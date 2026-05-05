El peligro que corrió el cantante del hit “Grease”, amenazado por uno de sus hijos y salvado por la policía

Policías del departamento de Los Ángeles acudieron a la casa de Frankie Valli luego de recibir una llamada que denunciaba al hijo del cantante por violar una orden de restricción de acercamiento, informaron portales estadounidenses como People, TMZ y Variety. “No se encontraron pruebas de ningún delito”. Y por ese motivo no se levantó ningún informe, aseguraron fuentes cercanas a estos medios.

El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) respondió a una llamada desde la casa del cantante, de 92 años, durante la tarde del lunes, tras un reporte que alegaba que alguien había violado una orden de alejamiento. Una fuente confirmó a People que la llamada al 911 se realizó para denunciar al hijo de Frankie, Francesco, de 38 años. Frankie y su hijo menor, Emilio, obtuvieron una orden de alejamiento de tres años contra Francesco, en abril de 2024.

Frankie Valli y los Four Seasons Keith Bernstein

Según el audio de la central de emergencias, un hombre estaba “golpeando la puerta exigiendo que le abrieran”. Pasadas las cinco de la tarde, un grupo de oficiales, incluyendo un helicóptero policial, acudieron al domicilio y no encontraron indicios de delito. La unidad aérea abandonó la zona minutos después. Pero se recibió otra llamada por violación de una orden de alejamiento. “Se trata de un asunto familiar privado y se resolvió antes de que llegaran las autoridades”, declaró un representante de Valli a People.

Los Four Seasons y su líder, el carismático Frankie Valli Warner

Hace dos años se dictó una orden de alejamiento después de que Francesco intentara entrar por la fuerza en la propiedad de Frankie en abril de ese año. Emilio afirmó que Francesco lo amenazó repetidamente con hacerle daño físico o matarlo a él y a Frankie. En la denuncia, declaró que estas amenazas se habían estado produciendo durante varios meses, pero que se intensificaron desde que Frankie le cortó el apoyo económico a Francesco.

En aquel momento, se le ordenó a Francesco que no tuviera ningún contacto con Emilio ni con Frankie y que se mantuviera a una distancia mínima de 100 metros de sus casas, coches y lugares de trabajo. La orden de alejamiento vence el 29 de abril de 2027.

Frankie tiene dos hijos con su tercera esposa, Randy Clohessy: Francesco, de 36 años y los gemelos Emilio y Brando. También tiene tres hijas: Celia, Antonia y Francine, de su primera esposa, Mary Mandel. Celia, fruto de una relación anterior de Mandel, falleció a los 25 años en 1980. Francine murió en un accidente ese mismo año, a los 20 años.

Conocido como Frankie Valli, Francesco Stephen Castelluccio nació en Newark, Nueva Jersey, el 3 de mayo de 1934. Se hizo famoso como vocalista del grupo The Four Seasons durante la década del sesenta.

Tuvo 29 éxitos en el Top 40 con The Four Seasons y nueve como solista. “Sherry” (1962), “Big Girls Don’t Cry” (“Las niñas grandes no lloran”) (1962), “Walk Like a Man” (Camina como hombre) (1963), “Rag Doll” (Muñeca de trapo) (1964) y “December” ,(1963) fueron algunos de sus hits de aquellos años. Ya como solista, también alcanzó popularidad en el Reino Unido gracias a temas como “You’re Ready Now” y “Grease” de la banda sonora de la película que protagonizaron John Travolta y Olivia Newton John.