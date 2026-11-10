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De qué murió Toukie Smith, expareja de Robert De Niro y madre de sus gemelos, a los 74 años

La estrella de 227, que fue pareja del actor entre 1988 y 1996, había sido diagnosticada con esclerosis múltiple; su familia confirmó la noticia

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Toukie Smith, expareja de Robert De Niro, murió a los 74 años
Toukie Smith, expareja de Robert De Niro, murió a los 74 añosGetty Images

Robert De Niro y su familia atraviesan un dolor inimaginable. A los 74 años murió la actriz Toukie Smith, su expareja y madre de sus gemelos Airyn y Julian De Niro. El actor estuvo en pareja con la estrella de la sitcom 227 (NBC) entre 1988 y 1996. Según un comunicado difundido por sus hijos, sufría esclerosis múltiple y falleció el miércoles 4 de noviembre en un hospital de Nueva York.

En el comunicado publicado por The Hollywood Reporter el lunes 9 de noviembre, los hermanos de 30 años confirmaron que su madre murió tras una “larga y valiente batalla” contra la esclerosis múltiple. “Compartió un legado familiar extraordinario que ayudó a dar forma a la moda y la cultura estadounidenses”, expresaron y destacaron que “su belleza, gracia y presencia inconfundible ayudaron a allanar el camino para generaciones de modelos y diseñadores negros en la moda”.

La actriz y modelo Toukie Smith, expareja de Robert De Niro y madre de sus gemelos, falleció a los 74 años
La actriz y modelo Toukie Smith, expareja de Robert De Niro y madre de sus gemelos, falleció a los 74 añosGetty Images

“Toukie era una fuerza de la naturaleza. Dejó una huella imborrable en nuestros corazones y en los de todos los que tuvimos la suerte de conocerla”, expresaron los gemelos. Asimismo, el lunes Airyn De Niro despidió a su madre con un emotivo posteo en Instagram que incluyó una foto y unas emotivas palabras. “Siempre te amaré, mamá”, expresó en su feed y en sus historias comentó: “Descansa en paz, mamá”.

Airyn De Niro despidió a su madre con un emotivo posteo en Instagram (Foto: Instagram @airyphim)
Airyn De Niro despidió a su madre con un emotivo posteo en Instagram (Foto: Instagram @airyphim)

Nacida el 25 de septiembre de 1952 en la ciudad de Filadelfia, Pensilvania, Doris Smith saltó a la fama en 1989 por su papel de Eva Rawley en la sitcom 227. Además de la actuación, que también incluyó la serie Miami Vice y las películas El departamento de Joe (Joe’s Apartment), Talkin’ Dirty After Dark y Caído del cielo (The Preacher’s Wife) con Denzel Washington y Whitney Houston, tuvo una aclamada carrera como modelo a principios de la década del setenta.

Cursó sus estudios en el Fashion Institute of Technology de Nueva York, trabajó con marcas como Yves Saint Laurent, Givenchy y Mugler, y fue fotografiada para revistas de moda como Vogue y Cosmopolitan. En 1987 sufrió la dolorosa muerte de su hermano mayor, el diseñador Willi Smith, fundador de la firma WilliWear. Tenía 39 años y falleció debido a complicaciones por su diagnóstico de SIDA.

Smith y De Niro fueron pareja entre 1988 y 1996 y fueron padres de los gemelos Airyn y Julian (Foto: Instagram @airyphim)
Smith y De Niro fueron pareja entre 1988 y 1996 y fueron padres de los gemelos Airyn y Julian (Foto: Instagram @airyphim)

La relación entre Toukie Smith y el protagonista de Taxi Driver comenzó en 1988. Estuvieron ocho años juntos, aunque con varias idas y vueltas en el medio. El 20 de octubre de 1995 fueron padres de los gemelos por fertilización in vitro y gestación subrogada. “Entre ellos continúan existiendo lazos muy estrechos y están ilusionados con compartir la educación de sus hijos”, comentó el manager del actor tras el nacimiento de los niños.

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