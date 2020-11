10 canciones dedicadas a Diego Maradona

Los músicos le expresaron su amor a Diego Maradona en muchísimas canciones. A continuación, un recorrido por 10 de esas composiciones, de las más conocidas a las que se crearon a miles de kilómetros de la Argentina Fuente: RollingStone - Crédito: David Sisso

"Marado", Los Piojos

El mismísimo Diego Maradona celebró en persona este homenaje en 1999, cuando subió al escenario a hacer jueguito mientras la banda de El Palomar la interpretaba en Obras. De aquella noche inolvidable Andrés Ciro Martínez se llevó un souvenir que atesorará por el resto de su vida: los últimos botines que usó Diego como futbolista profesional en Boca. Surgida como reacción al "me cortaron las piernas" del Mundial 94, el de Los Piojos fue uno de sus tributos más difundidos.

"La vida tómbola", Manu Chao

"Si yo fuera Maradona / saldría en Mondovision / para gritarle a la FIFA / que ellos son el gran ladrón". El franco-español, que ya le había dedicado "Santa Maradona" con Mano Negra, incluyó en La radiolina (2007) este tema que entiende como pocos la complejidad del fenómeno. Por fuera del mero fanatismo, Manu Chao conjetura sobre cómo sería ponerse en su lugar aunque más no fuera por un rato, y llega a la conclusión de que no haría otra cosa más que luchar, jugar al fútbol, divertirse y entregarse al azar.

"Capitán Pelusa", Los Cafres

La canción que lo homenajea sin nombrarlo. El grupo de Guillermo Bonetto recurre al Maradona "cebollita" eterno, al que hizo enojar a los "caretas" y se ganó la lealtad incondicional del pueblo simplemente haciendo lo que más le gustaba: jugar a la pelota. Un Diego inocente y lúdico pero también heroico que -convertido en una especie de Robin Hood en el videoclip- peleaba por la justicia gambeteando enemigos dentro y fuera de la cancha.

"Maradona", Andrés Calamaro

Andrés Calamaro fue uno de los músicos que más de cerca lo conoció. Imborrable aquella versión de "Salud dinero y amor" junto a Fito Páez en la concentración de Estados Unidos 94. "Hacer el tonto" de Honestidad brutal (1999) a dúo. La grabación encontrada de "El día que me quieras" interpretada codo a codo. Pocos más calificados para cantarle a Diego "Maradona es mi amigo / y es una gran persona (el diez) / en el alma guardo la camiseta de Boca / que me regaló alguna vez".

"La mano de Dios", Rodrigo

Cuenta la leyenda que Diego le agradeció a Rodrigo esta canción como una de las que más lo habían conmovido de todas las que le dedicaron en su vida. Años después la interpretó él mismo: aquella performance puede verse en el documental Maradona by Kusturica, donde el 10 la cantó junto a los Ratones Paranoicos (que a su vez le dedicaron "Para siempre Diego"). Para escucharlo entonar "si Jesús tropezó, ¿por qué no habría de hacerlo yo?" hay que estar muy preparado emocionalmente.

"Me fascina la parrilla" - Virus

La primera canción de la historia en nombrarlo. En 1981, Marcelo y Julio Moura y Ricardo Serra compusieron un tema y le pidieron a Roberto Jacoby una letra que enumerara hitos esenciales del ser nacional. Así fue como nació "Me fascina la parrilla", incluida en Recrudece, donde se dice "en esta zona lo tenemo' a Maradona, y mina mona para ir a bailar" cuando Diego apenas había llegado a Boca y todavía no era la megaestrella mundial que sería muy poco después.

"Maradona", Cousin Feo

El amor por Diego no entiende de géneros musicales ni de nacionalidades. El rapero de Los Ángeles Cousin Feo editó en julio de 2019 un EP llamado Provoleta en el que homenajea a un futbolista argentino en cada track: "Di Stefano", "Kempes", "Sorin & Heinze", "Messi", "Batistuta", "Riquelme" y -cómo no- "Maradona". El tema empieza con el 10 cantando con sus compañeros en un vestuario "Argentina va a salir campeón, se lo dedicamos a todos la reputa madre que lo reparió".

"Qué es Dios?", Las Pastillas del Abuelo

En Crisis de 2008, Las Pastillas recurren a la alegoría religiosa para referirse específicamente al partido contra Inglaterra en el 86 y sus implicancias políticas, con la herida por Malvinas todavía abierta. "Convirtió la red en tierra / del balón hizo palomas / que aterrizaban su paz en la isla Soledad / borrando una absurda guerra". El cierre, con un "muchas gracias señor Dios / muchas gracias señor diez" es hoy la voz de todos.

"Maradona Blues", Claudio Gabis y Charly García

Este dueto fue incluido en el disco Convocatoria II (1997) pero nació tres años antes, también como una catarsis por el devastador doping positivo en Estados Unidos. "Charly y yo compusimos 'Maradona Blues' espontáneamente el día en que Diego quedó fuera del Mundial, a eso de las cuatro o cinco de la mañana, llenos de desilusión y tristeza", recuerda Gabis. "Un accidente no es pecado / ¿y no es pecado estar así? / pero aquí estoy en este lado / por eso déjame salir / yo solo quiero tu vivir", canta Charly en lo que parece una historia de amor romántico pero es bastante más.

"Maradona", What Came From the Sea

Otra demostración de que Diego Armando Maradona fue, es y será patrimonio universal. Torgeir Enerstvedt vive en Bergen, Noruega, y canta en What Came From the Sea. En el 86, cuando era un chico, vio el gol de Diego a los ingleses y abrazó la fe por el resto de sus días. Lo homenajeó con esta canción que empieza con el relato de Víctor Hugo y hasta hoy su avatar de Instagram sigue siendo una imagen del 10 enfrentando a seis belgas. "Todo aquel que ama el juego tiene una relación con Diego. La familia del fútbol llora con ustedes. Mis más profundas condolencias para el pueblo argentino", dijo, consultado para este artículo.

