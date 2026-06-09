Indio Solari: las condolencias del excolegio de su hijo y los registros de una faceta desconocida del cantante

La muerte a los 77 años de Carlos Alberto “Indio” Solari generó un impacto nacional y congregó –según estimaciones de las autoridades bonaerenses– más de 70 cuadras de fieles para el velorio del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, que tuvo lugar en Avellaneda. Mientras la atención estuvo puesta todo el fin de semana sobre la multitudinaria despedida, en paralelo también hubo dedicatorias en las últimas horas que permitieron conocer aspectos personales desconocidos del cantante e ícono del rock nacional, quien hizo un culto del hermetismo sobre su privacidad a lo largo de su carrera.

Así ocurrió con el mensaje de condolencias enviado por parte del Colegio Milton, al que asistió desde el jardín hasta terminar la primaria Bruno Solari, el único hijo fruto del matrimonio del músico con Virginia Mones Ruiz (“Viru”), su pareja durante más de las últimas cuatro décadas. A través de las redes sociales, la escuela expresó su pesar por la pérdida, envió un mensaje de acompañamiento a la familia Solari y compartió fotografías tomadas durante distintos momentos en la trayectoria escolar de Bruno junto con sus padres. La publicación terminó por sacar a la luz momentos inéditos de la vida del músico: el juramento a la bandera y el egreso del nivel primario de su hijo.

El posteo del colegio

“Con profundo respeto acompañamos a Virginia, a Bruno y a toda la familia Solari en este momento de dolor por el fallecimiento de Carlos Alberto Solari. Durante nueve años compartimos junto a ellos el recorrido escolar de Bruno en nuestra Comunidad Educativa, desde Sala de 3 hasta su egreso de 6° año de Educación Primaria en 2012, construyendo un vínculo que permanece en el recuerdo de quienes formamos parte del Colegio Milton", sostuvieron en el comunicado los directivos del establecimiento.

“Con profundo respeto acompañamos a Virginia, a Bruno y a toda la familia Solari en este momento de dolor", expresó el colegio junto a una serie de fotos de la familia

El Colegio Milton se encuentra ubicado en Ituzaingó, a unos 15 minutos de Parque Leloir, la distintiva zona residencial del partido que el Indio Solari eligió como refugio para desarrollar su vida en familia, formar su propio estudio de grabación (“Luzbola”) y permanecer lejos de la exposición pública hasta sus últimos instantes. Según la página web, se trata de una escuela de gestión privada, laica y formación bilingüe. Fue inaugurada en el año 1995, casi a la par del momento en el que el Partido de Morón se dividió y dio lugar al nacimiento de Ituzaingó. Su creadora es Claudia Felisoni, traductora pública de idiomas, y el nombre de la institución rinde homenaje a John Milton, el célebre poeta y pensador inglés del siglo XVII.

El Indio Solari junto a su mujer y su hijo

“Con mi hijo y mi mujer soy muy cariñoso”

El Indio Solari y Virginia Ruiz, “Viru”, “Viruta” o “La Flaca”, como él la llamaba afectuosamente, se unieron a comienzos de los años ochenta cuando Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota todavía formaban parte del circuito underground. Se casaron en 1988, en pleno ascenso de la banda, que iba por la publicación de Un baión para el ojo idiota, su tercer disco de estudio. Desde entonces nunca más se separaron y construyeron una historia marcada por la reserva y el bajo perfil, una decisión que mantuvieron tras el nacimiento de su hijo Bruno, el 5 de diciembre de 2000. Por entonces, el cantante tenía 51 años y Los Redondos ya transitaban una tumultuosa etapa final, que se cerraría al año siguiente tras un último show en Córdoba previo al estallido del país.

Las fotos del Indio Solari que compartió el colegio al que fue su hijo

Con esa premisa, Solari siempre ha sido reacio a la hora de mostrarse o ahondar sobre su vida familiar en general. Sin embargo, en ocasiones, llegó a dejar entrever detalles más íntimos, como su vínculo con Bruno durante una entrevista con Mario Pergolini –con quien mantuvo una relación estrecha a lo largo de los años en sus medidas apariciones mediáticas–. "Con mi hijo soy muy cariñoso y con mi mujer soy muy cariñoso“, dijo durante el reportaje en 2011. Además, resumió su experiencia con la paternidad. ”Nunca me imaginé como padre; recién lo descubrí cuando era un hecho y me encantó. Descubrí un carácter de inocencia primigenia", valoró. Y reconoció: “Me aterrorizaría que hiciera cosas que yo hice”.

En los últimos tiempos, con el avance de la era digital, el matrimonio comenzó a abrir hendijas de su cotidianeidad a través de las redes sociales. Registros familiares, del hogar, recuerdos y mensajes en sus cuentas permitieron conocer fragmentos que hasta entonces habían permanecido alejados de la mirada pública. "Un 5 de diciembre del año 2000 llegó este bb (sic) y nos hizo muy felices“, escribió años atrás Virginia en una publicación de Instagram dedicada a Bruno por su cumpleaños junto con una imagen en la que se ve recién nacido entre sus brazos. También ha revelado fotografías durante la infancia de su hijo acompañando al padre en recitales de la etapa solista en ciudades como Junín y Tandil.

Virginia Solari con el pequeño Bruno en brazos

El pasado domingo, la viuda del Indio se mostró públicamente durante el último adiós al músico, donde se la pudo ver mientras contenía a una seguidora que había roto en llanto al momento de despedirse del cantante frente al féretro. “ Tranquilizate. Yo le doy un beso al Indio de tu parte ”, le dijo mientras abrazaba a la mujer.