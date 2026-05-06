Tini Stoessel cantó con los Jonas Brothers en el regreso de la banda a la Argentina

Los fans de los Jonas Brothers se llevaron este martes por la noche una gran sorpresa durante el primer recital de la banda en el Movistar Arena de Buenos Aires: Tini apareció en escena para compartir un tema con Joe, Nick y Kevin.

La estrella argentina del pop sorprendió a todos cuando, en un momento de la noche, subió al escenario y le puso su voz a “This is me”, el clásico tema de Disney. Junto a ella, la famosa banda estadounidense acompañó su presentación, que terminó con un abrazo y la ovación del público.

Tini subió al escenario y le puso su voz a “This is me”

Durante su aparición, Tini también cantó sola y en castellano una parte de su tema “Cupido”. La cantante deslumbró con un look casual: un top blanco que acompañó con un pantalón de tiro bajo negro y el pelo suelto.

Los Jonas Brothers desembarcaron en la Argentina en el marco de la presentación de su nuevo álbum de estudio, Greetings From Your Hometown, pero también para realizar un recorrido por las canciones que, durante los últimos 20 años, marcaron su historia como trío y sus caminos solistas.

Tini cantó Cupido en el show de Jonas Brothers

Espíritu adolescente

Con dos funciones agendadas en el Movistar Arena, los Jonas Brothers llegaron a Buenos Aires con su gira Jonas20: Greetings From Your Hometown Tour, su primera parada en Sudamérica. Como si el tiempo no hubiera pasado, con los mismos gritos y la misma emoción, miles de fans se reencontraron con sus ídolos una vez más.

Por una noche, quienes crecieron a la par de los Jonas, volvieron a ser aquellas adolescentes de hace veinte años. Una historia de canciones compartidas, con las que aprendieron a llorar, reír y enamorarse, que sienten parte de su propia identidad. Algunas recuerdan los posters de revistas colgados en sus habitaciones de la infancia; otras todavía los conservan y siguen sintiendo el mismo amor y devoción por el grupo como el primer día.

La expectativa del reencuentro combinaba la añoranza de volver a emocionarse con su repertorio más antiguo —celebrando los veinte años de su primer álbum, It’s About Time (2006)— con la expectativa de escuchar, por primera vez en vivo, las canciones de su último álbum, Greetings From Your Hometown, que da nombre al tour.

Los Jonas Brothers volvieron al Movistar Arena luego de dos años @vickydragonetti - Gentileza DF

Durante la previa, el músico y actor Franco Rizzaro abrió la noche mientras el estadio terminaba de llenarse. A medida que crecía la ansiedad por la llegada de los hermanos, DJ Deleasa —cuñado de Kevin— mantuvo bailando al público expectante.

Como una familia que se reencuentra, el espíritu afectivo atravesó todo el show. El video de apertura le dio la bienvenida al público con la frase “esta es tu casa”. Acompañados por el grito apasionado de la multitud, los hermanos salieron a escena cantando “Love Me To Heaven” y saludaron una vez más a Buenos Aires: “Somos de Nueva Jersey, pero hoy esta es nuestra casa”.

En sus looks esencialmente pensados para esta visita, incluyeron guiños locales: la remera de Joe con imágenes del Mundial 78 y la frase “MODO MANIJA” en su campera, la bandera en el pecho de Kevin y los colores celeste, blanco y amarillo en la ropa de Nick.

El show combinó canciones recientes con clásicos de su era Disney, y también incluyó material de proyectos paralelos: temas de DNCE —como “Cake by the Ocean”, “Toothbrush” y “Dancing Feet”— y del repertorio solista de Nick (“Jealous”, “Bacon”, “Levels”).

Tini y Joe Jonas en uno de los momentos más celebrados del show @vickydragonetti - Gentileza DF

La naturalidad de los músicos en el escenario dialogó con un público igual de entrenado, que respondía a cada estímulo en perfecta sincronía. El público argentino, conocido por su devoción, volvió a destacarse. Incluso organizaron fan actions levantando carteles coordinados en momentos clave, como durante la canción de Kevin.

Uno de los momentos más esperados fue el “song request”, cuando Joe se acercó para que el público eligiera canciones especiales para la noche. Con carteles cuidadosamente preparados, propusieron dinámicas como el “piedra, papel o tijera” para decidir los temas, sumando un factor lúdico y espontáneo.

Y no dejaron nada afuera, incluso hubo un momento muy especial dedicado a los hits de su película Camp Rock: “Gotta find you” fue solo el comienzo, porque la gran expectativa de la noche estaba en la invitada, que ya se rumoreaba desde temprano. TINI llegó mediando el show para emocionar a toda la audiencia, que se sintió identificada con ella, una más del fandom, con quien compartieron la emoción de cumplir el sueño de cantar con sus ídolos. Su llegada fue anticipada por un video de archivo invaluable: una Martina adolescente cantando “This is me”, la misma canción que cantó anoche en el escenario.

Para no perder el ritmo, continuaron con el Versus Megamix, cuando Joe y Nick se turnaron para fragmentos de algunas canciones suyas y del grupo (Just in love with you, Bacon, Toothbrush, Delicious, Unsweet, Levels y Dancing Feet).

En varios momentos, desde las pantallas proyectaron videos de los inicios de su carrera, cuando eran casi niños, junot a otras que los traían al presente. Llegando al final, un archivo para el recuerdo fue un video de “Please be mine”, la primera canción que grabaron juntos en 2005.

Otro clásico compartido fue “Burnig up”, que contó con la participación de Big Rob, el histórico guardaespaldas de la banda . Pero sin duda el momento cúlmine fue cuando presentaron la canción “que nos cambió la vida para siempre”: “When you look me in the eyes”. Invitaron a la audiencia a imaginarnos en su casa, en la habitación con ellos tres de niños en el año 2003, cuando compusieron esta balada y su vida cambió para siempre. Y al terminarla, nos dieron oficialmente la bienvenida: “Welcome to our family”.

Sin duda, la protagonista de la noche fue la nostalgia. La catarsis compartida por el público, mayormente femenino, se vivió como un abrazo entre amigas. Saltando, gritando y hasta llorando, por una noche, volvieron a ser aquellas que soñaban con este momento.

Más que un simple regreso, el show funcionó como una reconstrucción afectiva compartida. Entre recuerdos, guiños al presente y nuevas canciones, los Jonas Brothers no solo repasaron su historia: confirmaron que su vínculo con el público sigue vigente, sostenido por una memoria emocional que no perdió intensidad con los años.