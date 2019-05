La estrella brasileña es la más escuchada en Spotify en su país y es una de las figuras sudamericanas con más proyección internacional

"Somo' las más dura' de la carretera. Y que abran los ojo' todo el que no crea. To' las envidiosa' que salgan pa' fuera. Me critican porque yo hago lo que sea". El perfil femenino de la última edición de los premios Gardel, el martes pasado, en Mendoza, contó con una invitada internacional que se sumó a los shows en vivo de la fiesta con uno de sus hits, "Atención". Se trata de la popular artista brasileña Anitta, quien subió a escena junto a otras tres mujeres argentinas (Ángela Torres, Miss Bolivia y Virginia Innocenti) para cantar esa suerte de manifiesto feminista hecho canción: "Tu juega' el juego, pero yo tengo el control. Te vo' a demostrar por qué yo soy superior".

La cantante, que pasó por Buenos Aires para presentarse en el teatro Ópera el fin de semana pasado, aceptó con gusto la invitación de Capif de actuar durante la ceremonia de los Premios Gardel y darle así el toque internacional que los organizadores quieren introducir de aquí en más como parte de los cambios que impulsan para los premios a la música argentina.

"Fue un placer y me puso muy feliz que me invitaran a ser parte del premio, porque sé que es el mayor de la Argentina", dice Anitta en español, el idioma con el que desde hace un tiempo intenta conquistar nuevos mercados. "Yo soy amante del tango, sé que no parece porque canto urbano y tal, pero en mi infancia y mi adolescencia yo tomé clases de tango y lo amé para siempre".

A los 26 años, Larissa de Macedo Machado (conocida como Anitta) atraviesa su momento de mayor popularidad no solo en su país (donde es la artista más escuchada en Spotify), sino en el mundo, con millones de seguidores en todo el planeta, un exitoso cuarto álbum, Kisses, lanzado apenas un mes atrás (con buenas críticas en periódicos europeos como el británico The Guardian y con invitados que van de Snoop Dog a Becky G) y hasta una docuserie producida por Netflix ( Vai Anitta).

-Hace unos días, la cantante mexicana Ximena Sariñana dijo que "la música latina está muy relacionada con una visión negativa de la mujer", ¿estás de acuerdo con eso?

-Creo que con el tiempo se está cambiando, pero sí, las costumbres latinas son muy machistas y claramente esto se refleja en la música porque la gente canta lo que vive. De todas formas, creo que mujeres corajudas y empoderadas y que tienen la fuerza de pasar este mensaje, tienen la fuerza de aguantar las luchas que vienen cuando decides tener actitud e ir en contra de estas costumbres tan arraigadas en el mundo. Eso va a cambiar con más mujeres uniéndose y mandando este tipo de mensajes y aguantando las cosas negativas que se vienen como consecuencia de esto. Así todo empieza a cambiar.

-¿Qué cambió para vos este despertar de la conciencia colectiva feminista de los últimos años?

-Mucho. Creo que no solo la parte feminista, sino la parte cultural, social, ambiental. Cuando abrís los ojos y empezás a ver los diferentes pensamientos, las diferentes culturas, las distintas formas de vivir que tiene cada persona, ahí empiezas a darte cuenta cómo las personas pueden ser diferentes a vos y te abre la cabeza acerca de la importancia que tiene eso. Las personas están acostumbradas a rodearse solo de gente que piensa igual que uno. Es importante también convivir con gente que piensa distinto de vos, aceptar las diferencias sociales, culturales e ideológicas de cada uno.

-¿Y cuál es el mensaje que querés dar en tus canciones?

-Lo que intento mostrarle a la gente es que es importante no limitar a los demás ni a ti mismo. No limitar nada de lo que hay en tu vida. Yo intento hacer un trabajo muy ecléctico, muy diferente. Al mismo tiempo que tengo a Snoop Dog cantando conmigo, tengo a Caetano Veloso y a Becky G y a Prince Ryce, artistas completamente diferentes en sus estilos, trabajos y edades. Y todo esto es para mostrarle a la gente que podemos ver, escuchar y ser millares de personas al mismo tiempo. Podemos ser muy inteligentes pero también muy actuales y divertidos y chistosos. Personas serias y responsables y locos al mismo tiempo. Me encanta mostrarle a la gente que podemos ser muchas cosas al mismo tiempo.

-¿Cómo fue grabar con Caetano?

-Caetano es un amigo, me ayuda y es parte de mi vida hace tiempo. La primera vez que cantamos juntos fue en la apertura de los Juegos Olímpicos de Río y nos volvimos grandes amigos. Hoy en día es una referencia para mí de todo tipo, una persona muy especial y estar cantando con él representa algo muy fuerte para mí. No solo por mi historia y mi amor por la música y por él, sino para pasarle el mensaje a la gente que hay que respetar a los diferentes tipos de música y de estilos, saber que un hombre tan vívido y lleno de cultura le gusta mi trabajo es muy importante.

-¿Cuál creés que es la característica que define a tu generación?

-Mi generación es inclusiva y también tiene mucha rapidez. Como si viviéramos con ansiedad todo el tiempo. Esto puede ser bueno y ayuda en muchas cosas, especialmente con lo que tiene que ver con la velocidad de las informaciones y tal, pero también puede ser negativo si te dejas afectar por toda esta presión.

-¿Y dónde entran las redes sociales en todo esto?

-Creo que de la misma forma pueden ser muy positivas y muy negativas. Es muy bueno para divulgar tu trabajo, para estar en varios lugares al mismo tiempo, para hacer las cosas con velocidad, principalmente si cantas en otros idiomas, como yo hago, que canto en portugués, en inglés y en español. Pero creo que la gente se está poniendo muy dependiente de Internet para todo. Internet cambió a una verdad absoluta y no es así, no es la intención con la que se creó. Es una herramienta de tamaña importancia y multifunción. Hay que aprender que Internet es otro universo, pero que la vida real existe y está acá contigo y eso es lo que vale, no lo que ves en la pantalla del celular.