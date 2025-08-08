Murió el reconocido periodista Tico Rodríguez Paz

El reconocido periodista Tico Rodríguez Paz murió este viernes a los 85 años, según confirmaron desde la TV Pública, donde el conductor se desempeñó en el último tiempo como gerente de noticias.

Uno de los primeros colegas de Rodríguez Paz en confirmar la noticia fue Nicolás Kasanzew, quien despidió por redes sociales al periodista. “De este equipo soy el único que queda en pie. Falleció Tico Rodríguez Paz. Era ocho años mayor que yo y había trabajado conmigo en Canal 13 y ATC. Que en paz descanse”, expresó.

Falleció Tico Rodriguez Paz. Histórico periodista del noticiero de canal 13. Y ex gerente de noticias de la Tvp. En la foto junto al staff de #MónicaPresenta a fines de los años '70. pic.twitter.com/oIbEn2qUOw — Daniel Tobal (@danitobal) August 8, 2025

De vasta trayectoria, Rodríguez Paz es recordado por su paso en Canal 13, donde se destacó por su participación en el programa como “Mónica Presenta” junto a Mónica Cahen D’Anvers, César Mascetti, Domingo Di Núbila, Roberto Maidana.

Noticia en desarrollo