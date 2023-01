“99 Luftballons”, el hit de la nueva ola alemana que hizo bailar al mundo con la posibilidad de un holocausto nuclear, cumple 40

escuchar

HAMBURGO.- La mayoría de las personas que crecieron en los 80 en Alemania se sabe de memoria la letra del hit “99 Luftballons” (“99 Red Balloons” en su versión en inglés) de la banda Nena.“ ¿Tienes algo de tiempo para mí? Entonces te cantaré una canción sobre 99 globos en su camino hacia el horizonte”, cantaba en alemán Gabriele Kerner, alias Nena, al principio del tema.

Nena y su banda en 1984, en la cúspide de la fama. Hasta el día de hoy, "99 Luft Ballons" es una de las canciones pop en alemán más conocidas en el mundo David Redfern - Redferns

La canción sobre unos globos que volaban hacia el horizonte, confundidos con ovnis del espacio por un general que les mandaba un escuadrón aéreo, es uno de los hits más conocidos de la llamada nueva ola alemana. La canción de la banda, que apareció por primera vez en los rankings de singles alemanes el 24 de enero de 1983, también cosechó gran éxito internacional y logró incluso ingresar en los rankings musicales de Estados Unidos. Hasta el día de hoy es considerada una de las canciones alemanas más conocidas en el mundo de habla inglesa, y para Nena esta canción tiene también un significado especial. ”Amo esta canción. Mientras esté en un escenario, no habrá un concierto de Nena sin los globos”, declaró la cantante a DPA. “Viajamos juntos por el mundo hace 40 años y vivimos juntos muchas cosas”, relató. Confesó que siempre le costó cantar la frase: “Seh? die Welt in Trümmern liegen” (“Veo el mundo en escombros”), con la que se trababa, por lo que necesitó agregarle dos palabras: “Aún no veo el mundo en escombros”.”Depende de nosotros. Creo en las personas y confío en que en lo profundo de nuestro corazón todos sabemos que debemos estar unidos”, señaló.

La canción apareció en 1983, en la última etapa de la Guerra Fría. En ese año, en Alemania comenzó a almacenar misiles nucleares de alcance medio. Muchas personas rechazaron esta amenaza y organizaron un movimiento por la paz que se tradujo en grandes manifestaciones contra este plan de rearme. El guitarrista de la banda, Carlo Karges, tuvo la idea para la letra en 1982, durante un concierto de los Rolling Stones en Berlín Occidental, cuando Mick Jagger soltó en su show unos globos que el viento llevó en dirección al muro. “En ese entonces Carlo se preguntó, ante esa imagen tan fuerte, qué podría pasar si alguien lo malinterpretaba”, recordó Nena. Esa misma noche, Karges escribió el texto y se lo mostró al otro día a la cantante en la sala de ensayos. Poco después, el tecladista de la banda, Uwe Fahrenkrog-Petersen, tuvo en la cabeza una melodía mientras viajaba a la sala de ensayos. Allí comenzó a tocarla junto al baterista Rolf Brendel y el bajista Jürgen Dehmel, cuando se sumó Karges y dijo que había escrito un texto que iba exactamente con esa melodía.

”En cuanto leí las primeras líneas me corrió un escalofrío por la espalda y quise cantarla de inmediato. A partir de entonces fue algo imparable”, señaló Nena, añadiendo que en ese entonces la discográfica criticó que la canción no tenía estribillo y que por eso no era “lo suficientemente comercial”. El éxito de “99 Luftballons” en los Estados Unidos también fue bastante legendario: cuando la alemana Christiane Felscherinow estaba en Los Angeles para promover la película basada en el libro sobre su historia de adicción a las drogas Los niños de la estación del Zoo (también publicado como Christiane F. — Hijos de la droga), fue invitada a un show del conocido conductor de radio Rodney Bingenheimer. Cuando este le preguntó por las tendencias en Alemania, ella le alcanzó un casete con “99 Luftballons”. A Bingenheimer le gustó tanto la canción que comenzó a pasarla. Le siguieron otras estaciones de radio y MTV. Pronto, el tema comenzó a sonar no solo en los Estados Unidos, sino que también se convirtió en un gran éxito en Japón, México, Canadá, la Argentina y Australia. En 1984, la versión en inglés, “99 Red Balloons”, logró ocupar el puesto número uno del ranking del Reino Unido. Para Nena, la canción no perdió hasta el momento nada de su veracidad ni de su actualidad. “En todos los países en los que tocamos, los globos son entendidos como un mensaje de paz. Y la paz es y sigue siendo siempre importante para nosotros como familia humana en esta tierra”, añadió.

Agencia DPA

Carola Groe-Wilde