Video: el momento en que la viuda del Indio Solari consoló a una fanática durante el velatorio

En medio de la multitudinaria despedida a Carlos Alberto “Indio” Solari, que reunió a cientos de miles de personas en Avellaneda, Virginia “Viru” Mones Ruiz, viuda del músico, protagonizó una escena que conmovió a los seguidores del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado.

El emotivo acto de contención que tuvo la mujer del Indio Solari con una fanática durante el velatorio

El momento ocurrió frente al féretro del artista, instalado en el Polideportivo José María Gatica. Allí, una fanática rompió en llanto tras pasar junto al ataúd y fue contenida por Mones Ruiz, quien la abrazó y le tomó el rostro entre sus manos.

“Tranquilizate. Yo le doy un beso al Indio de tu parte”, le dijo la viuda, según se escucha en un video grabado por una de las personas presentes y difundido en redes sociales.

En las imágenes se observa a la mujer visiblemente afectada por la muerte del cantante; incluso sostenida por alguien más. Según se desprende de la misma filmación, la fanática se había enterado del fallecimiento de Solari mientras asistía al entierro de su mamá. “Todo lo que me salvó”, decía la joven con la voz entrecortada por el llanto desolador. “Seguí caminando, fuerte. Llorá todo lo que quieras”, la consolaba la viuda del Indio.

“Viru, fuiste la mejor compañera que tuvo en toda su vida”, aprovecharon para gritarle a Mones Ruiz otros fanáticos, a lo que ella, emocionada, les respondió con un “gracias”.

La historia de amor del Indio Solari y Viru

“Nos conocimos promediando el verano de 1981. Años después, cuando escuché por primera vez ‘Me quedo contigo’, por Los Chunguitos, encontré las palabras que describían mi amor. Hoy, 40 años después, lo siguen haciendo... Feliz día a los que tienen un amor para cantarle, y a los que no, sigan preparándose para cuando llegue”, escribió Virginia en su cuenta de Instagram el 14 de febrero de 2021 por el Día de los Enamorados, en una de las escasas declaraciones públicas de la mujer del Indio. La pareja se casó en 1988.

Indio Solari y Virginia

“Virginia era amiga del secundario de la mujer del Mufercho [Sergio Martínez, el primer maestro de ceremonias y monologuista de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota]. Nos cruzamos en La Plata, en lo de mi amigo Piti. Acababa de terminar la experiencia del Alex en la costa y volví a La Plata sin un mango. Me quedé en lo de Piti y ahí encontré a la Flaca. Nos ligamos el mismo día en que nos conocimos“, relató el cantante en su autobiografía oficial Recuerdos que mienten un poco (2019), de Editorial Sudamericana, escrita a partir de sus entrevistas con el periodista Marcelo Figueras.

“Con Virginia anduvimos un tiempo saltando de casa en casa. Nuestros libros y nuestros discos iban quedando atrás, en compensación por la hospitalidad. Íbamos livianitos de cosas”, contó en sus memorias sobre los primeros años de la pareja, antes de la explosión de la banda.

“Terminamos en una casa de la familia de la Flaca, arreglando una especie de galpón que tenía atrás. Lo pintamos con cal, sacamos todo a la mierda, limpiamos...Virginia le dijo a su hermano de quedarnos un tiempito, hasta que ella o yo consiguiésemos un poco de tarasca. Y el hermano le dice: ‘Pero si estoy solo en la casa. ¿Para qué se van a quedar en el galpón?’. La cuestión es que anduvimos como chanchos con el hermano de Virginia, con quien teníamos una sintonía grande. ¡Pensar que casi entro a trabajar en una oficina en esa época!“, reveló durante sus conversaciones con el periodista.