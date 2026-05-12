Jamiroquai toca en Argentina: cuándo es el show y cómo comprar las entradas con descuento y en cuotas

Jamiroquai confirmó su regreso a la Argentina con un show previsto para el jueves 17 de septiembre de 2026 en el Hipódromo de San Isidro. La presentación de la banda británica liderada por Jay Kay será el reencuentro con el público local después de nueve años: su última visita al país fue en 2017.

El concierto tendrá entradas disponibles a través de All Access, con una primera instancia de preventa para clientes de Banco Patagonia Visa y una venta general que comenzará al día siguiente. Los tickets parten desde $95.000 y llegan hasta $320.000, según la ubicación, más el cargo por servicio de la ticketera.

Cuándo y dónde toca Jamiroquai en la Argentina

Cuándo: jueves 17 de septiembre de 2026

jueves 17 de septiembre de 2026 Dónde: Hipódromo de San Isidro

Hipódromo de San Isidro Dirección: ¿Dónde? Av. Márquez 700, San Isidro

Jamiroquai llega con un show masivo al aire libre y con un repertorio que combina clásicos de su discografía con material nuevo. El regreso coincide con un momento especial para la banda: en 2026 se cumplen 30 años de “Virtual Insanity”, una de las canciones que consolidó su proyección global en los años noventa.

Cómo comprar las entradas para Jamiroquai

Jamiroquai llega con un show masivo al aire libre y con un repertorio que combina clásicos de su discografía con material nuevo

La venta de tickets tendrá dos etapas:

Preventa Banco Patagonia Visa: lunes 18 de mayo, desde las 10.00

lunes 18 de mayo, desde las 10.00 Duración de la preventa: hasta agotar stock o hasta cumplirse el plazo informado por la ticketera

hasta agotar stock o hasta cumplirse el plazo informado por la ticketera Venta general: martes 19 de mayo, desde las 10.00

Una vez finalizada la preventa o agotado el cupo disponible, se habilitará la venta general para todos los medios de pago aceptados por la plataforma.

Paso a paso para comprar entradas para Jamiroquai

Ingresar a la ticketera oficial: entrar a All Access y buscar el evento de Jamiroquai.

entrar a All Access y buscar el evento de Jamiroquai. Elegir la instancia de compra: seleccionar la preventa exclusiva para clientes de Banco Patagonia Visa o, una vez habilitada, la venta general.

seleccionar la preventa exclusiva para clientes de Banco Patagonia Visa o, una vez habilitada, la venta general. Seleccionar la ubicación: elegir entre PIT, Platea 1, Campo delantero, Platea 2 o Campo general, según disponibilidad.

elegir entre PIT, Platea 1, Campo delantero, Platea 2 o Campo general, según disponibilidad. Iniciar sesión o crear una cuenta: completar los datos requeridos por la plataforma.

completar los datos requeridos por la plataforma. Elegir el medio de pago: durante la preventa, usar una tarjeta Banco Patagonia Visa para acceder a los beneficios informados.

durante la preventa, usar una tarjeta Banco Patagonia Visa para acceder a los beneficios informados. Revisar el detalle de la compra: verificar ubicación, cantidad de entradas, precio final y cargo por servicio.

verificar ubicación, cantidad de entradas, precio final y cargo por servicio. Confirmar la operación: finalizar el pago y conservar el comprobante.

finalizar el pago y conservar el comprobante. Guardar la entrada: revisar el mail y la cuenta de All Access, donde quedarán disponibles los tickets una vez aprobada la compra.

Precios y beneficios de Jamiroquai en la Argentina

Jamiroquai, otra vez en la Argentina

Las ubicaciones confirmadas para el show tienen los siguientes valores:

PIT: $320.000 + cargo por servicio

$320.000 + cargo por servicio Platea 1: $250.000 + cargo por servicio

$250.000 + cargo por servicio Campo delantero: $190.000 + cargo por servicio

$190.000 + cargo por servicio Platea 2: $170.000 + cargo por servicio

$170.000 + cargo por servicio Campo general: $95.000 + cargo por servicio

El PIT es el sector más cercano al escenario. En todos los casos, los valores informados no incluyen el cargo por servicio de la ticketera.

Durante la preventa, los clientes de Banco Patagonia Visa podrán acceder a beneficios bancarios informados para la compra de entradas: hasta 6 cuotas sin interés y 10% de descuento con Patagonia Débito Visa, según las condiciones publicadas para esa instancia.

Qué puede esperarse del show de Jamiroquai

El regreso de Jamiroquai tendrá el peso de una vuelta esperada por el público local. La banda construyó una identidad reconocible a partir de una mezcla de acid jazz, funk, soul, disco y pop, con una puesta en escena asociada al baile, el groove y una estética visual marcada.

El concierto en San Isidro integra la gira de presentación de su noveno álbum de estudio, un lanzamiento que pone fin a casi diez años sin nuevas grabaciones. El repertorio combinará canciones recientes con clásicos como “Space Cowboy”, “Cosmic Girl” y “Virtual Insanity”.

Los 30 años de “Virtual Insanity” y la historia de Jamiroquai

El regreso de Jamiroquai coincide con un momento especial para la banda: en 2026 se cumplen 30 años de “Virtual Insanity”

El aniversario de “Virtual Insanity” es uno de los ejes simbólicos de este regreso. Lanzada en los años noventa, la canción se convirtió en uno de los mayores hitos de Jamiroquai y ayudó a instalar al grupo en la escena global, con un videoclip de fuerte impacto visual y una lectura futurista que quedó asociada a la identidad de la banda.

Jamiroquai comenzó su recorrido en 1992 con “When You Gonna Learn”, una canción que ya mostraba la conexión entre groove, jazz, funk y mensajes sociales. Desde entonces, Jay Kay sostuvo una propuesta atravesada por temas como el cambio climático, el vínculo con la tecnología y las tensiones del mundo contemporáneo.

El nombre del grupo también resume parte de esa búsqueda: surge de la unión entre “jam”, en referencia a la improvisación musical, e “Iroquois”, por los pueblos iroqueses de América del Norte. Con casi dos mil millones de reproducciones en Spotify, la banda mantiene una influencia que atraviesa generaciones y dialoga con nuevas escenas del funk, el pop y la música bailable.