escuchar

Ya había comenzado el nuevo siglo. Cuatro años del inicio del milenio habían pasado cuando Amy Winehouse grabó su primero álbum, Frank. Sin embargo, los ecos del noventoso acid jazz resonaban en temas como “In My bed” gracias a un sampleo que se hizo para la base de aquel tema, con una versión que, en 1973, Incredible Bongo Band grabó del tema “Apache”, originalmente conocido en la década anterior. Quizás a la gran mayoría del público no le interese este tipo de datos, pero los más fans mueren por esta clase de información: cada detalle cuenta y se convierte en un gran tesoro. Para ellos, de hecho, está destinado el video que se acaba de publicar como una nueva versión en imágenes de “In My Bed”, a dos décadas del lanzamiento del aquel disco debut y a casi 13 de la muerte de la cantante .

En el video original se puede ver a la sensual cantante en el lobby de un viejo hotel, casi deshabitado. Se despide de su pareja, vuelve al lobby, se trepa al mostrador, estira su mano, toma la llave de la habitación. Se baja y camina en dirección al ascensor, para luego dirigirse a la habitación. Pero finalmente opta por las escaleras y en medio del trayecto pasa por un salón comedor todavía cerrado (con las sillas patas para arriba, sobre las mesas). Allí se encuentra con sus músicos, canta y más tarde reemprende su camino. Si el tema se llama “In My Bed” se espera que tras caminar por los pasillos, Amy abra la puerta con la llave que tiene en la mano, deje sobre una silla el estuche de guitarra que lleva en la otra y finalmente se tienda sobre la cama. Contar que el muchacho que se ve al comienzo del video no es el mismo que aparece en la última escena no es espoilear la historia. Porque allí no había mucho para narrar, solo acompañar con imágenes a la canción. Simplemente eso: ver y escuchar a Amy, con toda su sensualidad, con piel british y su voz cultivada a la distancia dentro de la tradición afroamericana de grandes cantantes de jazz, soul y funk, alistadas en grupos como Ronettes.

El nuevo video

Claro que para los más fanáticos cualquier otro detalle tendrá mucho más valor. En este aniversario, la versión que se publica de “In My Bed” es un clip con la misma pista sonora pero con imágenes que parecen los retazos de tomas quedaron fuera del original, más algunas situaciones de backstage. Sería contar lo mismo, pero con otras tomas.

La jugada fue de Island Records, que decidió mostrar todo este material inédito a propósito del 20° Aniversario de Frank, con la intención de lanzar la Picture Disc Edition de aquel álbum. Prueba de que se trata de una edición de tomas descartadas y backstage son aquellas imágenes en las que se la ve en situaciones de prueba para cada toma, o pasos en falso, como cuando sube al pequeño escenario para cantar, acompañada por los músicos, y el cable de su micrófono queda levemente enredado en el soporte.

En este aniversario los lanzamientos contarán con imágenes de la portada originales y otras dos fotografías de la sesión de fotos del arte original en 2003. El vinilo doble incluye los singles de Winehouse “Take The Box”, “Stronger Than Me”, “F**k Me Pumps” e “In My Bed”, de Frank. Además, la cantante también será recordada este año con la película biográfica Back to Black, dirigida por Sam Taylor-Johnson, que tendrá a Marisa Abela como protagonista y un elenco que suma a Eddie Marsan, Bronson Webb, Ansu Kabia y Harley Bird. La producción ya tiene fechas de estreno (12 de abril en el Reino Unido; el 10 de mayo, en los Estados Unidos) pero todavía no hay agenda para las pantallas de América latina.

Amy Winehouse también será homenajeada con una nueva película sobre su vida John Shearer - WireImage

En el nuevo video, construido por verdaderas outtakes, Amy regala alguna guiñada de ojos cuando se sube al mostrador, ofrece algunas miradas a cámara mucho más directas y devela si lo que está dentro del estuche guarda instrumentos es realmente una guitarra. Pequeños detalles para recordarla, en voz e imagen, a casi 13 años de su partida.

Porque no hay que olvidar que, sin marcar nuevas tendencias, a partir de una música hoy considerada de vieja escuela, Winehouse se convirtió en una gran promesa del canto popular del siglo XXI. Más allá de lo anecdótico de la edad en la que murió por una sobredosis de alcohol (es parte del llamado “Club de los 27″) y luego luchar contra otras adicciones, el mejor rescate que se puede hacer es el de su voz puesta al servicio de las canciones.

Marisa Abela interpreta a Amy Winehouse, en la nueva biopic dedicada a la cantante STUDIOCANAL

El surgimiento de Winehouse como artista, y sobre todo su muerte, acentuaron la tendencia, dentro de la industria de la música, hacia lo vintage. Las compañías discográficas se volcaron a la búsqueda de esas voces que sonaban más maduras de la edad que realmente tenían y, al mismo tiempo, provistas de repertorios o estilos musicales que remitieran a las décadas del 50, 60 y 70.

Dos álbumes y dos publicaciones póstumas alcanzaron para que Winehouse se ganara un lugar de privilegio dentro de la historia de la industria de la música. Grabó Frank en 2003 y lo publicó al año siguiente. Un par de años después se conoció Back to Black. Y como ediciones póstumas, se lanzaron Lioness: Hidden Treasures (2011), y Amy (banda sonora de la película que en 2015 se realizó en su honor), entre registros de algunos conciertos.

Temas Amy Winehouse