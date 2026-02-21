A los 75 años murió Willie Colón, un ícono de la salsa

A los 75 años falleció este sábado en un hospital de Nueva York Willie Colón, una de las figuras históricas de la salsa y legendario exponente de la música en español que generaciones enteras de emigrados latinos provenientes de distintos países de América latina y sus descendientes utilizaron como señal de identidad de sus raíces latinas en los Estados Unidos.

“Es con profunda tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestro amado esposo, padre y renombrado músico Willie Colón. Partió en paz esta mañana, rodeado de su amada familia. Aunque lloramos su ausencia también nos regocijamos con el regalo eterno de su música y los recuerdos queridos que creó, los cuales vivirán por siempre”, señala el texto difundido por sus familiares en el perfil oficial del músico en Facebook. Desde allí se anunció la noticia de su fallecimiento.

Aunque todavía no trascendieron de manera oficial las causas del deceso, Colón pasó sus últimos días internado a raíz de problemas respiratorios no especificados. La salud del músico se había deteriorado notoriamente en los últimos meses a raíz de las secuelas de un accidente automovilístico que sufrió junto a su esposa hace algunos meses en una ruta de Carolina del Norte.

Nacido en la zona Sur del Bronx el 28 de abril de 1950, Colón fue desde la cuna un representante genuino de los “nuyorican”, como se conoce en los Estados Unidos a los integrantes de familias portorriqueños afincados en Nueva York o sus descendientes oriundos de esa misma ciudad. Destacadísimo compositor, cantante y ejecutante del trombón, deja un notable legado musical a través de sus grabaciones y presentaciones junto a otros miembros fundadores del movimiento salsero como Celia Cruz y Héctor Lavoe.

Willie Colón en los Premios Lo Nuestro, en 2020 Jason Koerner - Getty Images North America

Fuera de los Estados Unidos, mantuvo durante décadas una inmensa popularidad en toda América latina (también en la Argentina) gracias a sus trabajos en colaboración con el cantante panameño Rubén Blades. Entre ellos sobresale Siembra (1978), el disco más vendido de toda la historia de la salsa, que incluye temas tan conocidos como “Pedro Navaja”, “Plástico” y “Buscando Guayaba”.

Colón dejó a la vista en su última aparición pública de alto perfil su compleja relación con Bad Bunny, el más importante artista latino del momento. Unidos por sus lazos de sangre comunes (Bad Bunny nació en Puerto Rico), Colón hizo público en 2025 su entusiasmo por la inclusión de sonidos de salsa y un sampleo de “Calle Luna, Calle Sol”, uno de los primeros éxitos de Colón junto con Héctor Lavoe, en el álbum Debí tirar más fotos.

Sin embargo en en diciembre último, a través de sus cuentas en redes sociales, Colón volvió a referirse al éxito de Bad Bunny pero con palabras negativas como “fraude” y “engaño”. Dijo que utiliza bots para aumentar artificialmente las reproducciones de sus temas en Spotify y puso en duda los alcances de su popularidad global.