A los 33 años murió Tom Parker, cantante de The Wanted

Tom Parker, el exintegrante de la banda británica The Wanted, falleció este miércoles a los 33 años a causa de un tumor cerebral. El cantante les había comunicado a sus seguidores su diagnóstico irreversible hace menos de dos años.

“Max, Jay, Siva, Nathan y toda la familia The Wanted estamos devastados por la trágica y prematura pérdida de nuestro compañero de banda Tom Parker, quien murió en paz durante el mediodía de hoy rodeado de su familia y compañeros de banda. Tom fue un excelente esposo para Kelsey y un gran padre para Aurelia y Bodhi. Fue nuestro hermano, las palabras no pueden expresar la pérdida y la tristeza que sentimos. Estará siempre y para siempre en nuestros corazones”, publicó The Wanted en sus redes sociales.

Tom Parker y su familia

En octubre de 2020, el cantante británico dio a conocer la triste noticia de la enfermedad que tenía. A través de un mensaje que publicó en su cuenta de Instagram, el músico compartió con sus fans que padecía de un tumor glioblastoma de grado cuatro y que se encontraba en tratamiento.

En una foto junto a su esposa, Kelsey Hardwick, y la hija de ambos, Aurelia Rose, escribió: “Hola chicos, saben que los dos hemos estado callados en las redes sociales durante algunas semanas y es hora de decirles por qué. No es fácil decir esto, pero lamentablemente me diagnosticaron un tumor cerebral. Va a ser una batalla difícil, pero con el amor y el apoyo de todos vamos a vencerlo”, expresó.

La banda The Wanted

“Estamos todos absolutamente devastados, pero vamos a luchar contra esto hasta el final. No queremos tristeza, solo queremos amor y positividad. Juntos crearemos conciencia sobre esta terrible enfermedad y buscaremos todas las opciones de tratamiento disponibles”, había compartido, meses atrás.

En una entrevista con la revista Britain’s OK!, Parker y su esposa compartieron que los médicos describieron el tumor como “el peor de los casos” e informaron a la pareja que era terminal. El tiempo medio de vida de los pacientes con un glioblastoma de grado cuatro, uno de los tipos de tumores más graves, es de entre un año y 18 meses.

El cantante contó que fue al hospital luego de sufrir dos convulsiones durante el verano. “Corrieron la cortina alrededor de mi cama y dijeron: ‘Es un tumor cerebral’. Todo lo que pude pensar fue, ‘¡Maldito infierno!’ Estaba en estado de shock”.

Hace poco más de una semana, Parker comunicó en sus redes sociales que se publicará un libro de su historia el próximo 21 de julio. “Hola, soy Tom Parker, muchos de ustedes me conocen como el quinto miembro de The Wanted, pero también soy un padre, un esposo y un hijo, que está luchando contra el cáncer de cerebro”, escribió el músico.

“Mi libro, que saldrá este julio, no es sobre morir: es un libro sobre vivir. Es un libro sobre encontrar esperanza en cualquier situación que estés atravesando, y vivir tu mejor vida sin importar nada más. Les mostrará cómo tener fe en la esperanza y atreverse a soñar, lo que significa que pueden salir adelante contra las adversidades”, agregó.

Su esposa Kelsey también lo despidió en Instagram: “Es con el más profundo de los pesares que comunicamos que Tom falleció sin sufrimiento hoy, rodeado de toda su familia. Nuestros corazones están rotos, Tom fue el centro de nuestro mundo y no podemos imaginarnos la vida sin su sonrisa y su presencia energética. Estamos verdaderamente agradecidos por el amor y el apoyo y pedimos que nos unamos para asegurar que la luz de Tom continúe brillando por sus hermosos hijos. Gracias a todos los que lo apoyaron. Batalló hasta el final. Voy a estar orgullosa de vos por siempre”.