en Seven y trabajó bajo las órdenes de Oliver Stone hasta en tres ocasiones: en Nacido el cuatro de julio, The Doors y Asesinos natos.

El mensaje con el que Lewis Black despidió a su amigo (Foto: Captura Instagram/@TheLewisBlack)

Sin embargo, el papel más emblemático fue ‘Crazy Joe Davola’ de Seinfeld, serie en la que interpretaba al acosador de Jerry y la cita de Elaine entre 1992 y 1993. Luego de haberse tomado un descanso de Hollywood, Peter regresó en la década del 2000 de la mano de Texas Ranger.

Como si todo eso fuera poco, el estadounidense también se dedicó a la escritura para el cortometraje Threshold de 2006. Desde entonces, llevó una vida tranquila, lejos de las cámaras y de la industria cinematográfica.

LA NACION