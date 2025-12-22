Luck Ra, Q’ Lokura y Morat: cuándo es el Festival de Peñas de Villa María 2026 y cómo comprar las entradas

Se trata de la edición 58 del tradicional encuentro musical realizado en el Anfiteatro de Villa María; el evento incorpora el recorrido peñero con peñas y una variada oferta gastronómica regional y del mundo
La 58ª edición del Festival Internacional de Peñas de Villa María será del 6 al 10 de febrero de 2026 en el Anfiteatro de Villa María, Córdoba. Cinco noches con artistas de más convocantes del momento como ellos Morat, Luck Ra y Q’ Lokura. Además, habrá un acompañamiento de peñas y gastronomía regional.
Conocido también como “Festival de Festivales”, esta edición se extiende durante cinco veladas consecutivas y una programación que cruza estilos sin distinción: del folklore al rock, del cuarteto a la música urbana, con figuras nacionales e internacionales como Soledad Pastorutti, Luciano Pereyra, Chaqueño Palavecino y Los Tekis. También integran la grilla La Joaqui, Abel Pintos, Fito Páez y Coti Sorokin, entre muchos otros.
Ese es, justamente, el gancho de esta edición: una grilla masiva y diversa, concentrada en una “semana corta” de cinco noches —sin abonos, con entradas por día— y una experiencia que no se agota en el escenario, porque el recorrido peñero y la gastronomía sostienen el clima de festival antes y después de cada show.
La propuesta se apoya en dos patas: por un lado, el recorrido peñero sobre la costanera de Villa María, en inmediaciones del Anfiteatro, con peñas, comidas típicas, shows y también artesanías y productos regionales. En esta edición, está anunciado desde el jueves 29 de enero hasta el martes 10 de febrero de 2026.
Cuándo es Festival de Peñas de Villa María
- Fechas: viernes 6 al martes 10 de febrero de 2026.
- Inicio de programación cada noche: el festival abre puertas y transmite a partir de la noche; la organización informa inicio de actividad desde las 20.30, con espectáculos centrales y TV alrededor de las 22.00, y final aproximado cerca de las 4.00.
Artistas día por día
La grilla anunciada combina estrellas consolidadas, figuras populares y propuestas emergentes:
- Viernes 6 de febrero: Soledad Pastorutti, Luciano Pereyra, Jorge Rojas, Chaqueño Palavecino y Los Tekis.
- Sábado 7 de febrero: Q’ Lokura, Luck Ra, Emanero y La Joaqui.
- Domingo 8 de febrero: Abel Pintos, Fito Páez, Fabricio Rodríguez y Emma Roach.
- Lunes 9 de febrero: LBC y Euge Quevedo, Ulises Bueno, Desakta2, La Pepa Brizuela, Simón Aguirre, Valentina Márquez y Vacomoloko.
- Martes 10 de febrero: Morat, Coti Sorokin y Juli Cardozo.
El precio de las entradas y cómo comprarlas
La venta online está habilitada únicamente a través de Eden Entradas. Es la única web autorizada para la venta online del festival.
Cuánto cuestan las entradas por noche
Los valores están publicados oficialmente por día y sector. Se presentan aquí tal como se informan:
- Viernes 6 de febrero
- Tribunas sin numerar: $55.000
- Platea Alta D3-D4: $70.000
- Platea Alta D1-D2: $75.000
- Platea Media: $80.000
- Platea Baja: $90.000
- Platea VIP: $100.000.
- Sábado 7 de febrero
- Tribunas sin numerar: $45.000
- Plateas sin numerar: $70.000.
- Domingo 8 de febrero
- Tribunas sin numerar: $70.000
- Platea Alta y Media, diversos sectores: $85.000 a $130.000 según ubicación
- Platea VIP: $140.000
- VIP Dorado: $150.000.
- Lunes 9 de febrero
- Tribunas sin numerar: $35.000
- Plateas sin numerar: $40.000.
- Martes 10 de febrero
- Tribunas sin numerar: $90.000
- Platea Alta, Media, Baja y VIP, según sector: $110.000 a $190.000.
Paso a paso: cómo comprar las entradas del Festival de Peñas 2026
- Entrar al sitio oficial EdenEntradas
- Iniciar sesión con mail y contraseña o tocar “Registrate ahora” para crear una cuenta en Eden
- Elegir la fecha (“Noche 1” a “Noche 5”) y hacer clic en “Ver entradas”.
- Seleccionar el sector desde el panel derecho (Tribuna / Platea Alta / Platea Media / Platea Baja / Platea VIP) y verificar si es numerado o sin numerar.
- Si el sector es numerado, elegir la sección (por ejemplo, VIP Central/Platea VIP Der/Izq.) y ubicarla en el mapa.
- En “Seleccionar tarifa”, elegir Adulto y sumar la cantidad con +/– (compra máxima: 6 entradas por operación).
- Revisar el total (precio + service charge) y hacer clic en “Buscar mejores asientos”.
- Completar el pago y confirmar la operación: la compra puede requerir verificación según el medio de pago y la disponibilidad del sector (puede figurar como “agotado”).
Datos clave de Villa María 2026
- Fechas: 6 al 10 de febrero de 2026.
- Sede: Anfiteatro de Villa María.
- Entradas: venta online por Eden Entradas.
- Valores: desde $35.000 en tribunas —según noche— hasta $190.000 en VIP Dorado.
