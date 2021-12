Argentinos de exportación: del boom de Nicki Nicole y Bizarrap al Grammy que Fito Páez ganó después de 23 años

Al momento de hacer un balance del mapa musical de 2021, el eje que conecta a hechos y personajes es, otra vez, la pandemia. Por los efectos causados, por las limitaciones que ha impuesto y por los permisos que desde el segundo semestre ha otorgado. Las plataformas que ofrecen música fueron la consolidación de una camada sub 30 que es de la que se habló durante 2021 . En muchos casos con el trap como estandarte (aunque no de manera excluyente), el valor se midió por cantidad de reproducciones, más que por calidades. El productor Bizarrap y el cantante L-Gante podrían ser socios ocasionales y, a la vez, extremos de un abanico de nombres y rostros que escalaron muy alto este año. Por otra parte, María Becerra, Nathy Peluso, Cazzu y Nicki Nicole lograron un posicionamiento de los artistas argentinos en el mercado hispanohablante de los Estados Unidos, algo que no sucedía desde varias décadas atrás. Compitieron y, en algunos casos ganaron premios Latin Grammy. Hicieron giras de conciertos. Participaron en festivales en Norteamérica y se produjo un hito televisivo: Nicki Nicole participó del popular late night show de Jimmy Fallon (también hizo un “petit” concierto en el ciclo Tiny Desk de la radio pública de Estados Unidos, NPR). Mientras tanto, a más de 10.000 kilómetros de allí, por estas pampas el aforo al 100 por ciento levantó a la industria musical de las cenizas; o, al menos, está en eso.

Aforo al 100 por ciento en las salas de música y teatro DIEGO SPIVACOW / AFV

En la trastienda de los escenarios, los productores de espectáculos musicales dicen que, de 100 entradas para vender, recién se comienza a ganar con el ticket número 71. También dicen que con protocolos que no permitieron ocupar más del 50 por ciento de la sala, los shows presenciales que se ofrecieron fueron casi simbólicos, como una manera de volver a poner la maquinaria en marcha luego de un 2020 signado por las cuarentenas y el extendido distanciamiento social. El bendito aforo al 100 permitió llenar las salas. Masivamente, los músicos volvieron a los auditorios, teatros, salas de conciertos, bares y algunos estadios. Para presentar discos o, al menos, para despedir el año y comenzar a mirar la agenda del próximo. Debutar sobre el escenario fue la prueba de fuego para artistas que hace dos años nadie conocía y hoy tienen miles de seguidores y, especialmente, millones de reproducciones de sus canciones.

Nathy Peluso con la estatuilla que ganó en la categoría Mejor álbum alternativo por su disco Calambre, en la última entrega de Latin Grammy BRIDGET BENNETT - AFP

Bizarrap se consagra campeón sin levantarse de la silla de su escritorio y sin que se le conozca la cara. Nadie logró sacarle las gafas gigantes que usa. Ni siquiera pudo James Corden (sí, la estrella televisiva británica), en una videollamada que le hizo para una producción de Globant, denominada “The Power Of Reinvention”. “Bizarrap cuenta con la plataforma de habla hispana más grande –decía Corden-, con más de 3000 millones de vistas por su trabajo, colaborando con artistas internacionales desde el estudio de su casa”.

El tema “Bzrp Music Sessions, Vol. 38” de L-Gante y Bizarrap fue incluido en la selección de Pitchfork como lo mejor de 2021 Pitchfork

La música fue el terreno de expansión para muchos influencers, youtubers y streamers (y posteadores en general). El caso emblemático es el de María Becerra, que saltó a la fama, participó en la terna “revelación” de los Latin Grammy, programó una veintena de funciones en un teatro porteño y ahora planea, para el año que viene, un show en un estadio. Nicki y Cazzu se fueron a probar suerte a los Estados Unidos. Y la tuvieron. Se podría decir que hubo enviones importantes, como la invitación de Jimmy Fallon para que Nicole cante en su late night show, pero luego las puertas se siguieron abriendo. Y a esto hay que sumarle las cucardas de adelantadas. Nicki, la primera argentina en un late night anglo; Cazzu, la única latina en el festival Made In América.

Cazzu en el festival Made In America andres ordonez

Si de números se trata, L-Gante nació con el milenio, pero alcanza el diez por ciento de su vida (el último diez por ciento) para hablar de la fama que hoy ostenta. Un single tras otro y una exposición en redes que lo transformó en un ídolo popular en el que se miran tantos que van de a pie. Jugador de toda la cancha, L-Gante ha dado el salto: de los videos con banda de pibes, chicas con poca ropa, coches y escenografía de monobloc al clip de fiesta nocturna y pileta de mansión con Tini. O a La mesa de Mirtha Legrand, o a la pista de Tinelli. O a un encuentro en la Quinta de Olivos con el presidente Alberto Fernández. “En un equipo de fútbol, es L-Gante y 10 más”, dijo Marcelo, cuando lo tuvo como jurado en su programa.

Nuevas y viejas formas

Si 2020 era el año para el streaming, 2021 fue el del regreso del público a los shows, de manera presencial. Claro que la virtualidad ha dejado su marca. Podrían ser paradigmáticos estos dos casos. El Indio Solari volvió a cantar sobre un escenario desde la pantalla del recital de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. Y si los shows porteños de Gracias Totales - Soda Stereo son como los que hasta marzo de 2020 se hicieron en un par de escenarios de América Latina, Gustavo Cerati también revivirá desde las pantallas del Campo Argentino de Polo, el próximo fin de semana.

Podría pensarse que la de los ex Soda Stereo y Los Fundamentalistas es otra manera de feat., esa fórmula con la que las compañías de la industria potencian el caudal de público de sus figuras sumándole la audiencia de otros artistas. Un caso muy singular, que no escapa de esa generación sub 30 (aunque ya tiene 31), y que tanto viene llamando la atención en este tiempo, es el impecable disco El madrileño, de C. Tangana. Hijo dilecto del trap hispano, de las 14 canciones que incluyó en su más reciente producción, 12 son con colaboraciones. Y no buscó a pares de su generación, se nutrió de artistas experimentados: Kiko Veneno, Andrés Calamaro, Elíades Ochoa, Toquinho, Jorge Drexler, José Feliciano y los Gipsy Kings, entre otros.

Fito Paez, en la última entrega de premios Latin Grammy Arturo Holmes - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

2021 también dio lugar a otros experimentados. Desde el Gardel de Oro y el Grammy a Mejor álbum de rock alternativo, ambos en manos de Fito Páez, a las grandes celebraciones por los 70 años de Charly García y León Gieco, se puede pensar que aún se mantiene el respeto reverencial por los que han dejado mucha música de muy buena calidad.