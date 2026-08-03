Ariana Grande: la decisión que tomó la artista tras las críticas incesantes en las redes sociales

Petal, el octavo álbum de estudio de Ariana Grande, debutó el pasado 31 de julio. Su tema “Hate That I Made You Love Me” acumuló 62,2 millones de escuchas en las primeras 24 horas tras su lanzamiento, y el videoclip de Petal lidera el ranking de tendencias musicales de YouTube. Aun así, solo hace falta echar un vistazo a los comentarios del video para comprobar que lo que está llamando la atención de los usuarios no es la canción ni su melodía, sino el aspecto físico de la cantante, que lleva años dando que hablar por lo que muchos consideran una extrema delgadez.

“No se trata de querer que vuelva la antigua Ariana. Se trata de querer que esté sana”, dice uno de los comentarios con más Me gusta. “En este punto, estoy juzgando a su equipo, amigos y familia. Esto es una locura” o “Está rodeada de personas que la encubren. Los trastornos alimentarios no son un juego”, dicen otros de los comentarios más aplaudidos por los seguidores de la artista.

Grande, que concluirá su gira Eternal Sunshine Tour el próximo 1 de septiembre en Londres, no se ha pronunciado al respecto, pero sí lo ha hecho su representante, quien ha anunciado que la también actriz se tomará un descanso próximamente ante el “constante escrutinio” por su físico. “Ariana se alejará temporalmente de la vida pública tras finalizar la gira Eternal Sunsine”, ha contado en exclusiva a People este domingo 2 de agosto. “Está deseando terminar la gira por todo lo alto, sana y feliz, y luego tomarse un merecido descanso de su trabajo y apariciones públicas, que la han sometido a un escrutinio público constante e incesante”, justifica su representante. Una explicación que no ha contentado a muchos fans. “El hecho de que su equipo califique la respuesta como ‘escrutinio público’ en lugar de ‘preocupaciones genuinas por la salud’ es muy significativo”, destacaba un usuario en YouTube.

Ariana Grande el pasado enero, en la entrega de los Globo de Oro Monica Schipper - Getty Images North America

La decisión de Grande también implica que no participará en la reposición en el West End londinense de Sunday in the Park with George, en la que estaba anunciada como protagonista junto a Jonathan Bailey, su compañero en Wicked. “Mientras la ganadora de tres premios Grammy finaliza su gira Eternal Sunshine, Deadline puede confirmar que le seguirá un ‘merecido descanso’ y que no aparecerá en el musical de Stephen Sondheim dirigido por Marianne Elliott”, anunció el medio especializado en cine el domingo sobre su salida de la obra, que tiene previsto su estreno en 2027.

“Sabemos que no ha sido una decisión fácil, y la toma con nuestra total comprensión y apoyo. Le deseamos todo lo mejor”, han dicho este lunes al Daily Mail los productores teatrales de la obra. También han confirmado que el espectáculo seguirá adelante y que el reparto se anunciará “a su debido tiempo”.

En abril de 2023, Grande se sinceró en su cuenta de TikTok, donde acumula 43,5 millones de seguidores, sobre “las preocupaciones” sobre su cuerpo. “Hay muchas maneras diferentes de lucir saludable y guapa. Personalmente, el cuerpo con el que están comparando mi cuerpo actual era la versión menos sana de mi cuerpo. Tomaba muchos antidepresivos, bebía alcohol con ellos y comía mal. Ese fue el punto más bajo de mi vida y muchos consideran que es el momento en el que estaba más sana. Pero no, eso no era sano”, aseguró la artista, entonces en pleno rodaje de Wicked.

Según su representante, “esta gira ha sido una experiencia maravillosa” para ella. “Adora a sus fans y ha disfrutado muchísimo cada minuto”, ha dicho a People. “Su espectáculo es muy físico y requiere mucha destreza atlética. Actúa sana y exitosamente a un nivel altísimo noche tras noche”, la ha defendido una fuente cercana a Grande en declaraciones al medio estadounidense, incidiendo en su buen estado de salud.

La apariencia física y la salud de la cantante han sido tema de debate público en muchas ocasiones durante los últimos años. En su canción “Yes, And?”, de su disco de 2024, Eternal Sunshine, ella misma aludía a estos comentarios. “Mi cara habla por sí sola, no necesito ningún disfraz. No hagas comentarios sobre mi cuerpo, no me respondas. Tus asuntos son tuyos y los míos son míos. ¿Por qué te importa tanto con quién salgo? ¿Por qué?), dice en una de las estrofas. Según le ha contado una fuente cercana a Grande a People, este nuevo disco también incluye “una canción de lucha, un himno sobre la relación de amor-odio con el público y su toxicidad”.

A pesar de su descanso temporal, la cantante y actriz ha participado en un proyecto cuyo estreno está previsto para el próximo 25 de noviembre. Se trata de la comedia Focker-in-Law, la tercera parte de la película protagonizada por Ben Stiller y Robert de Niro. Grande interpreta a la nuera de Stiller, una exnegociadora del FBI. Está por ver si participará de la promoción de la película.