A 33 años de la muerte de Freddie Mercury, Queen sigue rompiendo récords: la llamativa cifra por la que se vendería su catálogo

Si bien la venta de catálogos musicales ha existido desde el mismísimo momento en que la música se convirtió en una industria rentable, no deja de sorprender la “puesta en valor” que experimentan las bandas clásicas cuando su material cambia de manos. Desde 2016, la venta de catálogos de música se convirtió en un gran negocio de dimensiones jamás imaginadas por los artistas y despertó un gran interés de inversionistas interesados en sus catálogos como una inversión con capacidad de generar rendimiento sostenido.

En su mayoría, se trata de proyectos musicales maduros, es decir, que llevan años con una trayectoria de éxito e ingresos. Ejemplos de éstos incluyen artistas como David Bowie, Bruce Springsteen, Whitney Houston, todos músicos que ya han mostrado rendimiento anteriormente, y hoy se han convertido en el centro de atención de compañías discográficas y de capital privado que compiten por adquirir los derechos de la música de estas grandes figuras. Las cifras son millonarias.

Así las cosas, ahora se habla de una nueva compra récord, ya que Sony Music estaría en conversaciones para comprar el catálogo musical de Queen por mil millones de dólares. De cerrarse el acuerdo, abarcaría sus canciones y toda la propiedad intelectual relacionada como derechos de logotipos, vídeos musicales, productos, publicaciones y otras oportunidades de negocios.

El trato viene a sumarse a una larga lista de catálogos musicales vendidos recientemente y que marcan esta tendencia, desde Justin Timberlake, que vendió su catálogo completo de música por alrededor de 100 millones de dólares a Hipgnosis Song Trust; Bruce Springsteen, que vendió 300 canciones y 20 discos de estudio y 23 discos en vivo a Sony, por alrededor de 500 millones; Bob Dylan, que vendió su catálogo editorial a Universal Music Publishing por entre 300 y 400 millones y su catálogo de másters a Sony Music por alrededor de 200 millones. Los nombres y las cifras continúan e incluyen a Sting, David Bowie, y Shakira, entre muchos más.

Los derechos musicales se consideran una inversión atractiva porque las canciones siguen generando dinero durante décadas. Por un lado, brindan seguridad financiera inmediata a los artistas, mientras que los nuevos dueños de las canciones esperan obtener ganancias a través de licencias de cine y televisión, productos, versiones y regalías de interpretación.

Queen tiene 52 millones de oyentes mensuales en Spotify, el doble que The Rolling Stones Archivo

Con éxitos inoxidables como “Bohemian Rhapsody”, “Another One Bites the Dust”, “Crazy Little Thing Call Love”, “We Are the Champions” y “Somebody to Love”, por mencionar solo un puñado de las canciones que pasaron de generación en generación, el catálogo de Queen se ha convertido en uno de los más codiciados por los inversores. Según Bloomberg, la compañía estadounidense de asesoría financiera, Sony Music está trabajando ávidamente junto a otro inversor para cerrar la transacción cuanto antes. Por su parte, la BBC asegura que las negociaciones siguen en curso.

Según reveló una investigación reciente de The Wall Street Journal, un catálogo musical que antiguamente valía unos 40.000 dólares, en la actualidad podría costar entre 4 y 40 millones. Si alcanza el precio de mil millones de dólares, Queen cerrará el mayor acuerdo de su tipo, superando los 500 millones de dólares que pagó Sony para adquirir el catálogo de Bruce Springsteen, a finales de 2021. La compañía de música estadounidense también adquirió una participación del 50 por ciento en la música de Michael Jackson a un costo de al menos 600 millones de dólares.

En cualquier caso, con 52 millones de oyentes mensuales en Spotify, en comparación con los 41 millones de Jackson y los 20 millones de Springsteen, Queen se convirtió en el más popular de los artistas clásicos del rock y el pop.

La película biográfica Bohemian Rhapsody (que le valió un Oscar al Mejor actor a su protagonista, Rami Malek) produjo un nuevo boom alrededor de Queen cinco años atrás, algo que se produce periódicamente desde hace décadas, luego de la muerte de Freddie Mercury, en noviembre de 1991. En Gran Bretaña, el primer volumen del compilado Queen’s Greatest Hits es el álbum más popular de todos los tiempos, con ventas que superan las 7 millones de copias. Incluso fue el vigésimo mayor vendedor de 2023, superando los nuevos lanzamientos de Ed Sheeran y The Rolling Stones.

Desde 2005, según el Libro Guinness de los récords, los álbumes de Queen han pasado un total de 1322 semanas (veintiséis años) de permanencia en las listas de álbumes del Reino Unido, un logro único.