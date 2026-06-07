Lito Vitale recuerda al Indio Solari: “Se nos fue un imprescindible, que fue diferente y admirable”
El músico, que produjo el primer disco de Los Redondos, recordó las grabaciones que realizaron juntos
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El Indio Solari es una especie de sinónimo de arte en su estado más puro. Un sinónimo de coherencia, de independencia, de profundidad. Es la manera de poner el cuerpo a una idea, fuera de todo lo que significa la industria de la música y, así y todo, lograr un éxito arrollador.
Conocí a Los Redonditos de Ricota por alguna nota que apareció en El Expreso Imaginario y ellos sabían del trabajo independiente que venía haciendo M.I.A. [colectivo musical y discográfico independiente que llevaron adelante los padres de Vitale]. Cuando se grabó el disco Gulp yo fui el técnico de ese disco. Mientras grababan “Superlógico” vieron que había teclados en el estudio y pensaron que estaría bien grabar unos teclados. “Yo toco”, les dije. Y bueno, de ahí en más quedé como tecladista invitado en un montón de sus discos, hasta Último bondi a Finisterre.
Así conocí al Indio, como una persona profunda, hiperinteligente y fuera de lo común. Supo sumar su arte y supo acercar su poesía intrincada a una mayoría de personas que entendieron el concepto. Logró penetrar con esa alta calidad y un alto nivel de expresividad en las palabras.
El Indio llegó a todo el mundo. Y eso es algo que logran muy pocos. Nunca claudicó, siempre hizo lo que quiso, y manejó su camino musical profesional como nadie, alcanzando unos resultados únicos. Por eso formó una banda extraordinaria. Y los músicos que lo acompañaron en estos últimos años son de excelencia. Es gente que también le aportó fidelidad, creatividad y arte a su proyecto.
Todo esto también está demostrado en lo que ocurrió este fin de semana. Creo que después de él, de Diego Maradona y de Evita no sé quién más puede lograr esa movilización popular. Creo que el Indio es digno de ser un héroe popular.
En conclusión: se nos fue un imprescindible, que fue diferente y admirable. Un guía para muchos de nosotros. ¡Aguante el Indio! ¡Aguante Los Redondos! ¡Aguante el rock argentino y los grandes artistas!
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