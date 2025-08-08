LA NACION

Murió el reconocido periodista Tico Rodríguez Paz

De vasta trayectoria, es recordado por su paso en Canal 13, donde se destacó por su participación en el programa como “Mónica Presenta” junto a Mónica Cahen D’Anvers, en el último tiempo se desempeñó como gerente de noticias de la TV Pública

Tico Rodríguez Paz

El reconocido periodista Tico Rodríguez Paz murió este viernes a los 85 años, según confirmaron desde la TV Pública, donde el conductor se desempeñó en el último tiempo como gerente de noticias.

Uno de los primeros colegas de Rodríguez Paz en confirmar la noticia fue Nicolás Kasanzew, quien despidió por redes sociales al periodista. “De este equipo soy el único que queda en pie. Falleció Tico Rodríguez Paz. Era ocho años mayor que yo y había trabajado conmigo en Canal 13 y ATC. Que en paz descanse”, expresó.

De vasta trayectoria, Rodríguez Paz es recordado por su paso en Canal 13, donde se destacó por su participación en el programa como “Mónica Presenta” junto a Mónica Cahen D’Anvers, César Mascetti, Domingo Di Núbila, Roberto Maidana.

