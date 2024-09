Brian May reveló que sufrió un derrame cerebral y perdió el control de su brazo izquierdo: “No puedo hacer nada”

Escuchar

El guitarrista de Queen, Brian May, sorprendió a sus seguidores al anunciar que sufrió un derrame cerebral. La revelación, que llegó a través de un video publicado en su cuenta de Instagram, dejó a muchos fanáticos preocupados por el músico de 77 años, que ya había enfrentado serios problemas de salud en el pasado, incluido un ataque cardíaco en 2020.

En el video, se mostró con su característico buen humor, pero con seriedad para explicar lo que le había sucedido. “Tengo buenas noticias. Es que, después de lo que ocurrió en los últimos días, puedo volver a tocar la guitarra”, afirmó. Sin embargo, el músico explicó que la situación fue alarmante, ya que el derrame cerebral le había impedido temporalmente usar su brazo izquierdo, el cual es crucial para tocar su instrumento.

Brian May es un músico y compositor, reconocido mundialmente por integrar la legendaria banda Queen

¿Qué le pasó a Brian May, el guitarrista de Queen?

El guitarrista explicó que el incidente ocurrió de forma repentina, lo que lo dejó sin control sobre su brazo izquierdo, una situación crítica para cualquier persona, pero especialmente devastadora para alguien cuyo talento y carrera dependen de su habilidad manual.

“Me asustó un poco, tengo que decirlo”, admitió, mientras que luego agradeció al personal médico del Hospital Frimley en Inglaterra por la atención que recibió. “Me llevaron al hospital con las luces azules parpadeando, todo fue muy rápido. Afortunadamente, recibí un tratamiento increíble y eso me ha permitido estar aquí, contando esta historia”, agregó.

Una recuperación bajo estrictas medidas para Brian May: “No me permiten hacer básicamente nada”

Aunque el músico mejora día a día, los médicos le han recomendado tomar precauciones durante su recuperación. En ese sentido, May mencionó que, por el momento, tiene prohibido conducir, volar o realizar cualquier actividad que pueda aumentar su ritmo cardíaco. “Estoy castigado”, bromeó en el video, mientras explicaba que necesita seguir estas restricciones para evitar cualquier complicación adicional.

A pesar de la gravedad de la situación, el guitarrista se mostró de buen humor y le aseguró a sus fans que está siguiendo las indicaciones médicas al pie de la letra. “No me permiten hacer básicamente nada”, dijo con una sonrisa. Asimismo, subrayó que está comprometido con su recuperación completa.

En su video, el artista de 77 años pidió a sus seguidores que no le envíen mensajes de compasión, dado que prefiere mantener un tono positivo y enfocado en su recuperación. “Por favor, no me rodeen de compasión. Eso saturaría mi bandeja de entrada y realmente lo odio”, señaló. En lugar de eso, les pidió que se concentren en las buenas noticias: su capacidad para seguir tocando la guitarra.

Tras sufrir un derrame cerebral, Brian May se mostró contento de poder volver a tocar la guitarra Instagram

La salud de Brian May en los últimos años

Este no es el primer susto de salud que Brian May ha enfrentado en los últimos años. En 2020, el guitarrista sufrió un ataque cardíaco que, según él mismo describió, lo dejó “muy cerca de la muerte”. En esa ocasión, los médicos descubrieron que tenía tres arterias bloqueadas y le realizaron una angioplastía para colocarle tres stents, lo que evitó así una cirugía a corazón abierto.

El ataque cardíaco fue precedido por otro problema de salud, cuando sufrió una lesión en la espalda mientras hacía jardinería en su casa. Lo que inicialmente parecía una lesión menor resultó ser una compresión del nervio ciático, causada por décadas de tocar la guitarra. Este episodio también lo llevó al hospital, donde recibió tratamiento para aliviar el dolor severo que experimentaba.

LA NACION