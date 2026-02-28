Andy Summers y las canciones de The Police sonaron frente al público más fervoroso

Call The Police, concierto del grupo del guitarrista Andy Summers. Con João Barone (batería) y Rodrigo Santos (voz y bajo). El viernes, en el Teatro ND. Próxima función: domingo 1, a las 20.30. Nuestra opinión: Muy Bueno.

Andy Summers palanquea el vibrato de su guitarra en las primeras notas de “Driven to Tears” y la potencia demoledora de su riff cae sobre la platea. “Synchronicity II”, segundo de la lista, parece una estocada final para dejar al público rendido a sus pies. Pero el show recién comienza. Habrá breves pausas. Para saludar. Para hacer alguna referencia a Buenos Aires. Para algún guiño a experiencias pasadas en esta ciudad, como la de su primera visita, en 1980.

Las canciones más famosas de su viejo grupo, The Police, se suceden unas tras otras. Pero Summers no está acompañado por sus antiguos socios, con quienes las hizo famosas. Hace una década creó una banda con músicos brasileños muy conocidos: João Barone (baterista de Os Paralamas do Susseso) y Rodrigo Santos (cantante de Barão Vermelho). Cada año (a veces año por medio) salen de gira con este repertorio. Una manera de despuntar el vicio.

Call The Police: Rodrigo Santos, João Barone y Andy Summers Rodrigo Néspolo

Y, también, como una manera de volver al primer amor, que no se trata solo de las canciones sino de la música misma. Así lo aseguró Summers meses atrás, a LA NACIÓN, a propósito de la visita que está realizando a la Argentina y que también incluye por estos días actuaciones en Mar del Plata y Neuquén.

De hecho, sus viejos compañeros de ruta hacen lo mismo, cada uno por su lado. Hace exactamente un año atrás, Sting pasó por Buenos Aires junto al guitarrista Dominic Miller y al baterista Chris Maas, para repasar su historia musical en formato de trío, y por supuesto hubo una buena porción de tema de The Police. A fines de 2025, el baterista Stewart Copeland hizo lo propio con un proyecto que llevó al disco en 2023, llamado Police Deranged for Orchestra, que plasmó nuevas versiones de esas canciones con orquesta, banda de rock y un soul sister trío a cargo de estrofas y estribillos.

Andy Summers. Rodrigo Néspolo

Evidentemente, hay algo mágico en esas canciones. Obviamente, la selección apunta a las que más golpean el corazón de los fans. Entre 1978 y 1983 The Police grabó 5 discos que incluyeron un total de 54 canciones. Al menos el 25 por cierto fueron hitazos (no es un mal promedio si se piensa que pertenecen a una época donde no había más de dos o tres cortes de difusión por disco). Con ese porcentaje es posible armar un repertorio a prueba de fallos y salir de gira. Con esa materia prima, obviamente, el partido está prácticamente ganado. Pero lo que no se puede dejar de lado es que muchas veces ha pasado que artistas salieron de gira para revivir su historia a fuerza de grandes éxitos y no pudieron estar a la altura de la circunstancia ni de aquel pasado. No es el caso de Summers, que a sus 82 años, (los cumplió el 31 de diciembre pasado), no solo disfruta de los shows sino que da una buena clase, en poco más de una hora de concierto, de su estilo único.

Mientras que sus proyectos como solistas tuvieron diversas ramificaciones (el más reciente es un espectáculo multimedia con el que ha girado varias veces por los Estados Unidos y Europa y lo tiene como único artista en escena) en esta aventura de recrear The Police no parece haber intención de experimentar. No exhibe pretensión alguna. Solo el hecho de hacer esa música que lo complace y que logró complacer a un par de generaciones.

Call The Police no es una banda tributo de clonación. Barone toca en su estilo, no copia cada golpe de Copeland; Santos no se cuelga un Fender gastado como Sting ni evoca al pie de la letra las inflexiones vocales del músico inglés. De hecho, el interludio de “Spirits in The Material World” tiene un swing de bajo y batería con un toque mas brasileño que británico.

Rodrigo Santos y Andy Summers Rodrigo Néspolo

Por su lado, Summers juega en la posición que siempre le quedó cómoda. Trae su guitarra colorada, la misma que usó en los últimos años de The Police y en el regreso fugaz del grupo, en 2007. Si fuera futbolista, se diría de él: es un distinto.

Y aquí, para evocar esos grandes éxitos, sigue fiel a su propia receta. Con la economía de recursos, con la creatividad para la armonía y con los riff que fueron a contrapelo de lo más obvio que podía surgir en aquellos tiempos de pospunk y new wave.

Los solos de guitarra no tienen la misma contundencia de otros tiempos. Sin embargo, se imponen detalles, sutilezas, sobriedad escénica (y cierta parquedad que siempre lo ha caracterizado). Pero sin perder de vista que es un músico de culto y que ni Charly García, sentado en el fondo de la platea, se lo quiere perder.

Charly García, en el recital que Andy Summers ofreció en el ND Teatro. Rodrigo Néspolo

El show es casi un calco de giras que hicieron años atrás por América Latina. El mismo repertorio, el mismo orden de las canciones. No parece haber la mínima novedad. Todo el asunto pasa por lo que se vive en la platea y sobre el escenario.

Santos, que toma lo sustancia y esencial de la impronta de Sting, logra muy buenos resultados. Todo se manifiesta en un crescendo que no se detiene y que, para el final del concierto, con los floreos vocales que le pone a “Roxanne”, alcanza lo mas alto de su performance. Con esa intensidad lo vive el público, entre el coreo de temas famosos y el típico “olé olé olé”.

“Walking on the Moon”, “De Do Do Do, De Da Da Da”, “Invisible Sun”, “Tea in the Sahara”, “Can’t Stand Losing You”, “Roxanne”, “So Lonely”, “Every Breath You Take”, “Message in a Bottle”, “Next to you”, “Every Little Thing She Does Is Magic”. ¿Quién puede resistirse ante semejante playlist?