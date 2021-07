Altri Canti y los madrigales de Monteverdi inauguran la temporada lírica

Volver a los orígenes para mostrar el germen del teatro musical a través de esta antología de Claudio Monteverdi resulta una especie de metáfora con la cual se inaugura esta temporada lírica del Teatro Colón. Una temporada que busca renacer luego de tantos meses en los cuales este escenario concebido para ser anfitrión de las mejores voces ha permanecido en silencio. Con Altri Canti, tres pequeños dramas en música, creados a partir de una recopilación de madrigales del gran compositor nacido en Cremona, el canto lírico vuelve a la escena y lo hace de una forma muy particular: de la manera en la cual comenzó a mostrarse al mundo.

El madrigal hace su transición al barroco de la mano de Monteverdi y es a partir de sus creaciones cuando estos pasan a ser considerados como el ejemplo perfecto de la relación entre música y poesía. De aquí surge Altri Canti, como una especie de arco de recorrido de todo el repertorio escénico monteverdiano, hecha por dos referentes del barroco como son Pablo Maritano y Marcelo Birman, quienes tienen una larga historia de colaboraciones entre ellos.

“Altri Canti está pensado como un políptico, son tres espíritus muy distintos entre sí junto a un prólogo y un epílogo. Desde el principio sabíamos que no íbamos a crear una sola obra, más bien diría que cada una representa una pequeña ópera. Estuvimos un mes armando este rompecabezas y no fue fácil, porque los madrigales son todos bellísimos. Es un repertorio tan orgánico que la sensación de artificio no está presente. Al final creo que conseguimos mostrar ese nivel de intimidad tan profundo entre texto, sentido y sonoridad. Monteverdi para mí ilumina la palabra,” explica Maritano.

Con barbijo, los cantantes preparan los madrigales Máximo Parpagnoli - Teatro Colón

El regisseur vuelve a la sala principal del Teatro Colón con esta puesta que lleva implícita el reto de trabajar bajo circunstancias muy particulares. “La primera parte de la pandemia me agarró en Berlín y después fui a San Pablo y tuve la fortuna de hacer cinco producciones, por lo que puede decirse que tengo experiencia en puestas Covid. Así que fue algo a tomar en cuenta desde el principio, que se permita la distancia y que haya la menor posibilidad de contagio, cuidando siempre que el hecho teatral no quedara violentado. Me acompañan Nicolá Boni en la escenografía, José Luis Fiorruccio en la iluminación y video de Matías Otálora. El vestuario está a cargo de Renata Schussheim, lo que representa un lujo absoluto”.

Lo primero que hizo Marcelo Birman, director del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, cuando le presentaron este proyecto fue ver si era posible armar el Ensamble Barroco que se necesitaba. “Tuvimos una gran suerte que los 26 músicos hayan podido estar todos en Buenos Aires para estas fechas. Son músicos que llevan muchos años trabajando este repertorio. Soy de la opinión que a Monteverdi hay que trabajarlo en modo atelier, siguiendo a un órgano rector y a la vez conociendo las herramientas y los recursos. Contamos con un equipo en el foso, con instrumentos que son todos réplicas de época, que sabe interpretar ese colorido y los matices”, afirma.

Entrevista con Pablo Maritano (director de escena) y Marcelo Birman, responsables de la puesta de Altri Canti Alfieri Mauro - La Nacion

Entre las consideraciones a tomar en cuenta estaba el lugar original en la cual fueron presentadas estas obras en comparación al Teatro Colón. “Salir de la concepción lírica del Teatro Colón para meterse en la concepción madrigalista es un paso fuerte y creo que lo estamos logrando. Por ejemplo, el “Combattimento di Tancredi e Clorinda” fue pensado para una sala, por lo que para poder presentarla aquí hubo que reforzar algunas cuerdas, pero dentro de lo mínimo. El gran colorido es el trabajo del continuo”, dice Birman.

Ambos directores coinciden en afirmar que el derrotero del montaje de Altri Canti no fue nada fácil. “Aunque debemos señalar que con protocolo adecuado el teatro es seguro y esta es una oportunidad para mostrar el talento que tenemos para interpretar esta música”.

Los roles protagónicos están a cargo de las sopranos Oriana Favaro, Constanza Díaz Falú, Daniela Tabernig, Adriana Mastrángelo y Sofía Di Benedetto, los barítonos Víctor Torres y Alejandro Spies, los bajos Hernán Iturralde e Iván García, los tenores Santiago Martínez y Pablo Urban y el contratenor Martín Oro.

Una temporada lírica que quedará inaugurada a puro barroco, pasión común que comparten director escénico y musical. “Me resulta fascinante como este género está tan profundamente arraigado en los ideales del humanismo. Pienso que el barroco es de una contemporaneidad voluptuosa, no lo puedo pensar como música del pasado, para mí el barroco es hoy”, concluye Maritano.

Altri Canti se presentará hoy jueves y y el sábado, a las 20; el domingo, a las 17 y el martes 13, a las 20, en el Teatro Colón. Entradas en