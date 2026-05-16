El Indio Solari fue declarado Doctor Honoris Causa de la UBA y el acto académico terminó en fiesta ricotera

Carlos “Indio” Solari fue distinguido en la tarde del viernes como Doctor Honoris Causa de la Universidad de Buenos Aires, durante un acto que se realizó en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias Médicas.

Durante la ceremonia, el fundador de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, si bien no estuvo presente, por los problemas de salud que desde hace tiempo lo aquejan, envió un breve agradecimiento de audio, por la distinción. Además, Gaspar Benegas, uno de los músicos de su banda, Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, interpretó algunas canciones.

Por otra parte, se informó sobre los fundamentos de esta distinción, que fue publicada en diciembre del último año, como resolución del Consejo Superior de la Universidad.

Gaspar Benegas recibió la distinción Doctor Honoris Causa a Indio Solari, en el aula magna de la Facultad de Medicina de la UBA. Rodrigo Néspolo

El texto señala: “En virtud de la originalidad de su obra, de su aporte a la cultura y al pensamiento crítico, y de su incidencia en la producción de sentidos colectivos que forman parte del patrimonio simbólico de nuestro país, resulta pertinente que esta Universidad reconozca la trayectoria de Carlos Alberto Solari”.

Una hora antes de la ceremonia-concierto, en la facultad se mezclaban alumnos egresados y familiares que iban a saludarlos, con la larga fila de quienes querían ingresar al acto. Una vez adentro, se escucharon los primeros cantitos: Desde “Vamos los redondos” hasta “La UBA no se vende”.

Concierto acústico

El acto académico estuvo encabezado por Ricardo Gelpi y Emiliano Yacobitti, autoridades del rectorado de la UBA. “Para muchos de los que estamos acá es una sensación difícil de explicar”, dijo el vicerrector Yacobitti, en el inicio de su laudatio.

Gaspar Benegas Rodrigo Néspolo

Minutos más tarde, Gaspar Benegas fue el anfitrión del concierto de unas diez canciones, acompañado por un octeto de cuerdas y la cantante Valentina Cooke. Se escucharon delicados arreglos de temas como “El tesoro de los inocentes”, “⁠La murga de la virgencita", “Había una vez”, y un par donde, además, sonó la voz de Solari (“⁠Salando las heridas”, y “Yo Caníbal”). Y también hubo bises, por la gran insistencia del público, en formato más íntimo, de violonchelo, guitarra, voz y un emocionado coro de estudiantes y docentes. La formalidad del inicio terminó convertida en una emocionante fiesta ricotera; “Juguetes perdidos” y “Ji Ji Ji” dieron el punto más alto y provocaron el pogo en el Aula Magna.

Consideraciones

Dentro de las consideraciones de la distinción al Indio, se menciona una trayectoria artística de cinco décadas, que lo ha convertido en “una figura central del rock argentino y latinoamericano, así como en una personalidad destacada del arte y la cultura popular de nuestro país”.

Además, destaca su trabajo como cantante, compositor y letrista, especialmente en su tarea como fundador y “voz emblemática del grupo Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, así como referente y motor creativo de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, conjuntos que se han constituido en hitos de la música popular y en núcleos de experiencias comunitarias singulares en torno a sus presentaciones en vivo.”

Las últimas actuaciones de Indio Solari con Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado fueron por streaming Captura de video

La resolución también detalla las repercusiones de la labor de Solari: “Sus letras, de notable densidad poética y simbólica, han sido objeto de interés analítico desde múltiples perspectivas disciplinares – filosófica, sociológica, literaria y cultural – dando lugar a libros, ensayos, investigaciones académicas y tesis que abordan su producción artística y su gravitación en la cultura contemporánea. Su obra ha contribuido a la configuración de un lenguaje propio en el campo del rock, articulando referencias literarias, filosóficas y políticas con una mirada crítica sobre la realidad social, la desigualdad, el poder y las formas de vida de amplios sectores populares, y ha construido a la vez una relación singular con su público".

Esta declaración, publicada el 17 de diciembre de 2025 llegó semanas después a Solari, que agradeció con un mensaje que, poco después, se publicó en redes sociales.

Este tipo de distinciones es cada vez más habitual en distintas casas de altos estudios de la Argentina.

Doctor Charly

Cabe recordar que a mediados de 2025 Charly García fue declarado Doctor Honoris Causa por la Cátedra de Música Popular de la carrera de Artes de la Universidad de Buenos Aires, durante un acto que se realizó en el Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Letras. Desde esa cátedra se impulsó la distinción en junio de ese año, “por su aporte musical y también por el sentido político que han tenido sus canciones en distintos momentos de la historia argentina”.

En 2025, la Facultad de Filosofía y Letras le entregó el título de Doctor Honoris Causa a Charly García. Rodrigo Nespolo

Durante aquel acto, Lisa Di Cione, que preside la cátedra de Música Popular de esta facultad, destacó la contribución de García al desarrollo académico interdisciplinario: “Su obra es abordada en tesis de psicología, sociología, historia, comunicación y estudios culturales tanto en la Argentina como en universidades extranjeras –aseguró-.Su discurso mediático, frecuentemente cargado de ironía mordaz y doble sentido, deslumbra por su magnética lucidez y promueve el pensamiento crítico con la soltura requerida por la academia del siglo XXI.(…)En el caso de Charly García su obra y figura no solo han enriquecido el patrimonio musical argentino sino también ha contribuido a la formación cultural y política de varias generaciones. Sus canciones nos indagan, a nosotros mismos, de un modo alternativo al método científico. Sin escapar a su destino, quien solo quería ser un enfermero, recibe este reconocimiento de una de las casas de altos estudios más importantes de la región".