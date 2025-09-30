EE.UU., nuevamente al borde del cierre del gobierno por primera vez en seis años

WASHINGTON.- Por un enfrentamiento partidista sobre la salud y el presupuesto, Estados Unidos se encontraba la noche del martes al borde de un nuevo cierre de gobierno (shutdown), el primero desde 2019, que curiosamente ocurrió también durante la primera presidencia de Donald Trump.

“Probablemente habrá un cierre”, afirmó el mandatario a los periodistas en el Despacho Oval horas antes del límite clave. “Nada es inevitable, pero diría que es probable”, agregó, en tanto los demócratas y republicanos en el Congreso no lograban llegar a un acuerdo, incluso cuando miles de trabajadores federales podrían ser suspendidos o despedidos.

Trump habla con los periodistas en el Salón Oval de la Casa Blanca.

El gobierno cesará operaciones al primer minuto del miércoles si el Senado no aprueba una medida de la Cámara de Representantes que extienda siete semanas la financiación federal mientras los legisladores terminan de trabajar en el proyecto de presupuesto anual.

Los demócratas del Senado dicen que no votarán a favor a menos que los republicanos incluyan una extensión a prestaciones de salud que están por expirar.

“Ningún país puede permitirse pagar la inmigración ilegal y la atención médica para todos los que ingresan”, dijo Trump, y criticó a los demócratas, diciendo que “quieren fronteras abiertas” y que “no aprenden”.

No estaba claro si alguna de las partes cedería antes de la hora límite.

“Ahora está en manos del presidente. Sabemos que él lleva las riendas aquí”, afirmó el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, el martes por la mañana después de una reunión bipartidista en la Casa Blanca el día anterior que al parecer dio pocos resultados. Schumer agregó que los republicanos están tratando de “intimidar” a los demócratas al negarse a negociar.

“Los republicanos tienen hasta la medianoche de hoy para tomarnos en serio”, dijo Schumer.

El líder de la minoría en el Senado, Charles Schumer (Demócrata de Nueva York) habla con la prensa en el Capitolio.

Este martes Trump amenazó con represalias, diciendo que un cierre podría incluir “recortar a un gran número de personas, recortar cosas que les gustan, recortar programas que les gustan”.

Si bien los estancamientos partidistas sobre el gasto gubernamental son una ocurrencia frecuente en Washington, el actual impasse se produce mientras los demócratas ven una rara oportunidad de usar su influencia para lograr objetivos políticos y mientras sus votantes base están ansiosos por enfrentarse a Trump.

Los republicanos, que tienen una mayoría de 53-47 en el Senado, probablemente necesitarán al menos ocho votos de los demócratas para terminar con el obstruccionismo y aprobar el proyecto de ley con 60 votos, ya que se espera que el senador republicano Rand Paul de Kentucky vote en contra.

El último cierre fue en el primer mandato de Trump, de diciembre de 2018 a enero de 2019, cuando exigió que el Congreso le diera dinero para el muro fronterizo entre Estados Unidos y México. Trump retrocedió después de 35 días -el cierre más largo de la historia- en medio de crecientes retrasos en los aeropuertos y días de pago perdidos para los trabajadores federales.

Sin acuerdo en la Casa Blanca

La reunión bipartidista en la Casa Blanca el lunes fue la primera de Trump con los cuatro líderes del Congreso en su segundo mandato. Pero el presidente dejó claro que tenía poco interés en las negociaciones.

“Sus ideas no son muy buenas”, dijo Trump sobre los demócratas antes de la reunión.

Schumer parecía mantener la esperanza de que Trump pudiera estar abierto a un acuerdo. Dijo a los periodistas después que el grupo había tenido “discusiones sinceras y francas” sobre el tema de salud. Indicó que Trump “no estaba al tanto” del potencial de que los costos del seguro de salud se disparen una vez que los subsidios de la Ley de Cuidado de Salud Asequible expiren el 31 de diciembre.

Pero Trump no parecía estar listo para negociaciones serias. Horas después, publicó un video falso de Schumer y el líder demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, tomado de imágenes de su conferencia de prensa real fuera de la Casa Blanca después de la reunión. En el video alterado, una voz en off que suena como la voz de Schumer se burla de los demócratas y Jeffries aparece a su lado con un sombrero y bigote de caricatura. Música mexicana suena de fondo.

En una conferencia de prensa en los escalones del Capitolio el martes por la mañana, Jeffries dijo que era un “video racista y falso de IA”.

Schumer señaló: “Tenemos menos de un día para resolver esto” y Trump está molestando en internet “como un niño de 10 años”.

Subsidios de salud que expiran

Millones de personas podrían enfrentar pólizas de seguro más altas si los subsidios de salud expiran a fin de año. El Congreso los implementó por primera vez en 2021, durante la pandemia de Covid-19, para expandir la cobertura para personas de bajos y medianos ingresos que compran seguros médicos a través de la Ley de Cuidado de Salud Asequible.

Los demócratas quieren que los subsidios se extiendan de inmediato. También han exigido que los republicanos reviertan los recortes a Medicaid que se promulgaron como parte del “gran y hermoso proyecto de ley” de Trump este verano y que la Casa Blanca prometa que no tratará de rescindir el gasto aprobado por el Congreso.

“No vamos a apoyar un proyecto de gasto republicano partidista que sigue desmantelando el cuidado de la salud de los estadounidenses comunes”, dijo Jeffries el lunes.

El líder de la mayoría en el Senado, John Thune, (Republicano de Dakota del Sur)., habla con la prensa en el Capitolio.

El líder de la mayoría en el Senado, John Thune, ha presionado a los demócratas para que voten por el proyecto presupuestal y aborden el debate sobre los créditos fiscales más adelante. Algunos republicanos están abiertos a extender los créditos fiscales, pero muchos se oponen a ello. Thune ha dicho que los republicanos querrían nuevos límites en los subsidios a la salud, algo con lo que los demócratas probablemente no estarían de acuerdo.

En un intercambio con Schumer en el Senado el martes por la mañana, Thune dijo que los republicanos “están felices de solucionar el problema” de la ley de salud y han ofrecido negociar con los demócratas, si votan para mantener el gobierno en operaciones hasta el 21 de noviembre. Thune aseguró que los demócratas “tendrían la misma influencia entonces” que ahora.

