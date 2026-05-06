Rating: de la derrota de Boca Juniors al tenso derecho a réplica en Gran Hermano

Una vez más, la competencia del prime time se vio modificada por la transmisión de un nuevo encuentro por la Conmebol Libertadores. Como suele suceder desde hace tiempo, los partidos de fútbol son lo único que mueven realmente la aguja en materia de rating. De hecho, en 2025 los primeros diez lugares de los programas más vistos del año fueron transmisiones deportivas.

A las 20.43 comenzó la previa de un partido clave con 8,3 puntos. Boca Juniors visitó en Guayaquil a Barcelona SC por la cuarta fecha del Grupo D de la Copa Libertadores. El Xeneize tenía como objetivo dejar atrás la derrota frente a Cruzeiro en Brasil en su último partido de visitante en la zona. Con los relatos y comentarios de Juan Pablo Varsky y Pablo Giralt y Sofi Martínez en el campo de juego, la transmisión con la antesala lideró con 11,6 puntos. Pasadas las 21 empezó a girar la pelota, en medio de la lluvia, con un piso de 12,7. Con el césped en pésimo estado, el equipo argentino trató de dominar el partido, dentro de las atípicas condiciones. Sin demasiados sobresaltos y con un expulsado para cada uno, Santiago Ascacibar y Milton Céliz, la marca máxima de la primera etapa fue de 16.2 puntos.

Los demás programas no se vieron afectados por el partido: en Es mi sueño se lució Ornella Corei que interpretó A mi manera, a pesar de sus errores conquistó a los cuatro jurados, hoy con Carlos Baute, y logró el verde perfecto. Más de 200 participantes de todo el país se presentarán ante Abel Pintos, Jimena Barón, La Mona Jiménez y Joaquín Levinton, que los evaluarán según sus actuaciones. El voto de cada uno desbloquea un escalón, por lo que aquellos participantes que consigan los positivos suficientes accederán al “Palco del Ópera”. En esa instancia, el talent show de eltrece marcaba 7,1. Por su parte, LAM se ubicó tercero con un pico de 4,2 puntos, y Bendita llegó a los 3,6.

El segundo tiempo del partido arrancó con 11,9 puntos liderando la franja, con diez jugadores para cada equipo. Con el primer gol del encuentro, Tito Villalba recién ingresado le pegó cruzado y abrió el marcador, la pantalla de Telefe trepó a los 19.6, la marca máxima de la noche.

Pasadas las 22.35 comenzó Otro día perdido de la mano de Mario Pergolini. El ciclo que conduce Guido Kaczka obtuvo la marca máxima desde su estreno con 9,2 puntos, en el entretiempo del partido, y le dio pie al comienzo del late show de eltrece que tuvo de invitada a Gimena Accardi. La actriz, en un picante mano a mano, habló de todo y se refirió a la separación de Nico Vázquez. El pico de rating fue de 6,3. Por su parte, BTV con el resumen del día y Bienvenidos a ganar se disputaron el tercer lugar en la franja con 2,6 y 2,4, respectivamente.

Pegado al encuentro arrancó una edición especial de Gran Hermano con 12,1 puntos, con un nuevo DAR [derecho a réplica]. Experimentado primero en Italia, el derecho a réplica le permite a una persona ajena al reality presentarse frente a frente con cualquiera de los participantes con el que esté relacionado para poder dar su versión de algo que hayan dicho dentro de la casa. Esta vez, Emanuel Di Gioia se enfrentó a Sol Abraham que, a días de ser expulsada, le dijo de todo en un tenso cara a cara. “Sos un traidor, me quisiste clavar un puñal por la espalda. No te bancabas que dos mujeres fuéramos líderes y vos no. Te olvidás que hay cámaras y que hay un afuera. Si estoy acá es porque no parás de nombrarme. Nada de lo que hice en la casa fue casualidad y el que pisó el palito fuiste vos”, le dijo a los gritos.

A las 23 arrancó el segundo programa de Código Doman en El Nueve. Fabián Doman se sumó a la tira periodística de unitarios que lanzó el canal que comanda Diego Toni y tuvo de invitados al diputado Esteban Paulón y a Carlos Maslatón. El periodista estuvo acompañado por Melisa Molina y Leandro Renou y se mantuvo tercero en la franja con un pico de 1,8. Del otro lado, en Polémica en el bar, con la visita de Mario Baudry hablando de la muerte de Diego Maradona llegaron a 1 punto.