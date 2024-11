Master Stroke: la historia de los fans argentinos de Queen que crearon un tributo y se convirtieron en los favoritos de Brian May

Si el padre de Emanuel Caradoso fue a ver a Queen a Vélez, en 1981, lo más probable es que hubiera discos y casetes de la banda en su casa. Efectivamente, su hijo lo confirma y fue gracias a esos LP que el niño Ema se hizo fanático de la banda. Ya de más grande, descubrió que el hermano de su novia también era muy fan de Queen, por eso, en plan youtubers, comenzaron a subir videos.

Ese mismo año, 2016, una de aquellas grabaciones llegó a ojos y oídos del guitarrista Brian May , quien a poste restante (digital, obviamente) les mandó un elogioso mensaje por su versión de “Lily of the Valley”, aquel tema incluido en el tercer álbum de la banda, Sheer Heart Attack, editado en 1974.

Para Ema Caradoso y Brian Morua, esa fue la señal. Ambos siguieron con el proyecto y fundaron una banda llamada Master Stroke (el nombre es un guiño a un tema no tan conocido del disco Queen II, de 1974). Tres años después, con la banda en marcha -ya habían reclutado a Manuel Olveira en bajo, Agustín Albertini en batería y Alberto Ludueña en teclados-, Brian May volvió a escribirles.

“¡Atención Queeneros! Esto vale un minuto de su tiempo”, dijo el guitarrista. “ Estoy fascinado con esta versión de ‘Don’t Stop Me Now”' . Es mucho más que un simple cover. Es como si este chico estuviera pintando con los colores que creamos nosotros -me recuerda a Queen II- y aplicándolos a una canción posterior. Realmente me da escalofríos. Armonías vocales salvajemente hermosas al estilo Queen, armonías de guitarra –algunos acordes que no hubiésemos considerado- y verdaderamente una excelente calidad en la voz principal . Se suma a un arreglo que es nuevo y extrañamente fascinante para mí. ¡Mis respetos! (...). Para mí, este es el mejor tipo de tributo. Estoy seguro de que Freddie también estaría muy contento . ¡Mírenlo!”.

Así comenzó la historia de esta banda argentina tributo a Queen, que se podrá ver en vivo el próximo viernes 22 de noviembre, en el Teatro Gran Rivadavia. Emanuel Caradoso, el cantante -con una voz de innegable potencia y parecido con la de Freddie Mercury- le contó a LA NACION los orígenes del proyecto y qué sintieron ante el inesperado elogio de uno de los Queen: “Con Brian (Morua) comenzamos de una manera artesanal. Cada uno grababa en su casa y lo íbamos terminando. Trasladamos nuestro fanatismo a las plataformas. Y pensábamos: ¿Qué pasaría si duplico diez voces? Poníamos mucha atención en las armonías. La primera impresión a favor que tuvimos no solo fue de allegados sino de gente que compartía los videos en páginas de Queen, incluso de otros países, hasta que llegó el comentario de Brian May ”.

Los shows comenzaron a multiplicarse. Tocaron en el interior del país, subieron un par de veces al escenario del Teatro Gran Rex y hasta participaron en el espectáculo orquestal creado por Ángel Mahler (Rapsodia Bohemia Sinfónico) que evoca la música de Queen.

Master Stroke en una de las funciones que el grupo ofreció en 2023, en el Teatro Gran Rex; el pantalón blanco y la campera amarilla son un clásico look de Freddie Mercury en vivo Claudio Morales

-Emanuel, ¿cómo decodifican a Queen sin tener una correspondencia generacional?

-Creo que lo que tiene Queen es que sus canciones son atemporales. Tienen algo poderoso que atrapa a cualquier generación.

-¿Cómo pasan de las plataformas a los escenarios?

-El antes y el después fue el primer mensaje de Brian May. Fue después del cuarto video. Como nos gusta toda la discografía y hacemos temas que no son tan clásicos, subimos “Lily Of The Valley”. Ni por asomo imaginamos que eso iba a pasar. Ni siquiera lo etiquetamos, cosa que suele ser muy común en estos casos. Pero sucedió. En ese momento, lo tomamos como señal y nos dijimos: “No nos quedemos solo con estos videos”. Así, decidimos hacer un tributo y buscar los músicos. En 2018 se consolidó la formación actual.

-El nombre que eligieron es un guiño a un tema que no está en la lista de grandes éxitos [”The Fairy Feller’s Master Stroke”].

-Tal cual. Es un guiño a esas canciones. Porque nos gusta todo, más allá de los clásicos. Además, la traducción de Master Stroke, como “golpe maestro”, nos gustaba como definición y concepto positivo. La banda tiene eso, suena compacta, fuerte. Tiene una energía en vivo.

Master Stroke, en una foto que replica una postal muy conocida para los fans de Queen: la portada del álbum Queen II

“Nos gusta el híbrido”

-Dentro del mundo del tributo está la recreación de canciones y el homenaje, o directamente la búsqueda de convertirse en una especie de clon. ¿Qué rumbo tomaron ustedes, si se piensa que May elogió arreglos propios?

-El que se da de manera natural. A veces nos conviene caracterizarnos, pero no lo hacemos a rajatabla. Nos gusta el híbrido de la estética Queen con la propia impronta . Nos está sucediendo eso. Hubo diferentes evoluciones. Al principio ni siquiera buscamos la ropa “símil”. Hoy no tengo el outfit literal de Mercury en el Wembley de 1986, por dar un ejemplo, pero uso una campera amarilla o determinada remera que usó Freddie en un videoclip, porque nos parece que eso también representa los guiños. Creo que está bueno. En uno o dos años no sé qué nos pasará con lo que vamos probando. Con respecto a los arreglos, trabajamos de la manera más fiel posible al sonido Queen. Sucede que, a veces, Queen ha tenido diferencias entre su sonido de estudio y en vivo. Tomamos de ambos mudos para replicar. Las diferencias de nuestra parte son pequeñas licencias que me parece que son genuinas.

Reconocimiento de campo: Master Stroke en el escenario del Teatro Gran Rivadavia, una semana antes del show que darán el 22 de noviembre

-¡Qué viene luego de este show en el Gran Rivadavia?

-Volver a lugares donde ya estuvimos en los dos últimos años, como Colombia y Uruguay, y recorrer Chile y Brasil. La premisa es esa, recorrer América Latina. Y siempre pensamos en volver a hacer gira por la Argentina. La idea es agregar a lo que hacemos. En el show del 22 vamos a estar con cuatro cantantes de Magic Voices. Hay que cambiar para darle una nueva estética. Vamos a sumar un percusionista e invitados.

-¿Cada matiz que se agrega es para consolidar un parecido con Queen, o para mostrar la personalidad de Master Stroke?

-Creo que las dos cosas. Replicar fielmente por un lado. En 2022 tocamos con un coro góspel para replicar los temas como suenan en estudio. En este caso, es más parecido al vivo de Queen.

Para agendar

Tributo a Queen por Master Stroke. Sala: Teatro Gran Rivadavia (Av. Rivadavia 8636). Función: viernes 22 de noviembre, a las 21. Tickets en https://www.granrivadavia.com.ar/cartelera/

