El nuevo álbum de los Rolling Stones ya tiene fecha de salida e invitados de peso como Paul McCartney

Luego de varios juegos para detectives, el lanzamiento de un single (pero solo en vinilo) bajo el nombre de otra banda y de una cámara indiscreta que mostraba sesiones de grabación, The Rolling Stones finalmente anunció el lanzamiento de su nuevo álbum.

Como ya había trascendido, el título será Foreign Tongues y contará con invitados muy especiales, como Paul McCartney y Robert Smith, entre otros.

Mick Jagger, Keith Richards y Ronnie Wood compartieron el anuncio en su cuenta oficial de Instagram: “¡La noticia que todos esperaban! El nuevo álbum de estudio de The Rolling Stones, Foreign Tongues, se lanzará el 10 de julio y ya está disponible para reservar en varios formatos. Foreign Tongues captura el sonido de The Rolling Stones que tanto te gusta: con raíces en el blues, el country, el rock y la composición clásica de los Stones. El nuevo sencillo, “In The Stars”, ya está disponible en streaming", dice la publicación.

El álbum será publicado a través de Polydor/Universal Music e incluirá 14 canciones. El tema que anticiparon, que ya esta en redes y plataformas digitales, también será editado en formatos físicos el 15 de mayo próximo. Además también tendrá un lanzamiento digital el tema “Rough And Twisted”, que solo había salido en vinilo y se conseguía en un selecto circuito de disquerías.

Así como sucedió en el álbum anterior, Foreign Tongues también incluiría algunas de las últimas grabaciones del baterista Charlie Watts, falledido en 2021. Su toque estaría junto al de otro ilustres, como Steve Winwood y Chad Smith de los Red Hot Chili Peppers, además de los mencionados Paul McCartney y Robert Smith.

El disco completo se registró en menos de un mes en el estudio Metropolis de Londres, con la producción de Andrew Watt, quien también trabajó con el grupo para el disco anterior, Hackney Diamonds (2024).

“Me encanta grabar en los estudios Metropolis de Londres -dijo Jagger-. Fueron unas semanas muy intensas. Teníamos 14 temas geniales y trabajamos lo más rápido que pudimos. Me gusta el espacio porque no es demasiado grande, así que se puede sentir la pasión de todos”.

Por su parte, Richards aseguró que el disco tiene una sensación de “continuidad con Hackney Diamonds y captura ‘esa vibra londinense’ del disco anterior".

El mapa del tesoro

Hasta llegar a este anuncio hubo al menos dos meses de especulaciones que giraron en torno al regreso. Por un lado, el deseo por ahora no confirmado, de la vuelta de la banda a una gira de conciertos. Por otro, las pistas que fueron dejando hasta fijar fecha de estreno.

Hace poco más de diez días, en la web oficial del grupo dejaron una pista que mostraba en qué andaban estos muchachos. Había un breve registro de voz, donde hablan sobre la grabación de una toma y también un link que dirigía a una app (pero en versión online) de control de cámaras de seguridad.

“Even when you were first jamming, It was good (’Incluso cuando empezaste a improvisar, eso estuvo bueno’)”, se escuchaba decir a una voz que no tenía rostro. Quien respondía, aceptaba el elogio. Podría ser el diálogo entre dos músicos o entre un músico y un productor discográfico o un ingeniero de grabación. Podría ser entre los Rolling Stones y el equipo de profesionales que trabajaron en la nueva producción discográfica de la banda.

Quien se tomó el trabajo de hacer clic en las diez cámaras que desde allí se controlaban, podía ver y escuchar desde breves grabaciones de audio con el sonido de una batería, hasta imágenes de un estudio plagado de instrumentos y a los tres stones frente a micrófonos, cantando, o empuñando guitarras.

Hasta hace un mes atrás, toda la comunicación, con mucho misterio, venía siendo realizada desde la web de una banda ficticia, The Cockroaches. En realidad, con ese seudónimo el grupo dio conciertos hace varias décadas. Y en estos tiempos en los que lo nuevo se mezcla con el revival, los señores parecen divertirse bastante con sus acertijos y con aquello que quisieron ir mostrando en cuotas, de cara a la salida de Foreign Tongues.

“Rough and Twisted”, fue el título de aquel primer anticipo que trajo las especulaciones más variadas sobre la posibilidad (o la imposibilidad, en realidad) de una gira de conciertos.

Pero más allá de las pistas y lanzamientos, la banda no pone fin a un misterio, instalado desde finales de 2025, cuando se puso en duda el estado de salud de Keith Richards para emprender un tour de shows.