Murió Roberta Flack, la reconocida cantante de “Killing Me Softly”

La cantante estadounidense Roberta Flack, ganadora del Grammy y voz de la famosa canción “Killing Me Softly With His Song”, murió este lunes a sus 88 años. La noticia fue confirmada por su publicista a través de un comunicado. En los últimos años, la artista había perdido su capacidad de cantar debido a la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), que le diagnosticaron en 2022.

La estrella de los géneros pop, soul y R&B, que fue una de las voces más populares de los ‘70, falleció rodeada de su familia. Poco conocida antes de cumplir 30 años, Flack logró popularidad de la noche a la mañana luego que Clint Eastwood utilizara “The First Time Ever I Saw Your Face” como la banda sonora de una de las escenas de amor más memorables y explícitas del cine, entre el actor y Donna Mills en su película de 1971 “Play Misty for Me”.

La balada suave, similar a un himno, con el delicado soprano de Flack sobre el sonido de las cuerdas suaves y el piano, encabezó la lista de éxitos pop de Billboard en 1972 y recibió un Grammy por disco del año.

Noticia en desarrollo.

Con información de AP

LA NACION