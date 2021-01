En la asunción de Joe Biden, Lady Gaga cantó el himno de los Estados Unidos Crédito: Captura de pantalla

Lady Gaga fue la protagonista de uno de los momentos más emotivos en el acto de asunción de Joe Biden y Kamala Harris: la cantante, que apoyó muy activamente a la fórmula demócrata en su camino a la Casa Blanca, fue la elegida para entonar el himno nacional de los Estados Unidos.

Poco después de las 13:30 (hora Argentina), Lady Gaga se presentó en las escaleras del Capitolio y se mostró visiblemente emocionada. Con el cabello recogido y un vestido de dos piezas en azul y colorado, la intérprete de "Bad Romance" tomó un micrófono dorado -a tono con el enorme prendedor que llevaba, con la silueta de una "paloma de la paz"- y brindó una perfecta versión de "The Star-Spangled Banner".

Lady Gaga interpretó el himno nacional de EE.UU. durante la asunción de Biden - Fuente: CNN 03:12

Antes de retirarse, saludó con un gesto al flamante presidente y a Harris, la primera mujer en ocupar un cargo electivo en el Ejecutivo estadounidense. También, demostró su admiración por el expresidente Barak Obama y su esposa, Michelle, que se encontraban presentes en el acto de asunción.

"Rezo para que mañana sea un día de paz para todos los estadounidenses. Un día de amor, no de odio. Un día para la aceptación, no el miedo. Un día para soñar con nuestra alegría futura como país. Un sueño no violento, un sueño que brinda seguridad a nuestras almas. Amor, desde el Capitolio", había escrito ayer la cantante, en su cuenta de Instagram.

