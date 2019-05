Las mujeres llevaron la voz cantante en los premios Gardel 2019

Homenaje a Mercedes Sosa durante la ceremonia de los premios Gardel 2019 Fuente: LA NACION - Crédito: Hernán Zenteno

"Este es un año increíble para las mujeres", dijo el conductor Iván de Pineda apenas comenzada la ceremonia de los Premios Gardel a la Música 2019 , que se realizó en la ciudad de Mendoza. Contó que las postulaciones femeninas crecieron un 250 por ciento en los rubros de rock y 60 por ciento en los de pop. Pero no fueron los únicos motivos por los que las mujeres fueron protagonistas absolutas de esta edición. Al final de la ceremonia, la cantautora Marilina Bertoldi alzó la estatuilla más importante, el Gardel de Oro.

Más temprano, Elena Roger, Silvina Moreno, Sol Pereyra y Ligia Piro cantaron un repertorio escrito por mujeres como Maria Elena Walsh ("Serenata para la tierra de uno"), Marilina Ross ("Puerto Pollensa") y Teresa Parodi ("Esa musiquita"). Y al promediar la fiesta, la brasileña Anitta , Miss Bolivia, Ángela Torres y Virginia Innocenti interpretaron "Atención".

El premio a la trayectoria fue para Teresa Parodi : "Me emocionaron mucho. Fue como un abrazo hermoso. Gracias Capif porque este premio, por su naturaleza, me hizo recordar el camino transcurrido con luces y sombras y, al mismo tiempo, es aliciente para seguir andando con las mismas convicciones. Dedico el premio al movimiento de mujeres que está revolucionando el mundo y en especial a las guerreras que eligieron el arte para dar la batalla por la esperanza y el porvenir. Y también en este tiempo difícil para nuestro país se lo dedico a los que sueñan y aún pelean".

Marilina Bertoldi Fuente: LA NACION - Crédito: Hernán Zenteno

Y no faltaron otras declaraciones comprometidas a lo largo de la noche. Lali dijo que quizás era difícil decir algo serio con el look que llevaba (una peluca en forma de cortina metálica plateada), pero no le tembló la voz para sumarse a la voz de otras que antes pasaron a recibir premios y pidieron por más espacio para las mujeres en los escenarios. También pidió por la ley del aborto.

"Este es un homenaje a las que ya no están porque no queremos ni una menos", aseguró Miss Bolivia y pidió una ley de cupo sobre los escenarios, cuando subió a recibir el premio por Mejor video.

Lali Espósito charla con Abel Pintos Fuente: LA NACION - Crédito: Hernán Zenteno

"Gracias por el premio pero también por el espacio. El rock trasciende el género. Es decir la cosas sin tener miedo. Es hablar desde los márgenes, desde las sombras. Y quienes, si no, las más marginadas (lesbianas, trans). Si eso no es rock.", dijo Marilina Bertoldi la primera vez que subió al escenario (antes del Gardel de Oro) cuando se llevó la estatuilla del rubro Artista femenina de rock.

"No hacen falta categorías femeninas y masculinas; disfrutemos del arte", sentenció luego Brenda Martin, de Eruca Sativa, cuando subió a recibir el premio con su banda y con Abel Pintos , en la categoría de duetos.

Brenda Martin, de Eruca Sativa Fuente: LA NACION - Crédito: Hernán Zenteno