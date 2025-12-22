LA NACION

Luck Ra, Q’ Lokura y Morat: cuándo es el Festival de Peñas de Villa María 2026 y cómo comprar las entradas

Se trata de la edición 58 del tradicional encuentro musical realizado en el Anfiteatro de Villa María; el evento incorpora el recorrido peñero con peñas y una variada oferta gastronómica regional y del mundo

  • icono tiempo de lectura4 minutos de lectura'
Luck Ra es una de los artistas principales del “Festival de Festivales”
Luck Ra es una de los artistas principales del “Festival de Festivales”Mauro V. Rizzi

La 58ª edición del Festival Internacional de Peñas de Villa María será del 6 al 10 de febrero de 2026 en el Anfiteatro de Villa María, Córdoba. Cinco noches con artistas de más convocantes del momento como ellos Morat, Luck Ra y Q’ Lokura. Además, habrá un acompañamiento de peñas y gastronomía regional.

Conocido también como “Festival de Festivales”, esta edición se extiende durante cinco veladas consecutivas y una programación que cruza estilos sin distinción: del folklore al rock, del cuarteto a la música urbana, con figuras nacionales e internacionales como Soledad Pastorutti, Luciano Pereyra, Chaqueño Palavecino y Los Tekis. También integran la grilla La Joaqui, Abel Pintos, Fito Páez y Coti Sorokin, entre muchos otros.

Ese es, justamente, el gancho de esta edición: una grilla masiva y diversa, concentrada en una “semana corta” de cinco noches —sin abonos, con entradas por día— y una experiencia que no se agota en el escenario, porque el recorrido peñero y la gastronomía sostienen el clima de festival antes y después de cada show.

El grupo colombiano Morat se presenta en el Festiva de Villa María 2026
El grupo colombiano Morat se presenta en el Festiva de Villa María 2026Instagram/Morat

La propuesta se apoya en dos patas: por un lado, el recorrido peñero sobre la costanera de Villa María, en inmediaciones del Anfiteatro, con peñas, comidas típicas, shows y también artesanías y productos regionales. En esta edición, está anunciado desde el jueves 29 de enero hasta el martes 10 de febrero de 2026.

Cuándo es Festival de Peñas de Villa María

  • Fechas: viernes 6 al martes 10 de febrero de 2026.
  • Inicio de programación cada noche: el festival abre puertas y transmite a partir de la noche; la organización informa inicio de actividad desde las 20.30, con espectáculos centrales y TV alrededor de las 22.00, y final aproximado cerca de las 4.00.

Artistas día por día

Abel Pintos, otro de los artistas que tocan en Villa María 2026
Abel Pintos, otro de los artistas que tocan en Villa María 2026Gentileza Paul Delón y Nacho Chinchilla

La grilla anunciada combina estrellas consolidadas, figuras populares y propuestas emergentes:

  • Viernes 6 de febrero: Soledad Pastorutti, Luciano Pereyra, Jorge Rojas, Chaqueño Palavecino y Los Tekis.
  • Sábado 7 de febrero: Q’ Lokura, Luck Ra, Emanero y La Joaqui.
  • Domingo 8 de febrero: Abel Pintos, Fito Páez, Fabricio Rodríguez y Emma Roach.
  • Lunes 9 de febrero: LBC y Euge Quevedo, Ulises Bueno, Desakta2, La Pepa Brizuela, Simón Aguirre, Valentina Márquez y Vacomoloko.
  • Martes 10 de febrero: Morat, Coti Sorokin y Juli Cardozo.

El precio de las entradas y cómo comprarlas

La venta online está habilitada únicamente a través de Eden Entradas. Es la única web autorizada para la venta online del festival.

Cuánto cuestan las entradas por noche

Los valores están publicados oficialmente por día y sector. Se presentan aquí tal como se informan:

  • Viernes 6 de febrero
    • Tribunas sin numerar: $55.000
    • Platea Alta D3-D4: $70.000
    • Platea Alta D1-D2: $75.000
    • Platea Media: $80.000
    • Platea Baja: $90.000
    • Platea VIP: $100.000.
  • Sábado 7 de febrero
    • Tribunas sin numerar: $45.000
    • Plateas sin numerar: $70.000.
  • Domingo 8 de febrero
    • Tribunas sin numerar: $70.000
    • Platea Alta y Media, diversos sectores: $85.000 a $130.000 según ubicación
    • Platea VIP: $140.000
    • VIP Dorado: $150.000.
  • Lunes 9 de febrero
    • Tribunas sin numerar: $35.000
    • Plateas sin numerar: $40.000.
  • Martes 10 de febrero
    • Tribunas sin numerar: $90.000
    • Platea Alta, Media, Baja y VIP, según sector: $110.000 a $190.000.

Paso a paso: cómo comprar las entradas del Festival de Peñas 2026

  • Entrar al sitio oficial EdenEntradas
  • Iniciar sesión con mail y contraseña o tocar “Registrate ahora” para crear una cuenta en Eden
  • Elegir la fecha (“Noche 1” a “Noche 5”) y hacer clic en “Ver entradas”.
  • Seleccionar el sector desde el panel derecho (Tribuna / Platea Alta / Platea Media / Platea Baja / Platea VIP) y verificar si es numerado o sin numerar.
  • Si el sector es numerado, elegir la sección (por ejemplo, VIP Central/Platea VIP Der/Izq.) y ubicarla en el mapa.
  • En “Seleccionar tarifa”, elegir Adulto y sumar la cantidad con +/– (compra máxima: 6 entradas por operación).
  • Revisar el total (precio + service charge) y hacer clic en “Buscar mejores asientos”.
  • Completar el pago y confirmar la operación: la compra puede requerir verificación según el medio de pago y la disponibilidad del sector (puede figurar como “agotado”).

Datos clave de Villa María 2026

  • Fechas: 6 al 10 de febrero de 2026.
  • Sede: Anfiteatro de Villa María.
  • Entradas: venta online por Eden Entradas.
  • Valores: desde $35.000 en tribunas —según noche— hasta $190.000 en VIP Dorado.
LA NACION
Qué Sale
Conforme a
The Trust Project
Más leídas
  1. El doble campeón del mundo que creció de golpe y, a los 24 años, juega como un veterano
    1

    Enzo Fernández: el doble campeón del mundo que creció de golpe y, a los 24 años, juega como un veterano

  2. Los proyectos inmobiliarios de Recoleta y Cuba Villa de Mayo en los que se puede invertir desde US$150
    2

    Los proyectos inmobiliarios de Recoleta y Cuba Villa de Mayo en los que se puede invertir desde US$150

  3. Mercedes y Red Bull explotan los puntos grises del nuevo reglamento y desatan las quejas del resto
    3

    Mercedes y Red Bull explotan puntos grises del reglamento y desatan las quejas del resto de los fabricantes ante la FIA

  4. Flavia Palmiero: a los 59, cuenta por qué es modelo de su marca y cómo vive el amor en esta etapa
    4

    Flavia Palmiero: a los 59, cuenta por qué es modelo de su marca y cómo vive el amor en esta etapa

Cargando banners ...