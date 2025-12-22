Luck Ra, Q’ Lokura y Morat: cuándo es el Festival de Peñas de Villa María 2026 y cómo comprar las entradas

La 58ª edición del Festival Internacional de Peñas de Villa María será del 6 al 10 de febrero de 2026 en el Anfiteatro de Villa María, Córdoba. Cinco noches con artistas de más convocantes del momento como ellos Morat, Luck Ra y Q’ Lokura. Además, habrá un acompañamiento de peñas y gastronomía regional.

Conocido también como “Festival de Festivales”, esta edición se extiende durante cinco veladas consecutivas y una programación que cruza estilos sin distinción: del folklore al rock, del cuarteto a la música urbana, con figuras nacionales e internacionales como Soledad Pastorutti, Luciano Pereyra, Chaqueño Palavecino y Los Tekis. También integran la grilla La Joaqui, Abel Pintos, Fito Páez y Coti Sorokin, entre muchos otros.

Ese es, justamente, el gancho de esta edición: una grilla masiva y diversa, concentrada en una “semana corta” de cinco noches —sin abonos, con entradas por día— y una experiencia que no se agota en el escenario, porque el recorrido peñero y la gastronomía sostienen el clima de festival antes y después de cada show.

El grupo colombiano Morat se presenta en el Festiva de Villa María 2026 Instagram/Morat

La propuesta se apoya en dos patas: por un lado, el recorrido peñero sobre la costanera de Villa María, en inmediaciones del Anfiteatro, con peñas, comidas típicas, shows y también artesanías y productos regionales. En esta edición, está anunciado desde el jueves 29 de enero hasta el martes 10 de febrero de 2026.

Cuándo es Festival de Peñas de Villa María

Fechas: viernes 6 al martes 10 de febrero de 2026.

viernes 6 al martes 10 de febrero de 2026. Inicio de programación cada noche: el festival abre puertas y transmite a partir de la noche; la organización informa inicio de actividad desde las 20.30, con espectáculos centrales y TV alrededor de las 22.00, y final aproximado cerca de las 4.00.

Artistas día por día

Abel Pintos, otro de los artistas que tocan en Villa María 2026 Gentileza Paul Delón y Nacho Chinchilla

La grilla anunciada combina estrellas consolidadas, figuras populares y propuestas emergentes:

Viernes 6 de febrero: Soledad Pastorutti, Luciano Pereyra, Jorge Rojas, Chaqueño Palavecino y Los Tekis.

Soledad Pastorutti, Luciano Pereyra, Jorge Rojas, Chaqueño Palavecino y Los Tekis. Sábado 7 de febrero: Q’ Lokura, Luck Ra, Emanero y La Joaqui.

Q’ Lokura, Luck Ra, Emanero y La Joaqui. Domingo 8 de febrero: Abel Pintos, Fito Páez, Fabricio Rodríguez y Emma Roach.

Abel Pintos, Fito Páez, Fabricio Rodríguez y Emma Roach. Lunes 9 de febrero: LBC y Euge Quevedo, Ulises Bueno, Desakta2, La Pepa Brizuela, Simón Aguirre, Valentina Márquez y Vacomoloko.

LBC y Euge Quevedo, Ulises Bueno, Desakta2, La Pepa Brizuela, Simón Aguirre, Valentina Márquez y Vacomoloko. Martes 10 de febrero: Morat, Coti Sorokin y Juli Cardozo.

El precio de las entradas y cómo comprarlas

La venta online está habilitada únicamente a través de Eden Entradas. Es la única web autorizada para la venta online del festival.

Cuánto cuestan las entradas por noche

Los valores están publicados oficialmente por día y sector. Se presentan aquí tal como se informan:

Viernes 6 de febrero

Tribunas sin numerar: $55.000



Platea Alta D3-D4: $70.000



Platea Alta D1-D2: $75.000



Platea Media: $80.000



Platea Baja: $90.000



Platea VIP: $100.000 .

. Sábado 7 de febrero

Tribunas sin numerar: $45.000



Plateas sin numerar: $70.000 .

. Domingo 8 de febrero

Tribunas sin numerar: $70.000



Platea Alta y Media, diversos sectores: $85.000 a $130.000 según ubicación

según ubicación

Platea VIP: $140.000



VIP Dorado: $150.000 .

. Lunes 9 de febrero

Tribunas sin numerar: $35.000



Plateas sin numerar: $40.000 .

. Martes 10 de febrero

Tribunas sin numerar: $90.000



Platea Alta, Media, Baja y VIP, según sector: $110.000 a $190.000.

Paso a paso: cómo comprar las entradas del Festival de Peñas 2026

Entrar al sitio oficial EdenEntradas

Iniciar sesión con mail y contraseña o tocar “Registrate ahora” para crear una cuenta en Eden

para crear una cuenta en Eden Elegir la fecha (“Noche 1” a “Noche 5”) y hacer clic en “Ver entradas” .

. Seleccionar el sector desde el panel derecho (Tribuna / Platea Alta / Platea Media / Platea Baja / Platea VIP) y verificar si es numerado o sin numerar .

desde el panel derecho (Tribuna / Platea Alta / Platea Media / Platea Baja / Platea VIP) y verificar si es o . Si el sector es numerado , elegir la sección (por ejemplo, VIP Central/Platea VIP Der/Izq.) y ubicarla en el mapa .

, elegir la (por ejemplo, VIP Central/Platea VIP Der/Izq.) y ubicarla en el . En “Seleccionar tarifa”, elegir Adulto y sumar la cantidad con +/– (compra máxima: 6 entradas por operación).

y sumar la con +/– (compra máxima: por operación). Revisar el total (precio + service charge ) y hacer clic en “Buscar mejores asientos” .

(precio + ) y hacer clic en . Completar el pago y confirmar la operación: la compra puede requerir verificación según el medio de pago y la disponibilidad del sector (puede figurar como “agotado”).

Datos clave de Villa María 2026